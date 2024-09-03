فتح أعمال الجسر الرئيسي من تقاطع المسلخ أمام السير



ووجه الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال تفقده صباح الثلاثاء موقع المشروع، بفتح المسارات المنتهية ضمن المشروع، لأهمية الطريق والحاجة المرورية لافتا إلى أن الأعمال المنفذة ستكون علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة عمان.



ووجه أبو السمن العاملين على المشروع بضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء كافة المسارات خلال شهرين، مشيدا بمستوى الأعمال المنفذة والتي تواكب أفضل الممارسات الهندسية والانشائية.



ويخدم هذا التقاطع (36) حركة مرورية من والى العاصمة عمان وطرق رئيسية أخرى متضمنا مسارات خاصة لخدمة الباص سريع التردد، حيث تم انهاء (30) حركة مرورية للمسارات التي يشملها المشروع.



وتشمل المسارات التي فتحت أمام حركة السير الحركات الاتية : من الزرقاء باتجاه طبربور أو ماركا ذلك من خلال طريق الخدمة الجديد (يمين الطريق الرئيسي اتجاه الزرقاء - عمان)، الخط القادم من طبربور (شارع محمد ضياء الحق) باتجاه ماركا والزرقاء وبالعكس عبر الجسر الرئيسي الجديد، ومن ماركا باتجاه تقاطع المحطة ومن خلال تفرع اللوب للجسر الجديد، من ماركا باتجاه الزرقاء من خلال دوار الترمذي الجديد، ومن تقاطع المحطة وباتجاه طبربور عبر دوار الترمذي ومن ثم الى جسر المسلخ الرئيسي.



كما يربط مشروع تقاطع جسر المسلخ الذي تنفذه الوزارة الحركات المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا، والهاشمي، وطبربور، وشارع النخيل، وباتجاه مدينة الزرقاء، ويربط الجسر الحركة المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا والهاشمي وطبربور، إضافة إلى شارع النخيل وباتجاه مدينة الزرقاء.