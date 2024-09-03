الأوبئة: لن تكون الإجراءات لجدري القردة كما بكورونا

وأضاف البلبيسي في تصريح عبر قناة المملكة أن متابعة المخالطين تهدف لقطع سلسلة العدوى وحجرهم لمدة 21 يوما.



ولفت إلى أن إعلان حالة الطوارئ العالمية لا يعني "إعلان جائحة".



وأكد البلبيسي أن هذا الفيروس ليس مثل كوفيد 19، وبخصوص الاسئلة التي ترد المركز عن التعامل مع هذا الفيروس وإمكانية فرض اغلاقات أو تحويل التعليم عن بعد قال: "كل هذه الأمور لن تحصل لأنه هذا المرض بطبيعة طريقة انتقاله تختلف عن طريقة انتقال كوفيد 19، حيث ينتقل كوفيد 19 عن طريق التنفس وعن طريق الرذاذ الخارج من الشخص، لأن هذه أمراض تنفسية ، كورونا والإنفلونزا من الأمراض التي تنتشر بسرعة، لكن جدري القردة يحتاج إلى اتصال مباشر مع الشخص المصاب، ويجب أن يكون تلامس لصيق مع الشخص المصاب حتى يتم انتقال هذه العدوى".



ولفت البلبيسي إلى أنه من غير المحتمل بالأردن أو عالميا أن يكون هناك جائحة كما كان في كوفيد 19.



وقال البلبيسي: "لا خوف من حدوث حالة أو حالتين أو حتى أكثر من حالتين لأن هذا شيء محدود جدا."



ونوه البلبيسي إلى أن هناك 3 إجراءات دائما يجب القيام بها للحد من انتشار أي مرض أولها هو الاكشتاف المبكر للمرض وهذا يكون من خلال رصد الأمراض إما بالرصد السلبي أو الرصد النشط.



وشدد على أهمية عزل المريض، حيث إذا كان المريض بحاجة إلى عزل يجب عزله بهدف التقليل ما أمكن من انتشار المرض، والعزل إجراء مهم جدا لوقف انتشار المرض.



وتابع: "العزل كما قلنا ممكن أن يكون عزل منزلي إذا كان هناك إمكانية أو أن يكون هناك عزل مؤسسي إذا لم يكن هناك إمكانية للعزل المنزلي".





وأشار إلى أنه من المهم جدا متابعة المخالطين وهي عملية مهمة جدا في الاستقصاء الوبائي وتحديد الأشخاص الذين ربما تعرضوا للشخض المصاب وجمع المزيد من البيانات لتقييم انتقال العدوى لهم.



وحول الحالة المصابة في الأردن قال: "المريض الآن عزلناه، ويجب أن نحدد قائمة من المخالطين من المريض نفسه".



وأكد أنه يجب متابعة المخالطين من قبل فريق وتقليل ما أمكن من اتصالهم بالأشخاص الآخرين.



وبخصوص الإجراءات على المعابر قال البلبيسي: "نحن لدينا إجراءات على المعابر كل الأشخاص القادمين خاصة من الدول الموبوءة ومن أفريقيا وبعض الدول الأخرى يتم أيضا متابعتهم ويتم الكشف عنهم".



وتابع: "أود أن أقول أن فترة حضانة المرض قد تطول لمدة 21 يوم حيث يمكن أي شخص أن يدخل للأردن خلال فترة الحضانة وليس لديه أي أمراض لذلك دائما مهم التثقيف الصحي للمواطنين".



ودعا أي شخص لديه اعراض المخالطة أو أعراض مثل الطفح الجلدي لمراجعة أقرب مستشفى أو مركز صحي حتى يتم تشخيصه، لأنه ليس كل حالات الطفح الجلدي ممكن أن تكون حالات جدري القردة.