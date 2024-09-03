جاموس وأبو عرقوب يثيران جدلا واسعا في نادي الوحدات

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

عمان- أثار إعلان نادي الوحدات عن التعاقد مع الجزيرة السابق عامر جاموس، والذي كان معارا لـ"الأخضر" بالموسم الماضي، ونجح الوحدات في شراء عقده مع ناديه "الأم"، ومهاجم الحسين إربد والفيصلي السابق محمد أبو عرقوب الذي فسخ عقده بالتراضي، جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، وضجت مواقع بالتأييد والمعارضة من حيث القيمة الفنية التي سيضيفها اللاعبان إلى الوحدات الساعي لاسترداد لقب الغائب عنه منذ موسم 2020، والمحافظة على لقبي السوبر وكأس الأردن، واسترداد لقب الدرع باعتباره الأكثر تتويجا باللقب في أرشيف الكرة الأردنية.

ورد عضو لجنة التعاقدات عثمان برهومة على استفسارات "الغد": " نحن لا نسير وفق لما تريده الجماهير، وإن كنا نعتز بانتمائهم ووقفتهم وانتقاداتهم وتأييدهم من انتماء خالص للوحدات لا نشكك فيه، لكن على الجماهير أن تعي أننا نقف عند أرقام وتحليل أداء اللاعبين، بعد ترشيحهم من قبل المدير الفني، ونقود المفاوضات معهم للوصول إلى الاتفاق النهائي".

وأضاف: "منذ ثلاثة أشهر ونحن في مفاوضات جديدة مع نادي الجزيرة بشأن ضم جاموس، وأخذت المفاوضات بين مد وجزر، حتى تم الوصول إلى صيغة نهائية بشراء عقده لصالح الوحدات، وأن الأمر حصل كذلك في كسب خدمات أبوعرقوب، وكنا نلاحظ مواقع التواصل وهي تضج بالطلب بـ"جاموس" الذي سبق وأن مثل الوحدات، وأرقامه تشير إلى فعاليته ومساهماته في إنجازي الموسم الماضي-السوبر وكأس الأردن، إلى جانب حاجة الفريق إلى صانع ألعاب يجيد اللعب خلف المهاجم، وهذه ميزة موجودة في عامر جاموس الذي يميل أيضا للعب على الطرف".

وتابع : "ولكن بعد التعاقد مع جاموس، رأينا الانتقادات أكثر من التحفيز للاعب قادم للدفاع عن ألوان الوحدات، وكذلك الأمر بالنسبة لأبوعرقوب الذي أيضا خضنا مفاوضات لم تكن سهلة للوصول إلى الصيغة التوافقية، وهو قادم من تجارب مع أندية المقدمة لاسيما الفيصلي والحسين إربد، لذا أطلب من الجماهير التريث، والأهم الوقوف خلف الفريق ودعم جهازه الفني ولاعبيه في الضراء قبل السراء، لدفع حظوظه بالمنافسة على الألقاب المحلية، والذهاب بعيدا في مشاركته الآسيوية".

وحول رأي لجنة التعاقدات في ظل عدم الرضا العام عن أجانب الوحدات، قائلا : "ما لا يعرفه الجمهور، أن أرقام وتحليل أداء محترفي الوحدات، يظهر بأنهم الأفضل بين لاعبي الفريق، لاسيما المحترف سيزا التي كانت أرقامه الأفضل خلال 3 مباريات الدوري ومباراة الدرع، وكذلك المدافع الذي يعد من أفضل المدافعين الذين تعاقد معهم الوحدات، وأوكلت له مهمة مراقبة مهاجم الحسين إربد السنغالي إنداي، وبحسب الأرقام قام بها على أفضل وجه".

وأكمل: " كذلك لاعب الارتكاز المغربي إقلاح الذي لم يستخرج المدير الفني كامل طاقاته، وينصب الأمر كذلك على المحترف اكونو، الذي يقوم بأدوار صناعة الألعاب بخروجه الكثير من الصندوق، وأن دوره يتلخص داخل الصندوق لكن لقلة الكرات التي تصله، وعدم وجود صانع ألعاب يوصله من أقصر الطرف إلى المرمى، وما يزال أمامنا المتسع من الوقت، لذا أطالب جماهير الوحدات بالصبر والتأني، فما نزال في بداية المشوار التنافسي، وأشدد بأن الفريق بحاجة وقفتهم في هذا التوقيت، ليستطيع ترتيب أوراقه والمضي على طريق تحقيق طموحات جماهيره الوفية، بالوصول إلى سدة ألقاب الموسم المحلي، والحضور المشرف في البطولة القارية".

