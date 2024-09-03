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الإعلام العبري يكشف عن تحول خطير في استراتيجية الأمن الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية

9/3/2024 3:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قررت اعتبار الضفة الغربية "ميدان قتال إثر العمليات الخطيرة الأخيرة بالضفة".

وقالت الصحيفة "لقد أدت أحداث الأيام القليلة الماضية إلى تغيير في السياسة وسيتم تعريف الضفة الغربية على أنها ساحة ثانية، بعد غزة، وهي قنبلة تنفجر بالفعل وليست موقوتة".

وعلمت "يسرائيل هيوم" أن "أحداث الأيام القليلة الماضية دفعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى تغيير كبير بالسياسة في الضفة الغربية، ومنذ بداية الحرب على غزة، تم تعريف المنطقة على أنها "ساحة ثانوية" لكن الهجمات الأخيرة أثبتت للمسؤولين أن هذا لم يعد ممكنا والآن يعمل الجيش الإسرائيلي بموجب تعريف الضفة كساحة ثانية مباشرة بعد غزة".

وتابعت "في الوقت الحالي تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد توجيه أولي وسيستغرق التغيير الكبير في هذا المجال بعض الوقت ومع ذلك من المتوقع قريبا تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتوضح المؤسسة الأمنية أن "عملية جنين ليست نهاية القصة".

وقالت الصحيفة "في الأسبوع الماضي بدأت عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية حيث يعمل فريقان قتاليان في مخيم جنين للاجئين وطولكرم ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية في المستقبل القريب".

وأضافت أن "الهجمات الخطيرة الأخيرة والهجوم المزدوج في غوش عتصيون (شمالي مدينة الخليل) والهجوم في ترقوميا (حاجز ترقوميا غربي الخليل) تثبت أن هناك حاجة إلى معالجة جذرية كبيرة في القطاع بأكمله وفي غضون 48 ساعة فقط تحولت الضفة الغربية من قنبلة موقوتة إلى قنبلة في طور الانفجار".

وأشارت الصحيفة إلى أن "معضلة الجهاز الأمني تتعلق بشكل رئيسي بمنطقة الخليل، التي وقع منها الهجومان الكبيران في الأيام الأخيرة، ولا شك في أنه يجب إسقاط حركة "حماس" في الضفة".

وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي مصمم على الوصول إلى شهر أكتوبر (شهر الأعياد) حيث يكون المشهد في الضفة الغربية أكثر هدوءا من الوضع الحالي الذي يجري في المنطقة، ومن المحتمل ألا تندلع حرب "شاملة" ويمكن رؤيتها في مناطق واسعة، ولكن من المتوقع أن تتوسع العملية العسكرية (التي تم إعلانها الأسبوع الماضي من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك لـ"مكافحة الإرهاب") قريبا لتشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية، كما يوصي الجهاز الأمني الإسرائيلي باعتقال عناصر محرضة في كل أنحاء الضفة".

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وأمس الاثنين قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تم "توزيع الشهداء في الضفة الغربية منذ تاريخ 28-8-2024 حسب المحافظة، 18 شهيدا في محافظة جنين، و4 شهداء في محافظة طوباس، و4 شهداء في محافظة طولكرم، و3 شهداء في محافظة الخليل.

وذكرت "ومن بين الشهداء 5 أطفال واثنان من المسنين". RT

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