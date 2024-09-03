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شومان تعلن القائمة القصيرة لجائزة أدب الأطفال للدورة 18

9/3/2024 3:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان أمس، عن القائمة القصيرة لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، للدورة 18 في موضوع "أدب المغامرات في مجال الرواية"، للفئة العمرية 12-16 سنة.
وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن إعلان أسماء الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى للجائزة سيكون في بداية الأسبوع المقبل.
واشتملت القائمة على تسعة أعمال من ست دول عربية، تتنافس على المراتب الثلاثة الأولى للجائزة، وهي: "بلدة الغور وبلدة الدر" لـلكاتبة حياة إبراهيم يوسف الياقوت (الكويت)، "الفتى الألماني في إجازة" للكاتبة انتصار عبدالمنعم محروس حسين (مصر)، "جمل أسامة" للكاتب أحمد محمد السبياع (المغرب)، "أسطورة بلال فتى الخيال" للكاتب حسن إسماعيل هويان مصطفى (سورية)، "الفتى الذي ركض بقلبه" للكاتبة رقية عبدالله سعيد البادي (سلطنة عُمان)، "خمس حيوات لفأر صغير"، للكاتبة نيرمين علي محمد علي (مصر)، "قمر في قبو الكتب" للكاتبة علياء أحمد عمار عبدالله (الجزائر)، "نحو درب الشمس" للكاتبة ضحى أحمد محمد جواد (سورية)، "القاتل الخفي" للكاتب السيد أحمد حسن زرد (مصر).
وكانت اللجنة العليا للجائزة؛ حولت أعمال المشاركين إلى لجنة التحكيم المتخصصة التي تم تشكيلها العام الحالي، وتضم نخبة من العاملين في الأدب والنقد ومجال أدب الأطفال. واستندت معايير تقييم الأعمال إلى اللغة والأسلوب، المحتوى والأفكار، التجديد والإبداع، الابتكار، وأصالة العمل، كما استند التحكيم إلى أعلى معايير الشفافية، ومن دون معرفة الأسماء والدول، ليكون العمل الفائز هو العمل الذي استحق الفوز بالنص فقط، ومن دون أن تتدخل أي عوامل أخرى.
وأشادت لجنة التحكيم بجميع الأعمال الواردة في القائمة القصيرة، واعتبرتها جميعها صالحة للنشر، داعية أصحابها إلى مزيد من الإبداع.
وتقدم للجائزة 1347 طلبا، منها 572 طلبا مكتملا، و775 طلبا غير مكتمل، أي لم يتم إنهاء عملية التقديم من قبل المشارك، ما استدعى استثناءها من التنافس على الجائزة.
وجاءت الطلبات من 18 دولة عربية و13 دولة غير عربية، فيما توزعت الدول الأكثر مشاركة على كل من: مصر34 %، الأردن:15 %، سورية:11 %، فلسطين، المغرب والجزائر: 7 % لكل منهم، تونس:
5 %، العراق: 3 %، اليمن: 2 %، بينما شكلت
1 % كلا من: لبنان، السودان، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان وليبيا.
وخضعت الأعمال المتقدمة إلى مرحلة الفرز الأولى للتأكد من مطابقتها للشروط الخاصة بالجائزة، وتم استبعاد 113 طلبا غير مطابق للشروط من مجموع الطلبات المكتملة على النظام، فيما تم تحويل باقي الأعمال إلى اللجنة المختصة، للخضوع إلى عملية التحكيم النهائي، وصولا إلى اختيار الأعمال الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى.
وأكدت لجنة التحكيم أن عدداً لا بأس فيه من الروايات يحتمي برمزية متكئة على عوالم فانتازية متنوعة على مستوى الأحداث، أو aعلى مستوى الشخصيات التي تتمتع بقوى خارقة، ليبقى لافتا إصرارها مرارا وتكرارا على أن المغامرة كانت حلما، وهو ما يستدعي شرحا وتفسيرا، أقربه ما ترسخ في الذهن أن المغامرة تعني بطولات خارقة، صعب تحققها على أرض الواقع، فكان الحلم الملاذ الأسهل لتبريرها.
وتفاوتت طريقة السرد ما بين الأسلوب المعلوماتي المباشر وبين الأسلوب الأدبي المنزاح عن اللغة العادية، وقلة قليلة منها استخدمت النهاية المفتوحة، فالغلبة كانت لنهاية سعيدة مغلقة ينتصر فيها البطل بالضرورة، وهنا لا بد من الإشارة إلى سيادة الشخصيات المسطحة، وتحييد الشخصيات الإنسانية المركبة والمتحولة في أغلب الروايات، والتي كان من شأنها، لو أحسن استخدامها، إثراء الصراع الداخلي، وإضفاء المزيد من عناصر الإثارة والدهشة والترقب التي تعتبر ركيزة أساسية في رواية المغامرة.
ومن الجدير بالذكر، أن رواية موجهة لفئة اليافعين تفترض بالضرورة أنماطا سياقية وفنية تساعد هذه الفئة على اكتشاف أنفسهم، وتشكيل هويتهم، والتفكير في مستقبلهم، ووعي حاضرهم، والنظر في علاقاتهم، والتعامل مع مشكلاتهم، فتكون البديل الجيد في حياتهم، والمهرب المناسب من مآزقهم، وهو ما دللت عليه أكثر من رواية تقدمت للجائزة وكانت جديرة بأن تكون ضمن القائمة القصيرة.
وتعمل "شومان" منذ العام 2006، على تنظيم هذه الجائزة السنوية للأدباء في العالم العربي وحول العالم. وتمنح مرة كل عام في مجال أدب الأطفال في واحد من الفنون الأدبية: القصة، الشعر، الرواية والنص المسرحي. وتتألف الجائزة من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز فيه ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، إضافة إلى مبلغ مقداره (18) ألف دينار، موزعة على: المرتبة الأولى: (10) آلاف دينار، المرتبة الثانية: (5) آلاف دينار، والمرتبة الثالثة: (3) آلاف دينار.

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