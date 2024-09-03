محاولات لتأمين معسكر خارجي لمنتخب الشباب قبل التصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان- كثف اتحاد كرة القدم
اتصالاته ومساعيه مع عدد من اتحادات الكرة العربية، أملا في تأمين منتخب
الشباب لكرة القدم، بمعسكر خارجي يسبق مشاركته في تصفيات كأس آسيا للشباب، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث حل المنتخب في المجموعة العاشرة إلى جانب قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.
ويدخل المنتخب المحطة التحضيرية الأخيرة قبل التصفيات، يوم السبت المقبل من خلال التجمع وبدأ التدريبات على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني الهولندي بيتر ميندرتسما، الذي سيعتمد على التشكيلة التي شاركت في بطولة غرب آسيا والتي جرت في السعودية، وودع المنتخب منافساتها من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف، حيث تضم القائمة كلا من اللاعبين: محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، إبراهيم صبرة، صلاح الدين فراش، عبدالله المنيص، عبدالله الشقران، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، محمد أبو السكر، عمر مرار، أنس الخب، عودة الفاخوري، عدنان نوفل، سلامة سلمان، محمد طه، عمر جق، عز الدين أبو السعود، صالح فريج، ينال المحمود، أحمد خليل، يوسف المقابلة، وعبيدة جراح.
ويملك المنتخب الوطني أوراقا فنية مميزة في الجانبين الدفاعي والهجومي، مع تميزه بالقوة الهجومية خصوصا بوجود ورقتي إبراهيم صبرة وعز الدين أبو عاقولة، إضافة الى العديد من العناصر التي أثبتت حضورها في دوري الفئات، ومشاركتها عددا من اللاعبين مع الفريق الأول في منافسات دوري المحترفين، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة في طرق وأساليب اللعب خلال مباريات التصفيات، ويملك المنتخب الوطني فرصة كبيرة في العودة إلى عمان متأهلا إلى النهائيات الآسيوية.
ويرنو الجهاز الفني إلى الوصول لأفضل مراحل الاستعداد والانسجام، نظرا لقوة المنتخبات المشاركة في مجموعة المنتخب خصوصا، المنتخب القطري الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويملك العديد من الأوراق الفنية الجيدة، حيث حرص الجهاز الفني على متابعة عدد من مباريات المنتخب القطري في الفترة الماضية لرصد نقاط القوة والضعف، والعمل على الاستفادة منها في المباراة بين المنتخبين.
ويبحث الجهاز الفني خلال الجرعات التدريبية والمباريات الودية المقبلة، عن تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا، حيث عانى منتخب الشباب من بعض السلبيات خاصة في الجانب الدفاعي، ما يتطلب من الجهاز الفني الاستفادة منها والعمل على تصويبها قبل الوصول للعاصمة القطرية الدوحة بحثا عن منافسة حقيقية على بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا، والمقرر أن تستضيفها الصين خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وتشهد تصفيات البطولة مشاركة 45 منتخبا، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت 5 مجموعات 4 منتخبات، في حين تكونت 5 مجموعات من 5 منتخبات.
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