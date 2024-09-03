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الصفدي: نتنياهو لن يتوقف عن تهديد أمن المنطقة ما لم تكن العواقب حقيقية

9/3/2024 3:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن تعليق المملكة المتحدة 30 رخصة لتصدير الأسلحة لإسرائيل من بين 35 رخصة تصدير "قرارا صائبا".


وقال الصفدي خلال تغريدة على منصة "إكس"، الثلاثاء، "لقد اتخذت المملكة المتحدة قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".


وحث على توسيع نطاق هذا التعليق، داعيا جميع الدول فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل.


وتابع، "وما لم تكن العواقب حقيقية فلن يوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولن يتوقف عن انتهاك القانون المتعمد وتهديد أمن المنطقة بأكملها.


وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد قال، إنّ بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.


وقال لامي إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على قطاع غزة.


وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في تموز/ يوليو، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.

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