توقيف ملثم أطلق النار في افتتاح مقر انتخابي وتحويل المرشح للنائب العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوقفت الأجهزة المختصة، أمس، شخصًا "ملثمًا" أطلق أعيرة نارية في الهواء خلال افتتاح مقر انتخابي لأحد المرشحين في دائرة الكرك الانتخابية. وجاء ذلك أثناء إلقاء المرشح كلمته الافتتاحية، حيث قام أحد مؤازريه بإطلاق النار تعبيرًا عن دعمه.
وفي بيانٍ صدر اليوم، أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب تفاصيل الحادثة، مؤكدةً أن الأجهزة المختصة تمكنت من القبض على الشخص الذي أطلق النار بعد لحظات من وقوع الحادثة.
وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل خرقًا واضحًا لقواعد السلوك الانتخابي، خاصةً وأنها تتعارض مع التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية.
وبناءً على ذلك، قامت الهيئة بتحويل المرشح إلى النائب العام للتحقيق في مخالفته.
وفي بيانها، أكدت الهيئة أهمية دور المواطنين في الحفاظ على نزاهة الانتخابات من خلال منع أي انتهاكات قد تحدث، ودعت كل من يمتلك معلومات أو أدلة توثق ارتكاب جرائم انتخابية إلى تقديمها فورًا إلى الجهات المعنية.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تعبر بدقة عن إرادة الناخبين.
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