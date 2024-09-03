فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الآسيوي يرفع منسوب التفاؤل بمستقبل الطائرة الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - أجمع ممثلو أندية الدوري
الممتاز، أن فوز رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل، بعضوية الاتحاد الآسيوي، باعتبارها أول سيدة عربية تدخل إلى مجلس إدارة الاتحاد القاري، يعتبر أهم مكتسبات الطائرة الأردنية للعام الحالي.
وفازت الأميرة آية بمقعدها، خلال بالانتخابات التي جرت مؤخرا في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وأضافت إلى هذا الإنجاز، ترشحها لعضوية الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، إلى جانب القطري علي الكواري، وهو ما سيتم المصادقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويرى نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات الذي حضر اجتماعات الاتحاد الآسيوي في بانكوك، أن فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الآسيوي وترشحها لعضوية الاتحاد الدولي، يعد مكسبا مهما للطائرة الأردنية، منوها إلى أن هذا الإنجاز، يلتقي مع تأثير الأميرة آية في خطة تطوير الكرة الطائرة المحلية، والتي وجدت الإشادة من قبل الاتحادات العربية والقارية.
وأضاف قطيشات في تصريحات لـ"الغد": "لم تقتصر مشاركاتنا في اجتماعات عمومية الاتحاد الآسيوي على المكسب الانتخابي فحسب، بل عقدنا الكثير من الاجتماعات مع رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والقارية، بهدف التعاون وتبادل الخبرات، وإقامة المعسكرات وتبادل الزيارات بين أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية ونظرائها العربية والآسيوية، بما يثري خطة التطوير بعيدة المدى التي أطلقها الاتحاد وبدأ يقطف ثمارها، خصوصا على صعيد منتخبات السيدات، وهو الأمر الذي نأمل بأن ينسحب على باقي المنتخبات الوطنية وفق توجيهات الأميرة آية".
من جانبه، أكد رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص، أن فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الآسيوي، يتناسب مع خطوات التطوير التي تركت أثرا واضحا محليا وعربيا وإقليميا، خصوصا وأن اللعبة قطعت شوطا كبيرا في هذا السياق.
وصرح القصاص: "تعيش الطائرة الأردنية في عهد سمو الأميرة آية، قفزات نوعية مهمة وتطورا ملحوظا، مع استقطاب الراعي الرسمي لبطولات اتحاد الكرة الطائرة، واستضافة العديد من البطولات على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، والاهتمام الكبير بالناشئين، والحضور على منصات التتويج النسوية".
وأردف: "إن استثمار المواهب واعتبار منتخبات الشباب والناشئين أمل الطائرة الأردنية، يؤكد أنها تسير عبر خطوات تمهيدية ثابتة، من شأنها أن تدفع تجاه تحقيق الإنجازات في المشاركات الخارجية".
أما الناطق الإعلامي لنادي الكرمل خالد الزبيدي، فوصف فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الآسيوي قائلا: "جهود سمو الأميرة آية واضحة للعيان وتدفع عجلة التطوير على صعيد الأندية والمنتخبات للجنسين، وأكدت حضور اللعبة خارجيا، وفق خطط بعيدة المدى، بهدف انطلاق الطائرة الأردنية إلى سماء الإنجازات، وهو ما لمسناه من نتائج منتخب الناشئين ومنتخب السيدات للصالات والطائرة الشاطئية".
وواصل: "ما يجلعنا ننظر بثقة إلى مستقبل الطائرة الأردنية، تحت قيادة سمو الأميرة آية، الحراك الفاعل للاتحاد في استقطاب الراعي الرسمي والداعمين للعبة، والمساعي إلى تخصيص صالة رياضية للطائرة الأردنية، واستقطاب الخبرات التونسية إلى الأجهزة الوطنية للمنتخبات الوطنية، والاستضافات المتعاقبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، وتوفير مشاركتين مهمتين لبطل الدوري ووصيفه عربيا وإقليميا، وتطوير أركان اللعبة حكاما ومدربين، والتعامل مع مصطلح محلل الأداء بذكاء على صعيد المنتخبات الوطنية، والتعامل المفتوح والسهل الممتنع مع الأندية وطلباتها باعتبارها الشريك الأساس لعملية التطوير".
بدوره، عبر نادي الوحدات عن اعتزازه بفوز سمو الأميرة آية بنت فيصل بعضوية الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، معتبرا أن فوز سموها بالمنصب الآسيوي، هو المكسب الأهم للطائرة الأردنية في العام الحالي.
ويرى جمهور الكرة الطائرة الأردنية، أن تواجد سمو الأميرة في هذا المنصب، فرصة ذهبية للبناء عليه بحثا عن تطوير اللعبة وإيصالها إلى مراتب متقدمة، متمنين ثورة في الكرة الطائرة الأردنية لما يخدم المنتخبات الوطنية والأندية.
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