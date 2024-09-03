تعرفوا على مسيرة شاهين الأردنية واستخداماتها العسكرية (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
عرضت القوات المسلحة الأردنية في معرض سوفكس 2024 بالعقبة، طائرة "شاهين" المسيرة التي أدخلتها للخدمة حديثا وهو عبارة عن سلاح استراتيجي جديد.
وخلال المعرض الذي افتتحه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحضور ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله وعدد من المسؤولون العسكريين والمدنيين في الدول الشقيقةوالصديقة كشفت القوات المسلحة عن عدد من الأسلحة العسكرية والمعدات المتطورة التي أدخلت إلى الخدمة في عهد الملك عبدالله الثاني.
وتم الكشف عن دخول طائرة“شاهين” المسيرة، وهي منظومة مسلحة مخصصة لأغراض الاستطلاع الجوي، دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي حديثاً في عام 2024.
وتستطيع طائرة“شاهين” التحليق لمدة تزيد عن 24 ساعة متواصلة، ولديها القدرة على التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة باستخدام الأسلحة الذكية الموجهة.
ويبلغ وزنها الأقصى للاقلاع 980 كغم وتحمل 200 كغم من الصواريخ الموجهة ويبلغ طولها 7.80 مترا وارتفاعها 2.50 مترا وتعتبر سلاحاً استراتيجياً للدولة الأردنية.
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