الاحتلال يعتقل أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا من الضّفة الغربية ، بينهم معتقلون سابقون ليبلغ إجمالي المعتقلين منذ بدأ الاحتلال حملته العسكرية في الضفة 150.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، و قلقيلية، فيما توزعت البقية على محافظات بيت لحم، طولكرم، والقدس.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني .
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