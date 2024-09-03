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الأردن يرحب بحظر بريطانيا تصدير أسلحة إلى الاحتلال ويطالب بتوسيعه

9/3/2024 3:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إعلان المملكة المتحدة تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، والمستخدمة في العدوان الإسرائيلي المتواصل والمستمر على قطاع غزة، خطوةً مهمة لضمان حماية المدنيين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أن إعلان المملكة المتحدة جاء خطوة منسجمة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وجميع القرارات ذات الصلة التي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة إدامة إدخال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وضمان حماية المدنيين، والأعيان المدنية، وحماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة.

كما أكد السفير القضاة أن هذا الأعلان يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام للقطاع.

وشدد السفير القضاة على أهمية توسيع نطاق قرار المملكة المتحدة، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن عدم فرض عواقب حقيقية على إسرائيل سيؤدي إلى استمرارها في عدوانها على غزة والضفة الغربية، وانتهاك القانون الدولي وتهديد أمن المنطقة بأكملها.

وجدد السفير القضاة موقف المملكة الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية حقوقهم المشروعة في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

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