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توقيف ملثم أطلق النار في افتتاح مقر انتخابي وتحويل المرشح للنائب العام

9/3/2024 3:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوقفت الأجهزة المختصة، أمس، شخصًا "ملثمًا" أطلق أعيرة نارية في الهواء خلال افتتاح مقر انتخابي لأحد المرشحين في دائرة الكرك الانتخابية. وجاء ذلك أثناء إلقاء المرشح كلمته الافتتاحية، حيث قام أحد مؤازريه بإطلاق النار تعبيرًا عن دعمه.
وفي بيانٍ صدر اليوم، أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب تفاصيل الحادثة، مؤكدةً أن الأجهزة المختصة تمكنت من القبض على الشخص الذي أطلق النار بعد لحظات من وقوع الحادثة.

وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل خرقًا واضحًا لقواعد السلوك الانتخابي، خاصةً وأنها تتعارض مع التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية.

وبناءً على ذلك، قامت الهيئة بتحويل المرشح إلى النائب العام للتحقيق في مخالفته.

وفي بيانها، أكدت الهيئة أهمية دور المواطنين في الحفاظ على نزاهة الانتخابات من خلال منع أي انتهاكات قد تحدث، ودعت كل من يمتلك معلومات أو أدلة توثق ارتكاب جرائم انتخابية إلى تقديمها فورًا إلى الجهات المعنية.

وشددت الهيئة على أنها ستواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تعبر بدقة عن إرادة الناخبين.

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