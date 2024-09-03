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تعرفوا على مسيرة شاهين الأردنية واستخداماتها العسكرية (فيديو)

9/3/2024 3:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

عرضت القوات المسلحة الأردنية في معرض سوفكس 2024 بالعقبة، طائرة "شاهين" المسيرة التي أدخلتها للخدمة حديثا وهو عبارة عن سلاح استراتيجي جديد.


وخلال المعرض الذي افتتحه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحضور ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله وعدد من المسؤولون العسكريين والمدنيين في الدول الشقيقةوالصديقة كشفت القوات المسلحة عن عدد من الأسلحة العسكرية والمعدات المتطورة التي أدخلت إلى الخدمة في عهد الملك عبدالله الثاني.

وتم الكشف عن دخول طائرة“شاهين” المسيرة، وهي منظومة مسلحة مخصصة لأغراض الاستطلاع الجوي، دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي حديثاً في عام 2024.


وتستطيع طائرة“شاهين” التحليق لمدة تزيد عن 24 ساعة متواصلة، ولديها القدرة على التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة باستخدام الأسلحة الذكية الموجهة.

ويبلغ وزنها الأقصى للاقلاع 980 كغم وتحمل 200 كغم من الصواريخ الموجهة ويبلغ طولها 7.80 مترا وارتفاعها 2.50 مترا وتعتبر سلاحاً استراتيجياً للدولة الأردنية.

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