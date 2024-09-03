الأردن: دعمنا الكامل لمصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، رفضها كل المزاعم التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون في محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلتين.
وأكدت أن هذه المزاعم تمثل تحريضاً مداناً وتزيد من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
ورفضت الوزارة في هذا السياق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس، حول معبر فيلادلفي على أنها مزاعم لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية ودعمها موقف مصر في هذا السياق، وحمل الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم.
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