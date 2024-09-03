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محاولات لتأمين معسكر خارجي لمنتخب الشباب قبل التصفيات الآسيوية

9/3/2024 3:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- كثف اتحاد كرة القدم اتصالاته ومساعيه مع عدد من اتحادات الكرة العربية، أملا في تأمين منتخب الشباب لكرة القدم، بمعسكر خارجي يسبق مشاركته في تصفيات كأس آسيا للشباب، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث حل المنتخب في المجموعة العاشرة إلى جانب قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.
ويدخل المنتخب المحطة التحضيرية الأخيرة قبل التصفيات، يوم السبت المقبل من خلال التجمع وبدأ التدريبات على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني الهولندي بيتر ميندرتسما، الذي سيعتمد على التشكيلة التي شاركت في بطولة غرب آسيا والتي جرت في السعودية، وودع المنتخب منافساتها من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف، حيث تضم القائمة كلا من اللاعبين: محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، إبراهيم صبرة، صلاح الدين فراش، عبدالله المنيص، عبدالله الشقران، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، محمد أبو السكر، عمر مرار، أنس الخب، عودة الفاخوري، عدنان نوفل، سلامة سلمان، محمد طه، عمر جق، عز الدين أبو السعود، صالح فريج، ينال المحمود، أحمد خليل، يوسف المقابلة، وعبيدة جراح.
ويملك المنتخب الوطني أوراقا فنية مميزة في الجانبين الدفاعي والهجومي، مع تميزه بالقوة الهجومية خصوصا بوجود ورقتي إبراهيم صبرة وعز الدين أبو عاقولة، إضافة الى العديد من العناصر التي أثبتت حضورها في دوري الفئات، ومشاركتها عددا من اللاعبين مع الفريق الأول في منافسات دوري المحترفين، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة في طرق وأساليب اللعب خلال مباريات التصفيات، ويملك المنتخب الوطني فرصة كبيرة في العودة إلى عمان متأهلا إلى النهائيات الآسيوية.
ويرنو الجهاز الفني إلى الوصول لأفضل مراحل الاستعداد والانسجام، نظرا لقوة المنتخبات المشاركة في مجموعة المنتخب خصوصا، المنتخب القطري الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويملك العديد من الأوراق الفنية الجيدة، حيث حرص الجهاز الفني على متابعة عدد من مباريات المنتخب القطري في الفترة الماضية لرصد نقاط القوة والضعف، والعمل على الاستفادة منها في المباراة بين المنتخبين.
ويبحث الجهاز الفني خلال الجرعات التدريبية والمباريات الودية المقبلة، عن تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا، حيث عانى منتخب الشباب من بعض السلبيات خاصة في الجانب الدفاعي، ما يتطلب من الجهاز الفني الاستفادة منها والعمل على تصويبها قبل الوصول للعاصمة القطرية الدوحة بحثا عن منافسة حقيقية على بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا، والمقرر أن تستضيفها الصين خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وتشهد تصفيات البطولة مشاركة 45 منتخبا، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت 5 مجموعات 4 منتخبات، في حين تكونت 5 مجموعات من 5 منتخبات.

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