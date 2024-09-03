ورشة قياديات أردنيات تعزز دور المرأة في العمل العام والسياسي بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية



وعُقد بعد ذلك "محاكاة قياديات أردنيات" بمشاركة أكثر من 90 سيدة ناشطة، مرشحة، وحزبية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات. تم خلال الملتقى تنظيم جلسات حوارية ناقشت أهمية مشاركة المرأة في العمل العام، رؤية التحديث، انتخابات 2024، والتوقعات من البرلمانيات في المجلس القادم.



كما نظمت جلسة توعوية في العقبة ببيت الورد، حيث تم الاجتماع مع مجموعة من سيدات العقبة والمرشحات، وتقديم أهم البرامج والملفات الساخنة التي تهم المرأة والتي يجب العمل عليها.



ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون:



-تكثيف الأنشطة في المناطق والقرى والأرياف، وعدم اقتصارها على مراكز المحافظات.

أهمية عقد برامج مخصصة للرجال لدعم دور المرأة في العمل العام.



-تنظيم لقاءات بين المرشحات والفائزات في الانتخابات بعد انتهائها لنقل التجارب ومراجعة نقاط القوة والضعف.



-التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة.

- فرز قائمة منفصلة للكوتا تشمل الشركس، المسيحيين، والنساء، لمنع التجاذبات السياسية والاجتماعية في القوائم المحلية.



وأشارت الإعلامية والمخرجة غادة سابا، القائمة على هذا المشروع من قبل سابا هاملت، إلى أن لقاءاتهم مع السيدات في مختلف المحافظات أكدت لهم بوضوح إدراك المرأة لأهمية انخراطها في مراكز صنع القرار والحياة العامة والحزبية، لتحقيق تغيير إيجابي يليق بالأردن.







