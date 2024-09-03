Tuesday, 03 September 2024 10:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو وضع حدا لآمال صفقة المخطوفين

9/3/2024 3:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: يوسي فيرتر 3/9/2024

الاشارة الأولى على فقدان الأعصاب الذي سيطر على بنيامين نتنياهو أمس جاءت في الصباح عندما تم الغاء جلسة الحكومة. الحكومة ليست صورة فوتوغرافية لـ "مرحبا، يا الصف الأول"، بل هي مجلس ادارة الدولة، وهي ليس من شأنها الذهاب إلى إجازة عندما تكون هناك مأساة وطنية. هذا الحدث الغريب ذكر بغياب نتنياهو في الساعات التي اعقبت هجوم حماس في صباح 7 اكتوبر، والدلائل منذ ذلك الحين على عدم القدرة على أداء مهمته.
أيضا أمس، بتأخير كبير، بعد فترة طويلة من الرئيس الأميركي ونائبته كمالا هاريس ورئيس الدولة ووزراء وسياسيين آخرين بارزين، نشر رئيس الحكومة فيلم فيديو. مضمونه كان يمكن أن يقوله في بداية الجلسة، وحينها كان يمكن أن يطلب من الوزراء الوقوف دقيقة صمت، لكنه اختبأ.
سلوك نتنياهو يثير شكوك كبيرة بأنه في لحظة الضغط هذا الشخص لا يمكنه أداء وظيفته. وعندما يرجع الى نفسه يرجع أيضا الماكياج الثقيل والشعارات الفارغة والشر، يرجع الكذاب المتحايل. "من يقتل مخطوفين لا يريد صفقة"، حسب تعبيره. وكالعادة فإن كل ما يجب عليه فعله من اجل تحريك حوار آخر في قاعدته هو عرض ادعاء مضاد يظهر فيه منطق داخلي، وماكنة السم ستتولى ما تبقى.
الاشارة الثانية على ذعره تم اعطاؤها في وقت لاحق في اليوم عندما نشر مكتب رئيس الحكومة إعلان بخصوص محادثته الهاتفية مع عائلة الكسندر لوفنوف، وهو واحد من المخطوفين الستة الذين قتلوا. كانت هناك كلمات لم نفكر في أن نسمعها منه، " اعتذر"، "أطلب العفو" (لأنه لم ينجح في إعادة ابنهم الى البيت). حسب التقديرات فإن 27 مختطفا قتلوا بشكل متعمد أو بسبب قصف الجيش الاسرائيلي منذ الصفقة الاولى قبل تسعة اشهر. وهو لم يتمكن من قول أي شيء يرمز الى مسؤوليته عن مصير اشخاص بسبب اخفاقاته وجدوا انفسهم في يد حماس، بالضبط هو امتنع عن ذلك بشكل متعمد، وحتى أنه لم يعمل على الاتصال. "عفوا، عفوا، هي الكلمة الاصعب"، كما غنى التون جون. الآن فقط هو وجد الكلمات.
هاكم صفارة تهدئة لجميع الابواق ومطفئي النار، المحاربون الذين يجدون في احضانهم الدعم: لا توجد هنا معجزة طبية، الشخص المنغلق والساخر وعديم القلب لم يظهر أي مرونة ولم يصبح ايضا شخص انساني بين عشية وضحاها. ولكن جهاز قياس الزلازل السياسي خاصته ما يزال حادا. فقد اكتشف تحول كبير في الصفائح التكتونية – المظاهرات التي تم تنظيمها في شوارع البلاد، وعلى رأسها المظاهرة امام وزارة الدفاع في تل ابيب التي ظهرت مثل ليلة غالنت في طور الامكان، قرار رئيس الهستدروت الاعلان عن الاضراب العام في الاقتصاد، والمبادرات التلقائية لمصالح تجارية خاصة تنازلت عن الأرباح وأغلقت أبوابها. اللحظة التي خشي منها كثيرا، التي فيها الألم سيتحول إلى غضب، والتعب سيصبح طاقة، واللامبالاة ستختفي وشارع ايالون سيشتعل مرة اخرى، هذا المشهد قريب اكثر من أي وقت مضى. فقد هذا ما كان ينقصه.
خلال ذلك ولدت الحاجة الملحة لاستبدال المصطلحات. التعبير عن الأحاسيس ولفظ الكلمة التي يحظر قولها. لا يوجد أي شيء أصيل لديه. كل شيء مخطط له وتمت هندسته بشفافية مقرفة. صوته الفارغ غرق في بحر الصراخ والاحتجاج والبكاء الذي ساد في البلاد. ورغم أن المخطوفين الستة قتلوا قبل عقد جلسة الكابينت التي ستبقى إلى الأبد في الذاكرة أو خلالها، فإن قتلهم لا ينبع من القرار الإجرامي، البقاء في محور فيلادلفيا، إلا أن أغلبية ساحقة في أوساط الجمهور، بما في ذلك اليمين، كانت تغلي من الغضب.
المظاهرة في تل ابيب كانت كبيرة جدا، الإضراب العام، الجزئي، الذي بدأ صباح أمس انتهى في المساء. نتنياهو سيقول لنفسه: أنا بقيت على قيد الحياة، سنواصل قدما. ولكن محظور السماح بذلك. هذا هو الوقت المناسب للقيام بخطوات جذرية. عائلات المخطوفين والناشطين من اجلهم مستعدون لذلك. لقد يئسوا من هذا الزعيم الوحشي، الذي سمته عيناف تسنغاوكر "السيد موت"، وكانت دقيقة في التسوية. لكنها لن تستطيع التأثير لوحدها. اذا بقيت احداث الامس احداث لمرة واحدة فان كابنت الدماء سيستمر في العمل.
في كل الحالات من الافضل عدم زرع الكثير من الآمال. غضب الجمهور الذي تم التعبير عنه في "ليلة غالنت" في السنة الماضية (إضافة الى ضغط كبير من أميركا)، أدى الى الغاء إقالة وزير الدفاع، لكن في حينه مصير الحكومة لم يكن على كفة الميزان. "ليلة غالنت 2" لن تدفع نتنياهو الى الصفقة، لأن بقاءه الشخصي والسياسي أهم بالنسبة اليه ألف مرة أكثر من حياة المخطوفين.

MENAFN03092024000072011014ID1108632449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث