جاموس وأبو عرقوب يثيران جدلا واسعا في نادي الوحدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أثار إعلان نادي الوحدات عن التعاقد مع لاعب الجزيرة السابق عامر جاموس، والذي كان معارا لـ"الأخضر" بالموسم الماضي، ونجح الوحدات في شراء عقده مع ناديه "الأم"، ومهاجم الحسين إربد والفيصلي السابق محمد أبو عرقوب الذي فسخ عقده بالتراضي، جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتأييد والمعارضة من حيث القيمة الفنية التي سيضيفها اللاعبان إلى الوحدات الساعي لاسترداد لقب الدوري الغائب عنه منذ موسم 2020، والمحافظة على لقبي السوبر وكأس الأردن، واسترداد لقب الدرع باعتباره الأكثر تتويجا باللقب في أرشيف الكرة الأردنية.
ورد عضو لجنة التعاقدات عثمان برهومة على استفسارات "الغد": " نحن لا نسير وفق لما تريده الجماهير، وإن كنا نعتز بانتمائهم ووقفتهم وانتقاداتهم وتأييدهم من انتماء خالص للوحدات لا نشكك فيه، لكن على الجماهير أن تعي أننا نقف عند أرقام وتحليل أداء اللاعبين، بعد ترشيحهم من قبل المدير الفني، ونقود المفاوضات معهم للوصول إلى الاتفاق النهائي".
وأضاف: "منذ ثلاثة أشهر ونحن في مفاوضات جديدة مع نادي الجزيرة بشأن ضم جاموس، وأخذت المفاوضات بين مد وجزر، حتى تم الوصول إلى صيغة نهائية بشراء عقده لصالح الوحدات، وأن الأمر حصل كذلك في كسب خدمات أبوعرقوب، وكنا نلاحظ مواقع التواصل وهي تضج بالطلب بـ"جاموس" الذي سبق وأن مثل الوحدات، وأرقامه تشير إلى فعاليته ومساهماته في إنجازي الموسم الماضي-السوبر وكأس الأردن، إلى جانب حاجة الفريق إلى صانع ألعاب يجيد اللعب خلف المهاجم، وهذه ميزة موجودة في عامر جاموس الذي يميل أيضا للعب على الطرف".
وتابع : "ولكن بعد التعاقد مع جاموس، رأينا الانتقادات أكثر من التحفيز للاعب قادم للدفاع عن ألوان الوحدات، وكذلك الأمر بالنسبة لأبوعرقوب الذي أيضا خضنا مفاوضات لم تكن سهلة للوصول إلى الصيغة التوافقية، وهو قادم من تجارب مع أندية المقدمة لاسيما الفيصلي والحسين إربد، لذا أطلب من الجماهير التريث، والأهم الوقوف خلف الفريق ودعم جهازه الفني ولاعبيه في الضراء قبل السراء، لدفع حظوظه بالمنافسة على الألقاب المحلية، والذهاب بعيدا في مشاركته الآسيوية".
وحول رأي لجنة التعاقدات في ظل عدم الرضا العام عن أجانب الوحدات، قائلا : "ما لا يعرفه الجمهور، أن أرقام وتحليل أداء محترفي الوحدات، يظهر بأنهم الأفضل بين لاعبي الفريق، لاسيما المحترف سيزا التي كانت أرقامه الأفضل خلال 3 مباريات الدوري ومباراة الدرع، وكذلك المدافع الذي يعد من أفضل المدافعين الذين تعاقد معهم الوحدات، وأوكلت له مهمة مراقبة مهاجم الحسين إربد السنغالي إنداي، وبحسب الأرقام قام بها على أفضل وجه".
وأكمل: " كذلك لاعب الارتكاز المغربي إقلاح الذي لم يستخرج المدير الفني كامل طاقاته، وينصب الأمر كذلك على المحترف اكونو، الذي يقوم بأدوار صناعة الألعاب بخروجه الكثير من الصندوق، وأن دوره يتلخص داخل الصندوق لكن لقلة الكرات التي تصله، وعدم وجود صانع ألعاب يوصله من أقصر الطرف إلى المرمى، وما يزال أمامنا المتسع من الوقت، لذا أطالب جماهير الوحدات بالصبر والتأني، فما نزال في بداية المشوار التنافسي، وأشدد بأن الفريق بحاجة وقفتهم في هذا التوقيت، ليستطيع ترتيب أوراقه والمضي على طريق تحقيق طموحات جماهيره الوفية، بالوصول إلى سدة ألقاب الموسم المحلي، والحضور المشرف في البطولة القارية".
