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ما بين القراءة الورقية والرقمية: أيهما يترك الأثر الأعمق في النفوس؟

9/3/2024 3:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- شغف سعد عبد الرحمن (19 عاما)، بالقراءة، يربطه بجهازه اللوحي الذي يحمل بين طياته عوالم جديدة ومشوقة. يوميا، ينتقل سعد بين صفحات كتب بمواضيع متنوعة مثل الثقافة، الحضارة، التاريخ والأدب.
ويوضح سعد أنه من محبي القراءة الرقمية، إذ أتاحت له فرصة استكشاف مختلف المواضيع وهو في مكانه، مشيرا إلى أن سرعة الوصول، توفر المحتوى، وإمكانية التنقل هي ميزات جذبته للقراءة الرقمية، وجعلتها جزءا لا يتجزأ من حياته اليومية.
يشير سعد إلى أن الكتاب الرقمي قد تجاوز الحدود، مما أتاح للجميع فرصة قراءة ما يحبون أينما كانوا. ويعزو ذلك إلى التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم. ورغم أن البعض يرى وجود فرق كبير بين القراءة الورقية والرقمية، إلا أنه يؤمن بأن لكل شخص شغفه الخاص، الذي يعبر عنه بالطريقة التي تناسبه.
حب عبير (26 عاما) للقراءة مرتبط بشدة بوجود الكتاب الورقي بين يديها، وتقول: "ملمس الورق وتقليب الصفحات والعزلة التي أعيشها مع الكتاب هي المتعة الحقيقية للقراءة". وتعرب عبير عن عدم اقتناعها بالقراءة الرقمية.
تركيز عبير يكون أعلى عندما تقرأ من الكتاب الورقي التقليدي، مشيرة إلى أنها جربت قراءة بعض الكتب رقميا، لكنها شعرت بتشتت في التفكير. ورغم أن الكتب الرقمية توفر خيارات متنوعة، إلا أنها لم تجد فيها المتعة التي يوفرها الكتاب الورقي.
اليوم بات الكتاب الرقمي مصدرا للمعرفة والمعلومات يهيمن وبقوة على جميع الأعمار من دون استثناء تماشيا مع تطورات الحياة المعاصرة، إذ سهل العالم الرقمي القراءة الرقمية، سواء بنقلها أو بتحميلها أو الوصول إليها، وفي الوقت ذاته، نرى تمسك محبي القراءة بالكتب الورقية التي تأسرهم تفاصيل تقليب صفحات الكتاب.
ومن أهم القضايا التي ينبغي استكشافها ما إذا كان أفراد الجيل المقبل قد يتعلمون بطريقة مختلفة، إذ إن القراءة من الشاشة تتطلب استراتيجيات مختلفة عن القراءة من الكتب الورقية، فالشاشة ليست كتابا بديلا لكنها منظومة تتيح القراءة التشعبية، وربما تغير الطريقة التي نفكر بها.
ومن الجانب التربوي، يبين الدكتور عايش نوايسة أنه لا بديل عن الكتاب، لأن الكتاب دائما يقدم للفرد المعلومات بصورة شمولية بعيدا عن أي تأثيرات أو مؤثرات خارجية.
ويوضح نوايسة أن الفرد على منصات التواصل الاجتماعي "السوشال ميديا" عند استخدام الجهاز اللوحي أمامه خيارات ومنحنيات أخرى ومؤثرات يمكن أن يقرأ صفحة وأخرى لا، بالتالي لديه مغريات أخرى قد تشتته، على عكس الكتاب الذي ليس لديه ارتباط بأي مؤثر آخر، وبالتالي يكون الفرد أكثر التصاقا به. ويشير نوايسة إلى أننا اليوم نعيش في عصر حيث جميع الكتب متاحة بصورة رقمية، مما يتيح لنا إمكانية قراءة الكتاب نفسه سواء ورقيا أو رقميا.
ويوضح أن الفرق بين الاثنين يكمن في أن القراءة الورقية تمنح تجربة خالية من أي تأثيرات خارجية، بينما تتيح القراءة الرقمية للفرد تعديل التجربة وفقا لاحتياجاته، مثل اختيار حجم الخط المناسب أو ضبط الإضاءة لتكون متوسطة أو خافتة، مما يجعلها تجربة أكثر مرونة. ووفقا لذلك، فإن هذه المميزات تستدعي توجيه الطفل نحو كيفية القراءة إلكترونيا، لأنها تتطلب مهارات وطرقا واستراتيجيات خاصة. فالقراءة الإلكترونية لها تأثير مختلف على شخصية الطفل تختلف عن القراءة الورقية.
وبحسب نوايسة، يتعلم الطفل اليوم من خلال الذكاء المتعدد، مما يعني أنه يستخدم جميع حواسه، مثل البصر والسمع. في الوقت الحاضر، يعتمد الأفراد على الذكاء المتعدد والوسائل التقنية للتعلم باستخدام أنماط متنوعة، لأن كل شخص لديه طريقة معينة يفهم ويتعلم بها. لذلك، من المهم أن يقدم للطفل المحتوى التعليمي بالطريقة التي يفضلها، وفقا لمرحلته العمرية والنمائية، لضمان وصول المعلومة بطريقة أفضل.
