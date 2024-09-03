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الاحتلال يعتقل أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة

9/3/2024 3:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا من الضّفة الغربية ، بينهم معتقلون سابقون ليبلغ إجمالي المعتقلين منذ بدأ الاحتلال حملته العسكرية في الضفة 150.


وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، و قلقيلية، فيما توزعت البقية على محافظات بيت لحم، طولكرم، والقدس.


يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني .

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