من جانبه، يرى المحلل الكروي عبدالله الدويري، أن تعاقدي الوحدات يترك التساؤولات لدى محبيه وأنصاره، شارحا: " أعتقد أن الوحدات نجح إلى حد كبير في حسم صفقة وشراء عقد لاعبه السابق عامر جاموس من الجزيرة، حيث يعتبر من أفضل أربعة لاعبين في صفوف الوحدات في الموسم الماضي، وبحاجته في ظل اعتزال أحمد سمير، وتذبذب مستوى صالح راتب، خاصة وأن إمكانيات اللاعب التي تؤهله باللعب في مركزي الجناح وخلف المهاجم، وهما مركزان بحاجتهما الوحدات حاليا، لذا أجد إضافة فنية في صفقة جاموس".

ووضح الدويري: " لكن لدي ملاحظات في ضم المهاجم محمد أبوعرقوب، ليس انتقاصا من قيمته الفنية، فاللاعب يملك إمكانيات فنية مميزة، إلا أن الوحدات ليس بحاجته، خاصة في ظل تواجد المحترف الكاميروني اكونو، والمهاجم الواهد الذي يبشر بمهاجم من الطراز الرفيع، لذا سيكون دوره ثانويا إلى حد كبير".

وزاد : "عموما من وجهة نظري الفنية المتواضعة، الوحدات ليس بحاجة إلى تعاقدات فنية في الخط الأمامي، وأن مشكلة الوحدات تكمن في خطي الوسط والدفاع، لذا عليه تقديم أسماء تعوض ما فقده من قيم فنية، لاسيما بفقدانه أحمد سمير وأحمد سريوة خلف المهاجم وصناعة الألعاب، وفقدانه أيضا "شرارة" ومهند أبوطه وأنس العوضات في الأطراف، وورقتي طارق خطاب والسوري خالد كردغلي في الدفاع، والمهاجم ".

ويرى : "أن محترفي الوحدات ليسوا بمستوى الوحدات، بحسب ما أظهرته مشاركاتهم في المباريات الرسمية الأربع-3 دوري و1 درع-، وعليه أن يقدم ما يشفع له أمام جماهيره وطموحاته الكبيرة محليا وقاريا، خاصة بعد أن فقد الوحدات أوراقا فنية مهمة، ويعرف أن الجماهير تطالبه باسترداد لقب الدوري الأهم في البطولات المحلية وأن توج بالسوبر وكأس الأردن، وتنتظره مشاكة آسيوية مهمة، لديه الفكرة عن المطلوب فيها من خلال مشاركتيه السابقتين بدوري ابطال آسيا، والمتعددة في دوري أبطال آسيا، لذا أجد سخط الجماهير الوحداتية الغفيرة مبررا إلى حد كبير".

وفي ذات السياق، يجد المشجع الوحدات نصر البرقاوي، أن نجاح الوحدات بضم جاموس وأبو عرقوب يعد مكسبا فنيا مهما لـ"الأخضر"، موضحا : " جاموس سبق وأن مثل الوحدات بالموسم الماضي، وقدم مستويات كبيرة مع الفريق، وله قيمته الفنية بالملعب، من خلال شغله مركزين مهمين ومؤثرين، وكانت له مساهمة كبيرة في انتصارات الفريق، لاسيما تلك التي تكللت بالفوز بلقب بكأس الأردن".

وأضاف: "لدي تفاؤل كبير بالمهاجم أبوعرقوب، الذي يملك إمكانات فنية بحاجتها الوحدات، خاصة في تعزيز قدرة الخط الهجومي، وهو لاعب سريع، يجيد التسجيل من أصناف الفرص، ويملك قدرة على التعامل مع ألعاب الهواء، والتسديد القوي من خارج المنطقة، وصناعة الألعاب، وطالما شكل خطرا هجوميا في الفرق التي لعب معها ضد الوحدات، لذا علينا بدعمهما فهما الآن يمثلان الوحدات ويدافعان عن ألوانه محليا وقاريا".









المهاجم محمد ابوعرقوب- (من المصدر)