ووفق نوايسة "اعتدنا أن نقرأ رقميا، وهذا مرتبط بحياتنا التي أصبح العالم الرقمي جزءا منها". ويؤكد أن الأصل ألا نفقد الشغف بقراءة الكتب ورقيا، مبينا أنه اليوم ليس هنالك حاجة إلى أن تكون لديك مكتبة بحجم المكتبات الكبيرة التي كانت قديما، فاليوم تكون مكتبة واحدة لجميع الكتب على هاتفك الذكي، ولكن يجب أن يكون هناك ضوابط معينة للقراءة للأطفال عبر التحفيز.
ويلفت نوايسة إلى أنه يمكننا تعليم الطفل القراءة الرقمية بطريقة موجهة تربويا، مما يحقق هدفين أساسيين. أولا، يغذي هذا الأسلوب اتجاهات إيجابية نحو المحتوى الإيجابي ويعلم الطفل كيفية التعامل معه بشكل صحيح. ثانيا، يساعد في توجيه استخدام التقنية في حياة الطفل، باعتبارها جزءا أساسيا من حياته وحياتنا جميعا، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأوضح الروائي الأردني محمد السناجلة، أن القراءة الرقمية والنشر الإلكتروني والمكتبات الرقمية قد وفرت المعرفة والكتب لجميع الناس، على عكس ما كان عليه الحال في الماضي، حيث كان يتم طباعة الكتاب بعدد محدود يتراوح بين ألف وثلاثة آلاف نسخة فقط. هذا يعني أن الكتاب، في أفضل الأحوال، كان يصل إلى ثلاثة آلاف شخص فقط.
ويضيف أن الكتاب الرقمي قادر على الوصول الى ملايين الأشخاص بمختلف أنحاء العالم وبلا نهاية، فهو موجود ومتاح للجميع، ومثال عليه روايته الرقمية "ظلال العاشق" التي وصل عدد قرائها لغاية الآن إلى أكثر من مليوني قارئ.
ويشير السناجلة إلى أنه من خلال جهازه اللوحي "الايباد"، استطاع قراءة كتاب قصة الحضارة الذي يضم 11 جزءا، وكل جزء 400 صفحة قرأه كاملا على الانترنت وغيره من الكتب.
بذلك، يبين أن هنالك ملايين الكتب عبر الانترنت متاحة للقراءة ولجميع أطياف البشر في مختلف أنحاء العالم وعلى مدار الساعة الى ما لا نهاية، وهذا هو الفرق بين كل من القراءة التقليدية والرقمية.
ويشير السناجلة إلى أن البعض يقول إنه لا يستطيع القراءة إلا من خلال كتاب ورقي، وهذه نوعية من الناس تقرأ بهذه الطريقة، ولكن الأجيال الجديدة تقرأ عبر الانترنت والشاشات، مؤكدا بذلك أن مستقبل القراءة والكتابة هو عبر الشاشات، من وجهة نظره.
والفرد له حرية الاختيار بالقراءة الرقمية، مبينا أن القراءة التفاعلية تختلف عن طبيعة القراءة الورقية، لتكون الخيارات بذلك عديدة ومتاحة وغير محدودة.
ويؤكد بذلك أن المستقبل للكتاب الرقمي والقراءة الرقمية، ويقول "نحن الآن في عصر الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي، فتأثيرها يشمل جميع مناحي الحياة".
ويبين السناجلة أن الهاتف الذكي هو إحدى أدوات القراءة الحديثة، حيث يستخدم الفرد من خلاله البريد الإلكتروني، و"فيسبوك"، و"إنستغرام"، وغيرها من المنصات الرقمية. كل هذه الأنشطة تعد قراءة رقمية. في الوقت الحاضر، عندما نبحث عن معلومات أو عن كتاب معين، فإننا نتجه أولاً إلى محركات البحث، التي تعد المحطة الأولى والفورية للحصول على الحقائق أو لمعرفة المزيد حول موضوع ما.
ويذكر السناجلة أنه قبل انتشار الكتاب المطبوع، كان هناك ما يعرف بالكتاب المنسوخ الذي كان ينسخه "الوراقون"، الذين كانوا يتواجدون في شوارع وأحياء القاهرة وبغداد. لكن عندما جاء نابليون إلى العالم العربي ومعه الطابعة، أصبحت هناك معارضة للكتاب المطبوع، حيث كان الناس يتساءلون: "كيف سنقرأ كتابا مطبوعا وقد اعتدنا خط الرقعة والكوفي ورائحة الحبر في الورق؟"، ولكن الآن، أين الوراقين؟
ويختتم السناجلة حديثه بالإشارة إلى أن البعض يقول إن متعة القراءة تكمن في رائحة الورق، وفي لمس الصفحات باليد، وفي الجلوس مع الكتاب في أي مكان. ومع ذلك، يوضح أنه يمكن أيضا من خلال الجهاز اللوحي اختيار مستوى الإضاءة المناسب، وطريقة القراءة التي تفضلها، والقراءة في أي مكان في العالم. ويؤكد بذلك أن المسألة تتعلق بأن لكل زمان أدواته.

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