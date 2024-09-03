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الحراحشة يقدم أوراق اعتماده كمندوب دائم للأردن لدى الأمم المتحدة

9/3/2024 3:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدم المندوب الدائم السفير أكرم سعود الحراحشة، أمس الاثنين أوراق اعتماده إلى المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تاتيانا فالوفايا، بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، كمندوب دائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والوكالات الدولية المتخصصة في الاتحاد السويسري، خلال مراسم جرت في قصر الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد السفير الحراحشة، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، إيمان الاردن الراسخ بالمبادئ السامية والنبيلة للأمم المتحدة، والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن جانبها، أعربت فالوفايا عن تمنياتها للسفير الحراحشة بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدةً على أهمية دور المملكة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة.

كما قدم المندوب الدائم، السفير الحراحشة، أوراق اعتماده إلى المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، كمندوب دائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية، خلال مراسم جرت في مقر المنظمة.

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