جمهور الفيصلي يطالب بخطوات احترافية لتصحيح المسار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – بدأ جمهور فريق الفيصلي يتساءل بصوت عال، عما إذا كانت التغييرات التي يشهدها وسيشهدها فريق الكرة (تعاقدات واستغناءات)، كفيلة بتصويب أوضاع الفريق المتعثر بتعادلين في بداية الدوري
من أصل 3 مباريات، وخسارة أمام الرمثا في انطلاقة بطولة درع الاتحاد.
ويتابع الجمهور المتعطش لتصحيح المسار، خطوات الإدارة في إبعاد لاعبين واستقطاب آخرين، متسائلا عما إذا كانت هذه الخطوات تتبع المسار الصحيح "إعطاء الخبز لخبازه"، من خلال منح الجهاز الفني كامل الصلاحيات الفنية، لوضع الكرة في مرماه في الفترة المقبلة، إلى جانب المطالبة بتفعيل العمل الإداري الاحترافي بما يخدم التطلعات الفنية.
وتتمنى جماهير الفيصلي ألا يتكرر مسلسل الموسم الماضي، بإقالة الأجهزة الفنية وفسخ عقود عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، خصوصا أن "الأزرق" كان أول فرق المحترفين بالموسم الحالي التي تستغني عن المدير الفني، بعدما تم فسخ عقد أحمد هايل عقب جولتين فقط من عمر الدوري، والتعاقد مع المدير الفني السوري رأفت محمد لقيادة الفيصلي خلال المرحلة المقبلة.
وشكلت الخسارة الأولى في عهد المدير الفني الجديد رأفت محمد، والتي جاءت أمام فريق الرمثا بهدفين نظيفين في مستهل مشوارهما بدرع الاتحاد، هاجسا أمام الجماهير التي ترنو إلى عودة "الزعيم" إلى منصات التتويج واستعادة لقب الدوري، خصوصا أن تغييرات مهمة طرأت على هيكل الفريق بعد خروج الثنائي أحمد هايل والمدرب العام مؤيد أبو كشك، اللذين قادا الفيصلي إلى تحقيق نتائج مميزة خلال بطولتي دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، واستقطاب رأفت محمد ومساعده محمد رامي كيال، للإشراف الفني على الفريق أملا في تحقيق طموحات وأمنيات الجماهير في حصد الألقاب المحلية المتاحة، خصوصا أن مشاركة "الأزرق" للموسم الحالي، تقتصر على البطولات المحلية فقط.
وتأمل الجماهير الفيصلاوية بأن يكون تغيير الجهاز الفني وفسخ عقد مدرب اللياقة وعقد المحترف الفلسطيني تامر صيام، واللاعبين يزن عبد العال، عبدالله عوض، وسيف البشابشة، والتعاقد مع المهاجم ياسين البخيت وتجديد عقد اللاعب عبيدة السمارنة، خطوة في الاتجاه الصحيح، وبالتالي عودة النادي لسكة الانتصاات والأداء الجيد.
ويترقب الجمهور أن تحسم إدارة النادي خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية فترة القيد الأولى والتي تستمر لغاية الحادي عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، هوية اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم بسبب الالتزام بالعدد المسموح به في القائمة النهائية، واستقطاب لاعب أو أكثر في ظل التقرير الفني الذي سلمه رأفت محمد للإدارة، ويتضمن الحالة الفنية والبدنية للفريق والمتطلبات اللازمة من أجل تجهيز فريق قادر على المنافسة وحصد البطولات.
ويقول نجم الفيصلي السابق والمدرب الحالي حاتم عقل: "إن الفيصلي وجماهيره لا يرضون بأقل من البطولات ومنصات التتويج، وبالتالي فإن المطلب هو تجهيز فريق منافس بتشكيلة مثالية قادرة على تحقيق الطموحات.
وأضاف: "ربما التغييرات الكثيرة في الأجهزة الفنية واللاعبين، يلحق الضرر بالفريق، ولكنه وفي ظل انطلاق المسابقات المحلية حديثا، فإن الوقت متاح أمام الفيصلي وإدارته لإعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق، بحثا عن نتائج تليق بالزعيم وتاريخه الكبير، مجددا إشادته بالجمهور الفيصلاوي الكبير الذي يقف دائما بشكل كبير ومؤثر خلف الإنجازات التي حققها ويحققها الفيصلي، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة نتائج لافتة للأزرق.
وطلب المتابع خالد ناصر، من المدرب السوري رأفت الحديث عن نسبة رضاه عن الفريق، تمهيدا لتحمل المسؤولية الكاملة، وعدم التحجج مستقبلا بأي ذرائع.
وأضاف: "الفيصلي ورغم التعديلات منذ بداية الموسم لم يقدم أداء فنيا يرضي الجماهير في مباراة الرمثا، نعم هناك غيابات بسبب الإصابات وعدم الجاهزية وتواجد 4 لاعبين مع المنتخب الوطني، لكن الأسماء التي خاضت اللقاء كلها أساسية وتم التعاقد معها بحثا عن الإضافة الفنية.
وقال: "بكل صراحة تغيير الجهاز الفني لم يكن قرارا سليما، ولكن كل الدعم للجهاز الجديد من أجل الفيصلي وتصحيح مساره".
من جانبه، يرى المشجع خالد المجالي، أن وجود لجنة فنية من أبناء النادي تساعد الإدارة في إدارة ملف الفريق من دون التدخل في القرارات الفنية للمدرب، وأضاف: "ويدرك المدرب الجديد صعوبة المهمة، ويعرف أن جماهير الفيصلي لا تقبل بغير الألقاب ولا تحتمل الخسائر، وعليه إيجاد توليفة مميزة قادرة على حصد الألقاب، إضافة إلى معالجة الأخطاء التي تظهر بشكل سريع".
وأردف: "تميزت القلعة الزرقاء على مدار السنوات الماضية، بتألق حراس المرمى، ولكن للأمانة وفي ظل غياب الحارس نور بني عطية بسبب تواجده مع النشامى، ظهرت حاجة الفيصلي لحارس آخر يملك قدرات فنية جيدة، مع كل الاحترام للحراس الموجدين مع الفريق حاليا، وتقع على عاتق مدرب الحراس عامر شفيع مسؤولية البحث مع الإدارة والجهاز الفني عن حارس مميز خلال الفترة المقبلة".
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