الحراحشة يقدم أوراق اعتماده كمندوب دائم للأردن لدى الأمم المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم المندوب الدائم السفير أكرم سعود الحراحشة، أمس الاثنين أوراق اعتماده إلى المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تاتيانا فالوفايا، بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، كمندوب دائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والوكالات الدولية المتخصصة في الاتحاد السويسري، خلال مراسم جرت في قصر الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد السفير الحراحشة، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، إيمان الاردن الراسخ بالمبادئ السامية والنبيلة للأمم المتحدة، والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن جانبها، أعربت فالوفايا عن تمنياتها للسفير الحراحشة بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدةً على أهمية دور المملكة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة.
كما قدم المندوب الدائم، السفير الحراحشة، أوراق اعتماده إلى المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، كمندوب دائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية، خلال مراسم جرت في مقر المنظمة.
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