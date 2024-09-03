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محظور نقل السيوف الحديدية إلى الضفة

9/3/2024 3:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
بقلم: حناي شاي 3/9/2024


في التلفزيون بث حديث رئيس الأركان وقائد المنطقة الوسطى، ولم يفهم ما هو جوهر وهدف الحديث: ما هو أمر الحملة، الإحاطة، إملاء طريقة القتال التكتيكية، وهل تم تبادل الأفكار.
بسبب سوء الفهم الكبير الذي نشأ حول جوهر حديث مشابه جرى بين رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية في 7 أكتوبر 1973 فشل الهجوم المضاد في 8 أكتوبر. وكدرس من الفشل، تثبتت في عقيدة الجيش الإسرائيلي طقوس ثابتة لحديث القادة. الحديث الذي بث وسجل ضابط جلس الى جانبهما مضامينه، لا يتطابق مع أي من هذه الطقوس.
بالمقابل، من مضمون الحديث واضح أنه اذا تحققت أقوال رئيس الأركان كما فهمت من وسائل الإعلام، فستنقل إلى الضفة السيوف الحديدية التي حتى النصر المطلق لن يمحو عنها وصمة "حملة فاشلة". بخلاف مبادئ الحرب وقواعدها، لم تخطط السيوف الحديدية كمعركة عملياتية تناورية تستهدف هزيمة العدو في بدايتها وعندها القضاء عليه من خلال تفوق عملياتي، بل لردعه من خلال السيطرة على "رمز" وعندها نيل "صورة نصر".
أمر واحد من أقوال رئيس الأركان في الحديث بدا بوضوح، وهذا الهدف السياسي للحملة في الضفة، الذي يشبه تماما الهدف السياسي في السيوف الحديدية (2024)، في السور الواقي (2002) وحملة سلامة الجليل 1982): إزالة التهديد لأجل السماح لمواطني إسرائيل (والسلطة الفلسطينية) بالعودة الى روتين حياة ثابت.
بخلاف الهدف السياسي ومبادئء الحرب وقواعدها وكدرس من السيوف الحديدية، متوقع أن تخطط الحملة في الضفة وتدار كمعركة عملياتية تناورية لهزيمة العدو وحسم المعركة معه وليس لغرض ردعه مثلما في بداية السيوف الحديدية.
مطلوب وقف الأعمال الأمنية كرد فعل بالقطاعي والانتقال في الضفة غلى إبادة مبادر إليها بالجملة مثلما في السور الواقي.
يبدو أن هذه يجب أن تكون مهمة قيادة المنطقة الوسطى في السور الواقي 2: تجتاح قيادة المنطقة الوسطى مجال الضفة لأجل تصفية العدد الأقصى من المسلحين، وسائل القتال ووسائل إنتاج السلاح وضمان منع نمو التهديد من جديد لأطول فترة ممكنة وذلك من خلال قطع وعزل المنطقة عن مصادر تموين خارجية وفور انتهاء الحملة – تفعيل نمط متواصل من الأفناء لشرارات العمليات.
تحت تصرف قيادة المنطقة الوسطى يوجد، كما أفيد في وسائل الإعلام، حجم هائل من القوات يتمثل بـ 23 كتيبة (اكثر من فرقتين). والاستنفاد الناجع لهذا الحجم يستوجب استخدامه في ضوء فكرة عملياتية تناورية يضعها قائد المنطقة ويشرح في المعركة بسيطرة سريعة في آن واحد على كل مجال الضفة.
إن هجوما في آن واحد في ضوء الفكرة العملياتية التنورية، في ظل استخدام الوسائل المناورات الشاملة العادية (التثبيت، المحاصرة، البتر، القطع، وقلب ميدان المعركة) سيحدث صدمة شاملة تمنع الهجمات من الرد العملياتي والتحرك بين أجزاء المنطقة التي بترت وعزله وقطعه الواحد عن الآخر.
لنجاح المعركة من الحيوي تنسيقها مع قوات السلطة لأجل التقليص قدر الإمكان من معاناة المدنيين والامتناع عن أزمة إنسانية وانتقاد دولي حاد، ينبغي إدارتها بسرعة عملياتية عالية.
إن النوعية المهنية العالية لمقاتلي المستوى المهاجم وقادته، والتي ثبتت في السيوف الحديدية تتيح إدارة المعركة بنجاعة عملياتية عالية. ينبغي الأمل بأن بخلاف السيوف الحديدية، أن تكون القرارات للقيادة العليا صحيحة وأن تترك قيادة المعركة لقيادة المنطقة الوسطى ولقادة الألوية؛ بعضهم جمع تجربة في قيادة فرقة في الحرب لم يسبق أن جمعها قائد فرقة في الماضي.
إن النصر في المعركة والذي يعني تنفيذ مهمة القيادة الوسطى وعقب ذلك تحقيق الهدف السياسي، في الزمن قصير، بسبب الاستنفاد الناجع للحجم الكبير من القوات التي توجد تحت تصرف القيادة – سيقرر بقدر حاسم مدى جاهزية الجيش العملياتية لتنفيذ مهمته بالغة التحدي الثالثة: إزالة التهديد في ساحة لبنان.

MENAFN03092024000072011014ID1108632448

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