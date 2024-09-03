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انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة غدا

9/3/2024 3:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت رعاية صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، تنطلق غداً الأربعاء فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر".
ويستضيف المنتدى أكثر من 250 متحدثاً من أصحاب الاختصاص والخبرة لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة ضمن 18 منصة متنوعة، ويقدمون رؤاهم وتجاربهم وخلاصات خبراتهم، بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات تضع بلدان العالم أمام استراتيجيات وممارسات مستقبلية للاتصال تعزز مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتقدم دورة هذا العام من المنتدى أكثر من 160 فعالية متنوعة، ما بين جلسات رئيسية وجانبية وخطابات ملهمة وبرنامج تدريبي يضم 40 جلسة لبناء القدرات، إلى جانب ورش عمل وملتقيات تستهدف الشباب، ومنصات لعرض أحدث الأبحاث والأطروحات الأكاديمية في علوم الاتصال، بدعم ورعاية ما يزيد على 40 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

شخصيات محلية وعربية وعالمية

وتضم قائمة المتحدثين في الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نخبة من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية المؤثرة، منهم: معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، معالي سايمون روبرت كوفي، أحد أبرز الأصوات العالمية في قضايا المناخ والاستدامة، الدكتور جمال الكعبي، المدير العام في المكتب الوطني للإعلام بالإمارات، الدكتور أحمد العوضي، نائب أول الرئيس للشؤون المجتمعية والحكومية ومدير برنامج الجينوم الإماراتي، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

ومن الأسماء البارزة المشاركة في المنتدى المهندس والمخترع المغربي رشيد يزمي، الخبير الاقتصادي العالمي جوستين لين، البروفيسور فوميو هاياشي، الخبير الاقتصادي الياباني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ والمغامرة أنيلي بومبي، وهيكتور مونسيجور، مؤسس شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، والمستكشف البريطاني بير جريلز، الكابتن مايا غزال، أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيران، زاكري ديرينوسكي، النجم الكندي وصانع المحتوى الإنساني، الدكتور ألان سيمثسون، المؤسس المشارك لـMetaVRse.

وبالاضافة الى كل من: المستشار المعتمد في التحول الرقمي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الدكتور نادر الغزال، وديفيد لالمانت، رئيس مختبر تحليلات الكوارث للمجتمع بسنغافورة، الإعلامي المصري معتز الدمرداش، البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار، رئيس أكاديمية الأعمال الدولية (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وأستاذ بحوث السياسات الصحية والنظم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغيرهم. ويقدم فعاليات المنتدى سعادة محمد خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والإعلامي المصري أسامة منير.

خمس محاور رئيسية للفعاليات

وتتوزع أجندة فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية، هي: "أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية"، "الاتصال وسياحة المغامرات لتطوير الاقتصاد السياحي"، "دور الاتصال الفعّال في استقطاب المواهب باعتبارها ثروة للأمم"، "مستقبل التواصل الحكومي في عالم افتراضي"، ومحور "التواصل المباشر والتفاعل الشخصي متعدد الأبعاد".

ويناقش المنتدى أهمية الاتصال المبتكر في ظل توجه حكومات العالم نحو تبني مفهوم الحكومات المرنة لتعزيز الابتكار وتطوير الفرص المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ودعم المرونة الاقتصادية، والأمن الغذائي والبيئي.

الشراكات الاستراتيجية

وتشهد الجلسات الرئيسية للمنتدى شركاء استراتيجيين مع كل من "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، و"أرادَ"، و"غرفة تجارة وصناعة الشارقة"، و"هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون"، و"هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، و"مدينة الشارقة للإعلام (شمس)".

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