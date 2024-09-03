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إسقاط طائرة درون محملة بالمخدرات والسجن المؤبد للمتهمين

9/3/2024 3:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال

أسقطت القوات المسلحة طائرة درون محمّلة بمواد مخدرة لحساب متهمين أحدهم أعلنت محكمة أمن الدولة عدم مسؤوليته؛ بسبب إصابته بمرض "الاضطراب الذهني" أثناء استيراده للمخدرات ومحاولة تهريبها إلى الأراضي السعودية مع أثنين من المتهمين أحدهما شقيقه.


وفي الوقت الذي أدين المتهمان (الثالث والرابع) واحدهما شقيق المتهم الأول بتهم استيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما مبلغ 30 ألف دينار، فإن المتهم الأول والرئيس تم إعلان عدم مسؤوليته من 3 تهم وبراءته من الرابعة.


وكان المتهم الأول والمتهمين الثالث والرابع قد توجهوا إلى الحدود الأردنية السعودية بقصد تهريب 300 مشد من حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الأراضي السعودية، وبعد أن تمكن المتهم الأول من اجتياز الحدود والدخول إلى الأراضي السعودية، قرر العودة إلى الأراضي الأردنية ، وتسليم كمية حبوب الكبتاجون التي كانت بحوزته للمتهم الثالث والرابع (شقيقه).


وكان المتهم خلال عام 2022 اتفق مع شخص سوري يرتبط معه بتجارة المخدرات، على إرسال طائرة درون محملة بكمية من المخدرات، على أن يتم إنزالها في أحد المناطق بالأراضي الأردني، وبالفعل فقد تم تجهيز طائرة درون محملة بكمية من المخدرات، لكن تمكنت قوات حرس الحدود من إسقاط الطائرة.


وحسب قرار محكمة التمييز الذي أيد قرار محكمة أمن الدولة، فإن المتهم الأول عاود واتفق مع الشخص ذاته على إرسال كميات من المخدرات برا، وبالفعل حضر 6 مهربين من الجنسية السورية وكانوا يحملون "شوالات" من المخدرات، حيث تمكن المتهم وشقيقه الرابع من استلامها وتخزينها في الأراضي الأردنية، ونظرا لورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تمت مداهمة منزل المتهم الأول والقبض عليه وضبط بحوزته هاتف آيفون، كما جرى القبض على باقي المتهمين.

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