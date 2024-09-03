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إعلاميون في سماء الأردن.. حكاية من رسموا على جدار الزمن صدى أصواتهم

9/3/2024 3:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر بدعم من وزارة الثقافة للزميل الدكتور عامر الصمادي كتاب بعنوان "إعلاميون في سماء الأردن".
يتحدث الكتاب عن الإعلاميين الآتية أسماؤهم؛ "الحاج مازن القبج، د. عمر عامر الصمادي، د. عمر الخطيب، د. مسير مطاوع، هشام الدباغ، سلامة محاسنة، محمد أمين، شاكر حداد، عدنان الزعبي، د. عامر الصمادي، عبدالوهاب الطراونة، سالم العبادي، رافع شاهين، محمد جميل عبدالقادر، زاهية عناب جمان مجلي الخريشة، سوسن تفاحة، حاتم الكسواني".
وزيرة الثقافة هيفاء النجار كتبت إطلالة ثقافية من شرفة "الذاكرة"، تقول فيها: "في إطلالتنا الثقافية من شرفة الإعلام نحو الحياة يمكن أن نتابع شغف تفاصيل الحكاية، حكاية الوطن والإنسان، وحكاية من رسموا على جدار الزمن صدى أصواتهم، فكانت لكل قامة إعلامية قصته التي ارتبطت بصوت الوطن وصورته".
وتشير النجار إلى أن هذا الكتاب الذي أعده الإعلامي د. عامر الصمادي، لنطل معه على أسماء من الإعلاميين الأردنيين الرواد الذين صاغوا خطاب الدولة الأردينة ووجدان الأجيال منذ تأسيس الإذاعة الأردنية العام 1959، ومن ثم التلفزيون الأردني العام 1968.
وتضيف النجار أنه في تلك المرحلة، كان الإعلام المرئي والمسموع يدخل كل بيت، وكان وسيلة المعرفة والترفية والبهجة، تجتمع حوله الأسرة في تعاليلهم على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم، وكان الإعلامي يمثل دورا تنويريا لا يقتصر على نقل الخبر، وإنما يتسع دوره لمشروع بناء الدولة، وتعزيز الهوية، وتدوين السردية الوطنية من خلال عمق ثقافته واتساع معارفه.
وخلصت النجار إلى أن هذا الكتاب يمثل جهدا توثيقيا مهما، لتأريخ الإعلام الأردني ومسيرة رجالاته الأفذاذ، والذين سطر لهم واحد من خبراء الإعلام بجهد بحثي يشكل نواة مهمة لدارسي تاريخ الأردن وتحولاته السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويمثل في الوقت نفسه، ردا لجميل ما قدم الرواد، وإضافة للمكتبة العربية والمحتوى الإعلامي العربي.
فيما كتب الشاعر حيدر محمود يقول: "إن الصمادي يستحق التحية على جهوده في كتابة التاريخ الإذاعي بشكل خاص، والإعلامي بشكل عام، لهذا الوطن الذي غاب عن إبداعاته الكثيرة والكبيرة التوثيق الحقيقي، فليس هناك ما يرجع إليه الدارسون في هذا الجانب تحديدا حين يحتاج الواحد منهم إلى مراجع، سواء في الحقل العلمي أو غيرها من الحقول".
ويضيف محمود أن الصمادي في هذا الكتاب يملك من أدواته ما يمكنه من الكلام عنه بكل تفاصيله مع شديد الاحترام لكل الذين كتبوا عن ذلك الموضوع؛ لأن جلهم-ولن أقول كلهم- اكتفوا بالكتابة عن أنفسهم، وكأنهم هم الذين (اخترعوه).
وخلص محمود إلى أن الصمادي آثر أن يتحدث عن هذا "الإعلام المظلوم"، من خلال ما أنجزه المؤسسون، وأصحاب الفضل في هذا التوثيق المدهش للوطن، بخاصة في الإذاعة والتلفزيون، وإن كان المؤلف لم ينس نفسه، فألمح ولم يفصح، وأوجز-على استحياء- عما قدره الله من الإشادة بدوره في عمله الذي قام به سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو العالمي.
