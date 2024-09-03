الأشغال: بدء أعمال إنشاء طريق الفيصلية - تحويلة الرامة غدا

MENAFN - Alghad Newspaper) تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، إعتبارا من صباح يوم غدٍ الأربعاء، أعمال العطاء المركزي الخاص بإنشاء طريق الفيصلية - تحويلة الرامة بطول (1.6) كم تقريبا وبعرض (8) م.



وتتضمن الأعمال إعادة الطريق لمساره الصحيح من خلال إزالة الطريق القائم وإنشاء طريق جديد وفقا للمسار الصحيح الذي تم تثبيته مساحيا.



وتشمل الأعمال في المشروع الحفر والفتوح والتسوية وتنفيذ طبقات الفرشيات والخلطات الاسفلتية اللازمة بالإضافة إلى أعمال الحمايات و أعمال السلامة المرورية وأعمال الإنارة اللازمة والمُحال على المقاول السادة شركة درة السند للمقاولات الإنشائية.