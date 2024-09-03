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فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الآسيوي يرفع منسوب التفاؤل بمستقبل الطائرة الأردنية

9/3/2024 3:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أجمع ممثلو أندية الدوري الممتاز، أن فوز رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل، بعضوية الاتحاد الآسيوي، باعتبارها أول سيدة عربية تدخل إلى مجلس إدارة الاتحاد القاري، يعتبر أهم مكتسبات الطائرة الأردنية للعام الحالي.
وفازت الأميرة آية بمقعدها، خلال بالانتخابات التي جرت مؤخرا في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وأضافت إلى هذا الإنجاز، ترشحها لعضوية الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، إلى جانب القطري علي الكواري، وهو ما سيتم المصادقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويرى نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات الذي حضر اجتماعات الاتحاد الآسيوي في بانكوك، أن فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الآسيوي وترشحها لعضوية الاتحاد الدولي، يعد مكسبا مهما للطائرة الأردنية، منوها إلى أن هذا الإنجاز، يلتقي مع تأثير الأميرة آية في خطة تطوير الكرة الطائرة المحلية، والتي وجدت الإشادة من قبل الاتحادات العربية والقارية.
وأضاف قطيشات في تصريحات لـ"الغد": "لم تقتصر مشاركاتنا في اجتماعات عمومية الاتحاد الآسيوي على المكسب الانتخابي فحسب، بل عقدنا الكثير من الاجتماعات مع رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والقارية، بهدف التعاون وتبادل الخبرات، وإقامة المعسكرات وتبادل الزيارات بين أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية ونظرائها العربية والآسيوية، بما يثري خطة التطوير بعيدة المدى التي أطلقها الاتحاد وبدأ يقطف ثمارها، خصوصا على صعيد منتخبات السيدات، وهو الأمر الذي نأمل بأن ينسحب على باقي المنتخبات الوطنية وفق توجيهات الأميرة آية".
من جانبه، أكد رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص، أن فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الآسيوي، يتناسب مع خطوات التطوير التي تركت أثرا واضحا محليا وعربيا وإقليميا، خصوصا وأن اللعبة قطعت شوطا كبيرا في هذا السياق.
وصرح القصاص: "تعيش الطائرة الأردنية في عهد سمو الأميرة آية، قفزات نوعية مهمة وتطورا ملحوظا، مع استقطاب الراعي الرسمي لبطولات اتحاد الكرة الطائرة، واستضافة العديد من البطولات على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، والاهتمام الكبير بالناشئين، والحضور على منصات التتويج النسوية".
وأردف: "إن استثمار المواهب واعتبار منتخبات الشباب والناشئين أمل الطائرة الأردنية، يؤكد أنها تسير عبر خطوات تمهيدية ثابتة، من شأنها أن تدفع تجاه تحقيق الإنجازات في المشاركات الخارجية".
أما الناطق الإعلامي لنادي الكرمل خالد الزبيدي، فوصف فوز الأميرة آية بعضوية الاتحاد الآسيوي قائلا: "جهود سمو الأميرة آية واضحة للعيان وتدفع عجلة التطوير على صعيد الأندية والمنتخبات للجنسين، وأكدت حضور اللعبة خارجيا، وفق خطط بعيدة المدى، بهدف انطلاق الطائرة الأردنية إلى سماء الإنجازات، وهو ما لمسناه من نتائج منتخب الناشئين ومنتخب السيدات للصالات والطائرة الشاطئية".
وواصل: "ما يجلعنا ننظر بثقة إلى مستقبل الطائرة الأردنية، تحت قيادة سمو الأميرة آية، الحراك الفاعل للاتحاد في استقطاب الراعي الرسمي والداعمين للعبة، والمساعي إلى تخصيص صالة رياضية للطائرة الأردنية، واستقطاب الخبرات التونسية إلى الأجهزة الوطنية للمنتخبات الوطنية، والاستضافات المتعاقبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، وتوفير مشاركتين مهمتين لبطل الدوري ووصيفه عربيا وإقليميا، وتطوير أركان اللعبة حكاما ومدربين، والتعامل مع مصطلح محلل الأداء بذكاء على صعيد المنتخبات الوطنية، والتعامل المفتوح والسهل الممتنع مع الأندية وطلباتها باعتبارها الشريك الأساس لعملية التطوير".
بدوره، عبر نادي الوحدات عن اعتزازه بفوز سمو الأميرة آية بنت فيصل بعضوية الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، معتبرا أن فوز سموها بالمنصب الآسيوي، هو المكسب الأهم للطائرة الأردنية في العام الحالي.
ويرى جمهور الكرة الطائرة الأردنية، أن تواجد سمو الأميرة في هذا المنصب، فرصة ذهبية للبناء عليه بحثا عن تطوير اللعبة وإيصالها إلى مراتب متقدمة، متمنين ثورة في الكرة الطائرة الأردنية لما يخدم المنتخبات الوطنية والأندية.

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