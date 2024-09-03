حفل الفارس.. خطوة تدعو لتكريم أكبر لمبدعي التايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شكلت خطوة نادي الفارس بإقامة حفل تكريمي لنجم المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، دعوة صريحة للمؤسسات والشركات، بضرورة توفير الدعم لنجوم التايكواندو القادرين على رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل التي يشاركون فيها عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا.
وكان نادي الفارس، نظم الأسبوع الماضي، حفلا تكريميا كبيرا للمدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، وللنجم الأولمبي زيد مصطفى، تقديرا لتألقهما الدائم في البطولات الخارجية، والتي كان آخرها آولمبياد باريس.
وفتح هذا الحفل باب الحديث عن ضرورة تكريم نجوم الرياضة الأردنية التي تحقق الإنجازات، خاصة رياضة التايكواندو التي تعتبر السباقة في حصد الميداليات الأولمبية، والتي بدأها محمد أبو غوش في أولمبياد ريو 2016، بالحصول على ميدالية ذهبية، تحت إشراف المدرب فارس العساف الذي عاد لحصد فضية أولمبية في أولمبياد طوكيو 2021 عن طريق اللاعب صالح الشرباتي، قبل أن يواصل هذا المدرب تألقه ويحصد فضية أولمبياد باريس من خلال اللاعب زيد مصطفى.
وقال علي العساف رئيس مركز الفارس: "المدرب فارس العساف مولع برياضة التايكواندو منذ نعومة أظفاره، وحقق إنجازات كبيرة كلاعب ومدرب على الأصعدة كافة، كما حقق كمدير فني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو في تاريخ الأولمبياد 3 ميداليات (ذهبية، وفضتيتين)، ليصبح من أفضل المدربين على المستويين العالمي والآسيوي، وطموحه لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات على المستويات كافة".
وقال فارس العساف: "قمنا بتأهيل 4 لاعبين لأولمبياد باريس عن طريق التصنيف الدولي، وهو إنجاز بحد ذاته، كان الطريق شاقا ومرهقا، وتخللته المشاركة في بطولات تصنيفية وإقامة معسكرات تدريبية، والفضل في ذلك يعود لاتحاد التايكواندو، بذل لاعبو المنتخب الوطني جهودا كبيرة، واستطاع لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى نيل الميدالية الفضية، وهو يتمتع بقدرات فنية عالية، كما أنه من اللاعبين المميزين، والمستقبل أمامه لتحقيق مزيد من الإنجازات في الأولمبياد المقبل".
وأكد اللاعب زيد مصطفى أن هذا التكريم مهما بالنسبة لي، لقد حظيت بالدعم المطلق من أسرتي منذ البداية، والعناية والاهتمام والتدريبات التي تلقيتها في نادي الفارس لعبت دورا في قيادتي للتتويج بالميدالية الفضية، وأوجه الشكر لاتحاد التايكواندو على دعمه المستمر للاعبين، وتوفير متطلبات النجاح كافة، من أجل تحقيق الإنجارات.
وكان عدد من المهتمين والمتابعين للشأن الرياضي المحلي، أشادوا بالحفل التكريمي الذي أقامه مركز الفارس، مطالبين الجهات المختلفة بضرورة دعم الرياضة والرياضيين في مختلف المجالات، خاصة في الرياضات التي تحقق إنجازات دائمة كما هو حال التايكواندو الأردنية.
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