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الممثلة لبنى عبد العزيز تشارك بمسلسل بيت العنكبوت بشخصية نورة

9/3/2024 3:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نخوض الممثلة لبنى عبد العزيز تحدياً جديداً من خلال دورها في شخصية نورة في المسلسل السعودي "بيت العنكبوت" الذي سيباشر عرضه قريباً في الثامن من سبتمبر عبر منصة شاهد. وهو النسخة السعودية من المسلسل العراقي " خان الذهب " الذي سبق أن حقّق نجاحاً كبيراً خلال عرضه عبر MBC العراق وشاهد في العام 2023 . وتقدم لبنى عبد العزيز دوراً أساسياً في مسلسل "بيت العنكبوت" إلى جانب نجوم العمل ، أصايل محمد ، فايز بن جريس ، تركي الكريديس ، جبران الجبران، غادة الملا وغيرهم، وهو من تأليف الكاتب العراقي محمد حنش وإخراج بهاء خدّاج.


وتحدثت لبنى عبد العزيز عن دورها في مسلسل " بيت العنكبوت " بالتزامن مع اقتراب موعد عرضه ، قائلة :" نورة امرأة محرّكة للأحداث ، قد يتفق معها أو يختلف الكثيرون، ولكنها شخصية تلامس الواقع إلى حد كبير.

كما يشكّل هذا الدور بالنسبة لي إضافة نوعية في مسيرتي كممثلة ، وأنا متحمسة للغاية لهذا العمل ولا أخفي شعوري أيضاً ببعض القلق والخوف، لأن شخصية نورة تختلف عن شخصيتي الحقيقية إختلافاً جوهرياً رغم وجود بعض القواسم المشتركة، مثل قوة الشخصية والإصرارعلى تحقيق الأهداف المرسومة ".


وكانت لبنى عبد العزيز قد تألقت في دور مميّز في شخصية سدرة في مسلسل "جريمة القلب " إلى جانب إلهام علي ، عزيز بحيص ومحمد علي . كما يتّرقب الجمهور إطلالتها في مسلسل " خريف القلب " مع الممثل عبد المحسن النمر والممثلة إلهام علي ، وهو النسخة السعودية من المسلسل التركي الشهير "حطام " Broken Pieces ، الجاري إنتاجه حالياً .


يُذكر أن مسلسل "بيت العنكبوت " يتناول قصة شقيقين يعملان في تجارة الذهب مع والدهما ، يدفع بهما الطمع للمال والسلطة لمحاربة بعضهما ، ويسبّب تدخّل "نورة" زوجة أحد الشقيقين في تأجيج المزيد من الصراع بينهما.

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