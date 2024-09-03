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حفل الفارس.. خطوة تدعو لتكريم أكبر لمبدعي التايكواندو

9/3/2024 3:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شكلت خطوة نادي الفارس بإقامة حفل تكريمي لنجم المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، دعوة صريحة للمؤسسات والشركات، بضرورة توفير الدعم لنجوم التايكواندو القادرين على رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل التي يشاركون فيها عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا.
وكان نادي الفارس، نظم الأسبوع الماضي، حفلا تكريميا كبيرا للمدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، وللنجم الأولمبي زيد مصطفى، تقديرا لتألقهما الدائم في البطولات الخارجية، والتي كان آخرها آولمبياد باريس.
وفتح هذا الحفل باب الحديث عن ضرورة تكريم نجوم الرياضة الأردنية التي تحقق الإنجازات، خاصة رياضة التايكواندو التي تعتبر السباقة في حصد الميداليات الأولمبية، والتي بدأها محمد أبو غوش في أولمبياد ريو 2016، بالحصول على ميدالية ذهبية، تحت إشراف المدرب فارس العساف الذي عاد لحصد فضية أولمبية في أولمبياد طوكيو 2021 عن طريق اللاعب صالح الشرباتي، قبل أن يواصل هذا المدرب تألقه ويحصد فضية أولمبياد باريس من خلال اللاعب زيد مصطفى.
وقال علي العساف رئيس مركز الفارس: "المدرب فارس العساف مولع برياضة التايكواندو منذ نعومة أظفاره، وحقق إنجازات كبيرة كلاعب ومدرب على الأصعدة كافة، كما حقق كمدير فني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو في تاريخ الأولمبياد 3 ميداليات (ذهبية، وفضتيتين)، ليصبح من أفضل المدربين على المستويين العالمي والآسيوي، وطموحه لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات على المستويات كافة".
وقال فارس العساف: "قمنا بتأهيل 4 لاعبين لأولمبياد باريس عن طريق التصنيف الدولي، وهو إنجاز بحد ذاته، كان الطريق شاقا ومرهقا، وتخللته المشاركة في بطولات تصنيفية وإقامة معسكرات تدريبية، والفضل في ذلك يعود لاتحاد التايكواندو، بذل لاعبو المنتخب الوطني جهودا كبيرة، واستطاع لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى نيل الميدالية الفضية، وهو يتمتع بقدرات فنية عالية، كما أنه من اللاعبين المميزين، والمستقبل أمامه لتحقيق مزيد من الإنجازات في الأولمبياد المقبل".
وأكد اللاعب زيد مصطفى أن هذا التكريم مهما بالنسبة لي، لقد حظيت بالدعم المطلق من أسرتي منذ البداية، والعناية والاهتمام والتدريبات التي تلقيتها في نادي الفارس لعبت دورا في قيادتي للتتويج بالميدالية الفضية، وأوجه الشكر لاتحاد التايكواندو على دعمه المستمر للاعبين، وتوفير متطلبات النجاح كافة، من أجل تحقيق الإنجارات.
وكان عدد من المهتمين والمتابعين للشأن الرياضي المحلي، أشادوا بالحفل التكريمي الذي أقامه مركز الفارس، مطالبين الجهات المختلفة بضرورة دعم الرياضة والرياضيين في مختلف المجالات، خاصة في الرياضات التي تحقق إنجازات دائمة كما هو حال التايكواندو الأردنية.

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