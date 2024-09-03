الممثلة لبنى عبد العزيز تشارك بمسلسل بيت العنكبوت بشخصية نورة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نخوض
الممثلة لبنى عبد العزيز تحدياً جديداً من خلال دورها في شخصية نورة في
المسلسل السعودي "بيت العنكبوت" الذي سيباشر عرضه قريباً في الثامن من
سبتمبر عبر منصة شاهد. وهو النسخة السعودية من المسلسل العراقي " خان الذهب
" الذي سبق أن
حقّق نجاحاً كبيراً خلال عرضه عبر MBC العراق وشاهد في العام 2023 . وتقدم
لبنى عبد العزيز دوراً أساسياً في مسلسل "بيت العنكبوت" إلى جانب نجوم
العمل ، أصايل محمد ، فايز بن جريس ، تركي الكريديس ، جبران الجبران، غادة
الملا وغيرهم، وهو من تأليف الكاتب العراقي محمد
حنش وإخراج بهاء خدّاج.
وتحدثت لبنى عبد العزيز عن دورها في مسلسل " بيت العنكبوت " بالتزامن مع
اقتراب موعد عرضه ، قائلة :" نورة امرأة محرّكة للأحداث ، قد يتفق معها أو
يختلف الكثيرون، ولكنها شخصية تلامس الواقع إلى حد كبير.
كما يشكّل هذا الدور
بالنسبة لي إضافة نوعية في مسيرتي كممثلة ، وأنا
متحمسة للغاية لهذا العمل ولا أخفي شعوري أيضاً ببعض القلق والخوف، لأن
شخصية نورة تختلف عن شخصيتي الحقيقية إختلافاً جوهرياً رغم وجود بعض
القواسم المشتركة، مثل قوة الشخصية والإصرارعلى تحقيق الأهداف المرسومة ".
وكانت لبنى عبد العزيز قد تألقت في دور مميّز في شخصية سدرة في مسلسل
"جريمة القلب " إلى جانب إلهام علي ، عزيز بحيص ومحمد علي . كما يتّرقب
الجمهور إطلالتها في مسلسل " خريف القلب " مع الممثل عبد المحسن النمر
والممثلة إلهام علي ، وهو النسخة السعودية من المسلسل
التركي الشهير "حطام " Broken Pieces ، الجاري إنتاجه حالياً .
يُذكر أن مسلسل "بيت العنكبوت " يتناول قصة شقيقين يعملان في تجارة الذهب
مع والدهما ، يدفع بهما الطمع للمال والسلطة لمحاربة بعضهما ، ويسبّب تدخّل
"نورة" زوجة أحد الشقيقين في تأجيج المزيد من الصراع بينهما.
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