يقول مؤلف الكتاب د. عامر الصمادي في مقدمته: "إنه عندما كان يحضر لدراساته العليا بالماجستير والدكتوراه بالإعلام كان دائما يبحث وينقب عن الإعلام الأردني ونشأته ومسيرته بشكل عام، ومما لاحظه إنه لا يوجد أي نوع من أنواع التوثيق لمؤسساتنا الإعلامية والعاملين فيها خاصة، ما كان منها قبل انتشار الإنترنت، وكنت إذا أردت معرفة بعض المعلومات عن أي شخصية إعلامية من الرعيل الأول لا بد لي من البحث عن أحد أفراد عائلته أو بعض زملائه ممن بقوا على قيد الحياة، وحتى عندما بحثت عن كتيب صغير كنا أعددناه عن تأسيس التلفزيون الأردني العام 2007، لم أجد له أثرا ولا أحد من العاملين يعرف عنه شيئا.
ويضيف الصمادي من هنا جاءت فكرة التوثيق للإعلام الأردني، فقدمت مشروعا متكاملا لغيث الطراونة الذي كان رئيس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ليتم تنفيذه خلال احتفالات المملكة بالمئوية الأولى للدولة الأردنية وكان المشروع من ثلاثة أجزاء، الأول موسوعة الإعلام والإعلاميين في الأردن للتوثيق لجميع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، منذ صحفية "الحق يعلو سنة 1917"، وصولا إلى يومنا هذا، والثاني هو فيلم وثائقي يستعرض الإعلام الأردني في مائة عام، والثالث هو متحف الإعلام الأردني الذي يستعرض كل الأدوات والآلات التي استخدمت في طباعة الصحف والبث الإذاعي والتلفزيوني، منذ التأسيس "علما أن معظم هذه الأدوات تم بيعها بالطن على شكل سكراب لتجار الخرداوات سابقا، وحاول الزميل عدنان الزعبي عندما كان مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلزيون استعادتها ونجح باستعاة جزء منها".
ويوضح أنه عندما تحمس رئيس مجلس الإدارة وعرض الأمر على المعنيين بتنفيذه قاوموه بشدة وسعوا إلى إحباطه ونجحوا في ذلك، "لكني لم أيأس فاتجهت إلى وزارة الثقافة وعرضت الأمر على رئيس تحرير مجلة أفكار في ذلك الوقت الدكتور يوسف ربابعة، الذي رحب بفكرة أن أنشر لديهم في كل عدد من أعداد المجلة ملفا خاصا عن أحد الشخصيات الإعلامية، وهكذا كان إلى أن تغيرت هيئة تحرير المجلة فتوقف المشروع".
ويقول الصمادي: "إنه يضع كتابه الأول من هذه السلسلة التي حاول من خلاله أن يعرف الأجيال القادمة إلى رواد ونجوم العمل الإذاعي والتلفزيوني في الأردن، رغم ما "اعترضني من صعوبات كثيرة جعلتني لا ألتزم بتسلسل زمني أو تاريخي أو معيار آخر لاختيار الشخصيات الواردة في هذا الكتاب، فكانت هذه الحصيلة من الشخصيات الإعلامية المحترمة". وأشار إلى أن بعض عائلات الإعلاميين الراحلين من أبناء وأحفاد "رفضوا التعاون بتزويدي بأي معلومات أو صورة خاصة لهم، كما أن بعض الإعلاميين أنفسهم بلغوا من الزهد حدا جعلهم لا يتجاوبون من محاولاتي المتكررة للكتابة عنهم"، لافتا إلى أن هذه هي المحاولة الأولى وسيكون هناك كتب أخرى تتبع.

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