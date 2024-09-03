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في حالات الطوارئ.. ابتكار لتنظيم ضربات القلب

9/3/2024 3:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما يعد طريقة مبتكرة لإنقاذ مرضى القلب في حالات الطوارئ، يمكن لمنظم ضربات القلب القابل للحقن والمؤقت الجديد أن يساعد في تصحيح عدم انتظام ضربات القلب في حالات الطوارئ، ويمكن للابتكار الجديد، وهو عبارة عن هلام نانوي، تنظيم الإشارات الكهربائية للقلب لمدة تصل إلى خمسة أيام قبل أن يذوب في الجسم من دون أن يتسبب في ضرر، وذلك بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلا عن دورية Nature Communications.
وتحافظ النبضات الكهربائية على ضخ القلب بإيقاع ثابت، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يخرج عن السيطرة وينبض بسرعة كبيرة أو ببطء شديد أو بشكل غير منتظم. يطلق على هذا عدم انتظام ضربات القلب، وإذا ترك دون علاج - وخاصة في حالات الطوارئ - فقد يتسبب في مجموعة من المضاعفات وربما يكون مميتا، وفقا لما نشر على موقع "العربية نت".
ويمكن لأجهزة إزالة الرجفان وأجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة جراحيًا إعادة الإيقاعات إلى مسارها الصحيح، ولكن أحيانا لا تكون هذه الأجهزة في متناول اليد.
أرق من شعرة الإنسان
وطور الباحثون في جامعة لوند الآن بديلا أكثر قابلية للنقل يمكن أن يصبح في نهاية المطاف عنصرا أساسيا في مجموعات الإسعافات الأولية. إنه في الأساس حقنة بإبرة رفيعة للغاية، أرق من شعرة الإنسان، تحقن محلولا يحتوي على جزيئات نانوية. عندما تتلامس الجزيئات النانوية مع الأنسجة، فإنها تشكل هيدروجيل بوليمري موصل للكهرباء.
إن الفكرة هي أنه عند الحاجة، يمكن حقن المحلول في صدر المريض الذي يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، حيث يشكل نوعا من القطب الكهربائي حول القلب. يقول فريق الباحثين إن موقع الوخزة الصغيرة للحقن يعمل كنقطة اتصال لجهاز خارجي، مثل الهاتف المحمول، مما يسمح بأخذ قياسات تخطيط كهربية القلب، بالإضافة إلى تحفيز القلب بالكهرباء منخفضة الطاقة لتنظيم ضربات القلب. يضيف الباحثون أن هلام الجسيمات النانوية يجب أن يكون قادرا على تصحيح عدم انتظام ضربات القلب لمدة تصل إلى خمسة أيام، مما يوفر وقتًا كافيا للمريض للوصول إلى المستشفى لتلقي علاج أكثر استدامة. كما أنه يتم إفراز الجل بشكل طبيعي من قبل الجسم بعد ذلك، لذلك لا يحتاج إلى إزالته جراحيا.

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