مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي آل ميرزا والبطيخي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل ميرزا بوفاة العقيد المتقاعد ناصر وصفي ميرزا، والد سمو الأمير حسين بن ناصر ميرزا، وإلى آل البطيخي بوفاة منذر منير البطيخي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذويهما، وعموم آل ميرزا وآل البطيخي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.
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