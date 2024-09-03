الأردن يرحب بحظر بريطانيا تصدير أسلحة إلى الاحتلال ويطالب بتوسيعه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إعلان المملكة المتحدة تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، والمستخدمة في العدوان الإسرائيلي المتواصل والمستمر على قطاع غزة، خطوةً مهمة لضمان حماية المدنيين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أن إعلان المملكة المتحدة جاء خطوة منسجمة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وجميع القرارات ذات الصلة التي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة إدامة إدخال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وضمان حماية المدنيين، والأعيان المدنية، وحماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة.
كما أكد السفير القضاة أن هذا الأعلان يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام للقطاع.
وشدد السفير القضاة على أهمية توسيع نطاق قرار المملكة المتحدة، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن عدم فرض عواقب حقيقية على إسرائيل سيؤدي إلى استمرارها في عدوانها على غزة والضفة الغربية، وانتهاك القانون الدولي وتهديد أمن المنطقة بأكملها.
وجدد السفير القضاة موقف المملكة الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية حقوقهم المشروعة في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
MENAFN03092024000072011014ID1108632462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.