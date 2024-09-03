الأشغال: بدء أعمال إنشاء طريق الفيصلية - تحويلة الرامة غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، إعتبارا من صباح يوم غدٍ الأربعاء، أعمال العطاء المركزي الخاص بإنشاء طريق الفيصلية - تحويلة الرامة بطول (1.6) كم تقريبا وبعرض (8) م.
وتتضمن الأعمال إعادة الطريق لمساره الصحيح من خلال إزالة الطريق القائم وإنشاء طريق جديد وفقا للمسار الصحيح الذي تم تثبيته مساحيا.
وتشمل الأعمال في المشروع الحفر والفتوح والتسوية وتنفيذ طبقات الفرشيات والخلطات الاسفلتية اللازمة بالإضافة إلى أعمال الحمايات و أعمال السلامة المرورية وأعمال الإنارة اللازمة والمُحال على المقاول السادة شركة درة السند للمقاولات الإنشائية.
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