من جانبه، يرى المحلل الكروي عبدالله الدويري، أن تعاقدي الوحدات يترك التساؤولات لدى محبيه وأنصاره، شارحا: " أعتقد أن الوحدات نجح إلى حد كبير في حسم صفقة وشراء عقد لاعبه السابق عامر جاموس من الجزيرة، حيث يعتبر من أفضل أربعة لاعبين في صفوف الوحدات في الموسم الماضي، وبحاجته في ظل اعتزال أحمد سمير، وتذبذب مستوى صالح راتب، خاصة وأن إمكانيات اللاعب التي تؤهله باللعب في مركزي الجناح وخلف المهاجم، وهما مركزان بحاجتهما الوحدات حاليا، لذا أجد إضافة فنية في صفقة جاموس".
ووضح الدويري: " لكن لدي ملاحظات في ضم المهاجم محمد أبوعرقوب، ليس انتقاصا من قيمته الفنية، فاللاعب يملك إمكانيات فنية مميزة، إلا أن الوحدات ليس بحاجته، خاصة في ظل تواجد المحترف الكاميروني اكونو، والمهاجم الواهد الذي يبشر بمهاجم من الطراز الرفيع، لذا سيكون دوره ثانويا إلى حد كبير".
وزاد : "عموما من وجهة نظري الفنية المتواضعة، الوحدات ليس بحاجة إلى تعاقدات فنية في الخط الأمامي، وأن مشكلة الوحدات تكمن في خطي الوسط والدفاع، لذا عليه تقديم أسماء تعوض ما فقده من قيم فنية، لاسيما بفقدانه أحمد سمير وأحمد سريوة خلف المهاجم وصناعة الألعاب، وفقدانه أيضا "شرارة" ومهند أبوطه وأنس العوضات في الأطراف، وورقتي طارق خطاب والسوري خالد كردغلي في الدفاع، والمهاجم ".
ويرى : "أن محترفي الوحدات ليسوا بمستوى الوحدات، بحسب ما أظهرته مشاركاتهم في المباريات الرسمية الأربع-3 دوري و1 درع-، وعليه أن يقدم ما يشفع له أمام جماهيره وطموحاته الكبيرة محليا وقاريا، خاصة بعد أن فقد الوحدات أوراقا فنية مهمة، ويعرف أن الجماهير تطالبه باسترداد لقب الدوري الأهم في البطولات المحلية وأن توج بالسوبر وكأس الأردن، وتنتظره مشاكة آسيوية مهمة، لديه الفكرة عن المطلوب فيها من خلال مشاركتيه السابقتين بدوري ابطال آسيا، والمتعددة في دوري أبطال آسيا، لذا أجد سخط الجماهير الوحداتية الغفيرة مبررا إلى حد كبير".
وفي ذات السياق، يجد المشجع الوحدات نصر البرقاوي، أن نجاح الوحدات بضم جاموس وأبو عرقوب يعد مكسبا فنيا مهما لـ"الأخضر"، موضحا : " جاموس سبق وأن مثل الوحدات بالموسم الماضي، وقدم مستويات كبيرة مع الفريق، وله قيمته الفنية بالملعب، من خلال شغله مركزين مهمين ومؤثرين، وكانت له مساهمة كبيرة في انتصارات الفريق، لاسيما تلك التي تكللت بالفوز بلقب بكأس الأردن".
وأضاف: "لدي تفاؤل كبير بالمهاجم أبوعرقوب، الذي يملك إمكانات فنية بحاجتها الوحدات، خاصة في تعزيز قدرة الخط الهجومي، وهو لاعب سريع، يجيد التسجيل من أصناف الفرص، ويملك قدرة على التعامل مع ألعاب الهواء، والتسديد القوي من خارج المنطقة، وصناعة الألعاب، وطالما شكل خطرا هجوميا في الفرق التي لعب معها ضد الوحدات، لذا علينا بدعمهما فهما الآن يمثلان الوحدات ويدافعان عن ألوانه محليا وقاريا".
المهاجم محمد ابوعرقوب- (من المصدر)
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