ورشة قياديات أردنيات تعزز دور المرأة في العمل العام والسياسي بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية، انطلقت ورشة عمل "قياديات أردنيات" بالتعاون مع سابا هاملت للتدريب. تهدف الورشة إلى تقديم تدريب متخصص للسيدات العاملات في المجال العام والسياسي، بما في ذلك الحزبيات والمرشحات للبرلمان القادم في محافظات الكرك ومادبا وعجلون.
وعُقد بعد ذلك ملتقى "محاكاة قياديات أردنيات" بمشاركة أكثر من 90 سيدة ناشطة، مرشحة، وحزبية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات. تم خلال الملتقى تنظيم جلسات حوارية ناقشت أهمية مشاركة المرأة في العمل العام، رؤية التحديث، انتخابات 2024، والتوقعات من البرلمانيات في المجلس القادم.
كما نظمت جلسة توعوية في العقبة ببيت الورد، حيث تم الاجتماع مع مجموعة من سيدات العقبة والمرشحات، وتقديم أهم البرامج والملفات الساخنة التي تهم المرأة والتي يجب العمل عليها.
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون:
-تكثيف الأنشطة في المناطق والقرى والأرياف، وعدم اقتصارها على مراكز المحافظات.
أهمية عقد برامج مخصصة للرجال لدعم دور المرأة في العمل العام.
-تنظيم لقاءات بين المرشحات والفائزات في الانتخابات بعد انتهائها لنقل التجارب ومراجعة نقاط القوة والضعف.
-التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة.
- فرز قائمة منفصلة للكوتا تشمل الشركس، المسيحيين، والنساء، لمنع التجاذبات السياسية والاجتماعية في القوائم المحلية.
وأشارت الإعلامية والمخرجة غادة سابا، القائمة على هذا المشروع من قبل سابا هاملت، إلى أن لقاءاتهم مع السيدات في مختلف المحافظات أكدت لهم بوضوح إدراك المرأة لأهمية انخراطها في مراكز صنع القرار والحياة العامة والحزبية، لتحقيق تغيير إيجابي يليق بالأردن.
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