فتح أعمال الجسر الرئيسي من تقاطع المسلخ أمام السير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأعمال الرئيسية ضمن تقاطع جسر المسلخ لحركات الجسر الرئيسي والطرق الأرضية المحيطة.
ووجه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال تفقده صباح الثلاثاء موقع المشروع، بفتح المسارات المنتهية ضمن المشروع، لأهمية الطريق والحاجة المرورية لافتا إلى أن الأعمال المنفذة ستكون علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة عمان.
ووجه أبو السمن العاملين على المشروع بضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء كافة المسارات خلال شهرين، مشيدا بمستوى الأعمال المنفذة والتي تواكب أفضل الممارسات الهندسية والانشائية.
ويخدم هذا التقاطع (36) حركة مرورية من والى العاصمة عمان وطرق رئيسية أخرى متضمنا مسارات خاصة لخدمة الباص سريع التردد، حيث تم انهاء (30) حركة مرورية للمسارات التي يشملها المشروع.
وتشمل المسارات التي فتحت أمام حركة السير الحركات الاتية : من الزرقاء باتجاه طبربور أو ماركا ذلك من خلال طريق الخدمة الجديد (يمين الطريق الرئيسي اتجاه الزرقاء - عمان)، الخط القادم من طبربور (شارع محمد ضياء الحق) باتجاه ماركا والزرقاء وبالعكس عبر الجسر الرئيسي الجديد، ومن ماركا باتجاه تقاطع المحطة ومن خلال تفرع اللوب للجسر الجديد، من ماركا باتجاه الزرقاء من خلال دوار الترمذي الجديد، ومن تقاطع المحطة وباتجاه طبربور عبر دوار الترمذي ومن ثم الى جسر المسلخ الرئيسي.
كما يربط مشروع تقاطع جسر المسلخ الذي تنفذه الوزارة الحركات المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا، والهاشمي، وطبربور، وشارع النخيل، وباتجاه مدينة الزرقاء، ويربط الجسر الحركة المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا والهاشمي وطبربور، إضافة إلى شارع النخيل وباتجاه مدينة الزرقاء.
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