حماس لا تنهار بل إسرائيل

بقلم: اسحق بريك 3/9/2024

هناك من يقولون بأن الخروج من قطاع غزة بعد التوقيع على الاتفاق مع حماس على اعادة المخطوفين هو هزيمة وخضوع، وهو سيعود إلينا كسهم مرتد بهجوم آخر لحماس. عندها ستكون خسائرنا أكبر باضعاف من الخسائر في الهجوم على الغلاف في 7 اكتوبر.

هذا الأدعاء يرتكز إلى عدم فهم أساسي لما يحدث في غزة. هذا الادعاء يتغذى على الكليشيهات التي ينشرها المستوى السياسي والمستوى الأمني، من أجل تبرير أفعالهم والحصول على الدعم والشرعية من الجمهور من أجل الاستمرار في الحرب الفاشلة.

عمليا، بالذات الذين يقولون إن وقف القتال يعني الهزيمة والخضوع فانهم يقربون هزيمة الجيش وتدمير الدولة. أهداف الحرب، "هزيمة حماس" و"تحرير جميع المخطوفين بالضغط العسكري" لم يتم تحقيقها. وإذا استمر القتال في غزة بواسطة عمليات الاقتحام على نفس الأهداف، فليس فقط أننا لن نهزم حماس، بل سندمر انفسنا. بعد فترة قصيرة لن نستطيع القيام بعمليات الاقتحام هذه لأنه في كل يوم يمر الجيش يضعف وعدد القتلى والمصابين في أوساط قواتنا يزداد. في المقابل، حماس قامت بتعبئة صفوفها من جديد بالشباب ابناء 17 و18.

رجال الاحتياط أصبحوا يصوتون بأرجلهم، وكثيرون منهم غير مستعدين للخدمة بعد الآن؛ جنود الخدمة الالزامية منهكون ويفقدون القدرة المهنية بسبب غياب التدريب والاعداد؛ بعضهم يتركون الدورة قبل انتهائها؛ اقتصاد إسرائيل وعلاقاتها الدولية ومناعتها الاجتماعية تضررت بشكل كبير بسبب حرب الاستنزاف ضد حماس وحزب الله؛ الحرب ستستمر في الجنوب وفي الشمال طالما أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة. أيضا الحاجة إلى تجميع القوات في قطاعات أخرى مثل لبنان أو يهودا والسامرة بسبب نشاطات المقاتلين، ستجبر الجيش الإسرائيلي على اخراج القوات من غزة وارسالها الى مناطق مشتعلة، لأنه ليس لديه ما يكفي من القوات للقتال في نفس الوقت في عدة جبهات.

بكلمات اخرى، سيأتي اليوم الذي لن يتمكن فيه الجيش الإسرائيلي من البقاء في غزة لأن حماس تسيطر الآن هناك بشكل كامل، سواء في مدينة الانفاق المتشعبة التي تمتد مئات الكيلومترات أو فوقها. عدد الانفاق التي دمرها الجيش هو نسبة مئوية صغيرة جدا. وهذا يسري أيضا على الانفاق تحت محور فيلادلفيا وممر نتساريم، التي من خلالها تستمر حماس حتى الآن في ضخ الوسائل القتالية من شبه جزيرة سيناء الى القطاع، في الشمال وفي الجنوب. في وضع كهذا فانه لا توجد للجيش أي قدرة على اجتثاث حماس وتفكيكها.

إذا تم وقف عمليات الاقتحام بسبب ضعف الجيش أو بسبب عدم وجود أي خيار آخر، أو تم تحويل القوات إلى مناطق أخرى، فإن الأعداء سيعلنون بفرح أن الجيش الإسرائيلي استسلم وخرج من غزة. من الأفضل التحلي بالحكمة وتقديم علاج وقائي لهذه الضربة. يجب الآن الموافقة على صفقة تحرير المخطوفين، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستعيدهم الى بيوتهم. يجب انهاء الحرب في غزة، التي باحتمالية عالية يمكن أن تؤدي الى وقف قتال حزب الله وتقليص احتمالية اندلاع حرب اقليمية متعددة الساحات وشاملة، نحن غير مستعدين لها أبدا.

في فترة التهدئة سنعيد بناء الجيش والاقتصاد والعلاقات الدولية ومناعة المجتمع في إسرائيل، واستبدال كل المستوى السياسي والمستوى الأمني، اللذان كان لهما دور في الفشل الفظيع والانطلاق إلى طريق جديدة. هذه هي الطريقة ولا يوجد غيرها.