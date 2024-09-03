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جمهور الفيصلي يطالب بخطوات احترافية لتصحيح المسار

9/3/2024 3:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – بدأ جمهور فريق الفيصلي يتساءل بصوت عال، عما إذا كانت التغييرات التي يشهدها وسيشهدها فريق الكرة (تعاقدات واستغناءات)، كفيلة بتصويب أوضاع الفريق المتعثر بتعادلين في بداية الدوري من أصل 3 مباريات، وخسارة أمام الرمثا في انطلاقة بطولة درع الاتحاد.
ويتابع الجمهور المتعطش لتصحيح المسار، خطوات الإدارة في إبعاد لاعبين واستقطاب آخرين، متسائلا عما إذا كانت هذه الخطوات تتبع المسار الصحيح "إعطاء الخبز لخبازه"، من خلال منح الجهاز الفني كامل الصلاحيات الفنية، لوضع الكرة في مرماه في الفترة المقبلة، إلى جانب المطالبة بتفعيل العمل الإداري الاحترافي بما يخدم التطلعات الفنية.
وتتمنى جماهير الفيصلي ألا يتكرر مسلسل الموسم الماضي، بإقالة الأجهزة الفنية وفسخ عقود عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، خصوصا أن "الأزرق" كان أول فرق المحترفين بالموسم الحالي التي تستغني عن المدير الفني، بعدما تم فسخ عقد أحمد هايل عقب جولتين فقط من عمر الدوري، والتعاقد مع المدير الفني السوري رأفت محمد لقيادة الفيصلي خلال المرحلة المقبلة.
وشكلت الخسارة الأولى في عهد المدير الفني الجديد رأفت محمد، والتي جاءت أمام فريق الرمثا بهدفين نظيفين في مستهل مشوارهما بدرع الاتحاد، هاجسا أمام الجماهير التي ترنو إلى عودة "الزعيم" إلى منصات التتويج واستعادة لقب الدوري، خصوصا أن تغييرات مهمة طرأت على هيكل الفريق بعد خروج الثنائي أحمد هايل والمدرب العام مؤيد أبو كشك، اللذين قادا الفيصلي إلى تحقيق نتائج مميزة خلال بطولتي دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، واستقطاب رأفت محمد ومساعده محمد رامي كيال، للإشراف الفني على الفريق أملا في تحقيق طموحات وأمنيات الجماهير في حصد الألقاب المحلية المتاحة، خصوصا أن مشاركة "الأزرق" للموسم الحالي، تقتصر على البطولات المحلية فقط.
وتأمل الجماهير الفيصلاوية بأن يكون تغيير الجهاز الفني وفسخ عقد مدرب اللياقة وعقد المحترف الفلسطيني تامر صيام، واللاعبين يزن عبد العال، عبدالله عوض، وسيف البشابشة، والتعاقد مع المهاجم ياسين البخيت وتجديد عقد اللاعب عبيدة السمارنة، خطوة في الاتجاه الصحيح، وبالتالي عودة النادي لسكة الانتصاات والأداء الجيد.
ويترقب الجمهور أن تحسم إدارة النادي خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية فترة القيد الأولى والتي تستمر لغاية الحادي عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، هوية اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم بسبب الالتزام بالعدد المسموح به في القائمة النهائية، واستقطاب لاعب أو أكثر في ظل التقرير الفني الذي سلمه رأفت محمد للإدارة، ويتضمن الحالة الفنية والبدنية للفريق والمتطلبات اللازمة من أجل تجهيز فريق قادر على المنافسة وحصد البطولات.
ويقول نجم الفيصلي السابق والمدرب الحالي حاتم عقل: "إن الفيصلي وجماهيره لا يرضون بأقل من البطولات ومنصات التتويج، وبالتالي فإن المطلب هو تجهيز فريق منافس بتشكيلة مثالية قادرة على تحقيق الطموحات.
وأضاف: "ربما التغييرات الكثيرة في الأجهزة الفنية واللاعبين، يلحق الضرر بالفريق، ولكنه وفي ظل انطلاق المسابقات المحلية حديثا، فإن الوقت متاح أمام الفيصلي وإدارته لإعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق، بحثا عن نتائج تليق بالزعيم وتاريخه الكبير، مجددا إشادته بالجمهور الفيصلاوي الكبير الذي يقف دائما بشكل كبير ومؤثر خلف الإنجازات التي حققها ويحققها الفيصلي، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة نتائج لافتة للأزرق.
وطلب المتابع خالد ناصر، من المدرب السوري رأفت الحديث عن نسبة رضاه عن الفريق، تمهيدا لتحمل المسؤولية الكاملة، وعدم التحجج مستقبلا بأي ذرائع.
وأضاف: "الفيصلي ورغم التعديلات منذ بداية الموسم لم يقدم أداء فنيا يرضي الجماهير في مباراة الرمثا، نعم هناك غيابات بسبب الإصابات وعدم الجاهزية وتواجد 4 لاعبين مع المنتخب الوطني، لكن الأسماء التي خاضت اللقاء كلها أساسية وتم التعاقد معها بحثا عن الإضافة الفنية.
وقال: "بكل صراحة تغيير الجهاز الفني لم يكن قرارا سليما، ولكن كل الدعم للجهاز الجديد من أجل الفيصلي وتصحيح مساره".
من جانبه، يرى المشجع خالد المجالي، أن وجود لجنة فنية من أبناء النادي تساعد الإدارة في إدارة ملف الفريق من دون التدخل في القرارات الفنية للمدرب، وأضاف: "ويدرك المدرب الجديد صعوبة المهمة، ويعرف أن جماهير الفيصلي لا تقبل بغير الألقاب ولا تحتمل الخسائر، وعليه إيجاد توليفة مميزة قادرة على حصد الألقاب، إضافة إلى معالجة الأخطاء التي تظهر بشكل سريع".
وأردف: "تميزت القلعة الزرقاء على مدار السنوات الماضية، بتألق حراس المرمى، ولكن للأمانة وفي ظل غياب الحارس نور بني عطية بسبب تواجده مع النشامى، ظهرت حاجة الفيصلي لحارس آخر يملك قدرات فنية جيدة، مع كل الاحترام للحراس الموجدين مع الفريق حاليا، وتقع على عاتق مدرب الحراس عامر شفيع مسؤولية البحث مع الإدارة والجهاز الفني عن حارس مميز خلال الفترة المقبلة".

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