الممثلة لبنى عبد العزيز تشارك بمسلسل بيت العنكبوت بشخصية نورة



وتحدثت لبنى عبد العزيز عن دورها في مسلسل " بيت العنكبوت " بالتزامن مع اقتراب موعد عرضه ، قائلة :" نورة امرأة محرّكة للأحداث ، قد يتفق معها أو يختلف الكثيرون، ولكنها شخصية تلامس الواقع إلى حد كبير.

كما يشكّل هذا الدور بالنسبة لي إضافة نوعية في مسيرتي كممثلة ، وأنا متحمسة للغاية لهذا العمل ولا أخفي شعوري أيضاً ببعض القلق والخوف، لأن شخصية نورة تختلف عن شخصيتي الحقيقية إختلافاً جوهرياً رغم وجود بعض القواسم المشتركة، مثل قوة الشخصية والإصرارعلى تحقيق الأهداف المرسومة ".



وكانت لبنى عبد العزيز قد تألقت في دور مميّز في شخصية سدرة في مسلسل "جريمة القلب " إلى جانب إلهام علي ، عزيز بحيص ومحمد علي . كما يتّرقب الجمهور إطلالتها في مسلسل " خريف القلب " مع الممثل عبد المحسن النمر والممثلة إلهام علي ، وهو النسخة السعودية من المسلسل التركي الشهير "حطام " Broken Pieces ، الجاري إنتاجه حالياً .



يُذكر أن مسلسل "بيت العنكبوت " يتناول قصة شقيقين يعملان في تجارة الذهب مع والدهما ، يدفع بهما الطمع للمال والسلطة لمحاربة بعضهما ، ويسبّب تدخّل "نورة" زوجة أحد الشقيقين في تأجيج المزيد من الصراع بينهما.