ذيابات مديرا لتطوير قطاع الشباب في الاتحاد.. أندية أولى السيدات تتراجع عن قرار تعليق المشاركة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الفيصلي يستعيد العرسان
استعاد الفيصلي يوم أمس، لاعبه السابق أحمد العرسان الذي احترف في الفترة الأخيرة في صفوف فريق كاظمة الكويتي.
وسبق للعرسان وأن لعب في الفيصلي قادما من نادي السرحان، قبل أن يحترف خارجيا ومن ثم العودة للفيصلي.
تعيين ذيابات مديرا لتطوير قطاع الشباب في اتحاد الكرة
تفيد المعلومات أن اتحاد كرة القدم، قرر رسميا تعيين المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي إسلام ذيابات، مديرا لتطوير قطاع الشباب في الاتحاد، للاستفادة من خبرته في هذا المجال.
وكشف المصدر أن ذيابات تواجد أول من أمس في منصة ملعب الأمير محمد بالزرقاء، لمتابعة مباراة منتخب الناشئين أمام منتخب لبنان ببطولة غرب آسيا، برفقة المدير الفني لاتحاد الكرة أليكس جيتزي والمدرب الهولندي لمنتخب الشباب بيتر، وذلك في أول مهمة يتولاها في مؤشر على بدء عمله الجديد.
وسبق لذيابات وأن عمل مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، وعدد من الأندية في مختلف الدرجات، كما يعتبر محاضرا آسيويا معروفا ومتمرسا.
أندية "أولى" نسوي تعود عن قرار تعليق المشاركة بالدوري
عادت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات، عن قرارها السابق بتعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على ضعف الدعم المادي، وغياب تمثيلها في اللجنة النسوية في الاتحاد.
وشهد مقر اتحاد كرة القدم يوم أمس، اجتمعا لرؤساء أندية الدرجة الأولى مع نائب أمين عام اتحاد الكرة فليح الدعجة بحضور اللجنة النسوية في الاتحاد، حيث دار نقاش موسع، انتهى برفض اتحاد الكرة لمطالب الأندية المالية، وهو الأمر الذي لم يمنع الأندية مع إعلان عودتها للدوري، رغم عدم تلبية مطالبها.
وكانت 6 أندية من أندية الدرجة الأولى، رفعت قبل أكثر من أسبوع، كتابا رسميا لاتحاد الكرة تعلن فيه تعليق المشاركة بالدوري لحين توفير دعم مادي إضافي.
بداية أجتماع أمس، شهد إعلان اتحاد الكرة صراحة أنه لا وجود لدعم مادي إضافي، وهو ما صدم أغلب ممثلي الأندية التي حضرت ( البتراء وشباب بشرى وعجلون والبترا وشفا بدران والعروبة والأهلي).
الأندية وبعد صدمة التفاصيل المالية، ذهبت للبحث عن مطالب ثانوية أخرى، قبل أن توقع على كتاب يقضي بموافقتها على المشاركة في الدوري.
وطالبت الأندية بتأخير موعد انطلاقة الدوري من 4 الشهر المقبل، إلى 15 من نفس الشهر، للحصول على فترة استعدادا أكبر.
الأندية أيضا قدمت شكوى في اتحاد كرة القدم، ضد أحد المدربين، متهمة اياه بتحريضهم على عدم المشاركة بالدوري، قبل أن يعود هو نفسه لاعلان المشاركة/ بعيدا عن موافقة بقية الأندية.
حرز الله مدربا لحراس مرمى "فئات" الرياض السعودي
باشر مدرب حراس المرمى الأردني هيثم حرز الله عمله مدربا لحراس مرمى فرق الفئات السنية لكرة القدم في نادي الرياض السعودي.
وانضم حرز الله إلى نادي الرياض، قادما من نادي أحد السعودي، علما أن هيثم يملك خبرة طويلة في الكرة السعودية، في ظل عمله الطويل في الأندية السعودية.
الرمثا يتفق مع طارق خطاب
اتفق نادي الرمثا مع لاعب فريق الوحدات السابق طارق خطاب، للعب في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الحالي.
وجاء اتفاق الرمثا مع خطاب، في ظل عدم تجديد عقده مع ناديه الوحدات، حيث يأمل نادي الرمثا في الاستفادة من طارق لتعزيز دفاعات الفريق، خاصة وأن الرمثا كان يفكر بالتعاقد مع مدافع أجنبي.
وأكد الرمثا أن اللاعب يفترض أن يكون قد وقع على كشوفات النادي مساء أمس، في حال لم يطرأ أي مستجدات.
سلطان مدربا لحراس مرمى سحاب
باشر المدرب خالد سلطان عمله مدربا لحراس مرمى فريق سحاب لكرة القدم، الذي يستعد لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.
وسبق لسلطان وأن عمل مدربا لفرق الفئات السنية في نادي النصر السعودي، كما عمل في عدة أندية محلية، قبل أن ينتقل أخيرا إلى فريق سحاب الطامح بالعودة إلى مصاف أندية المحترفين.
يشار إلى أن المدرب كامل جعارة، يتولى الإدارة الفنية لفريق سحاب.
جلال مدربا لفريق قدامى الأمانة
قررت أمانة عمان الكبرى، تكليف إسلام جلال بتدريب فريق قدامى الأمانة لكرة القدم، إضافة إلى تكليفه بمتابعة دوامهم خلال ساعات العمل.
وأصدرت الأمانة كتابا رسميا بذلك، في ظل التغييرات التي شهدتها دائرة المرافق والبرامج الرياضية في الأمانة.
ويضم فريق قدامى أمانة عمان، نخبة من نجوم الكرة الأردنية المعتزلين.
ويعتبر جلال من المدربين المعروفين الذين يملكون عدة تجارب تدريبية في أندية المحترفين، إضافة إلى خبرات خارجية من خلال الإشراف على تدريب فرق في فلسطين.
كواليس النجوم
. مصدر في نادي الوحدات، أكد أن قرارات استقطابات اللاعبين المحليين والأجانب، وقرارات استبعاد لاعبين، تأتي بتنسيب من الجهاز الفني ولا علاقة للإدارة بها.. المصدر أكد أن الجهاز الفني مقتنع باداء المحترفين الأجانب، رغم الهجمة التي تعرضوا لها من قبل الجمهور، بعد الخسارة أمام الحسين إربد.
. فريق الحسين إربد يستعد لاستقطاب محترف أجنبي، في ظل الحديث عن اتفاق لانهاء عقد المحترف السنغالي عبدالعزيز انداي بالتراضي بين الطرفين.
. اجتماع إدارة نادي الجزيرة الذي امتد لساعة متأخرة ليلة أول من أمس، شهد تضاربا في الاراء حول انهاء عقد المدير الفني لفريق كرة القدم عثمان الحسنات، رغم أن البعض تحدث مع أكثر من مدرب لاستمزاج رايه في الإشراف على تدريب الفريق.. المتحمسون لاستبدال المدرب شعروا بخيبة أمل لعدم حصول ما أرادوا، رافضين فكرة منح المدرب فرصة أخرى في المباراة المقبلة بالدرع.. أحد اعضاء الإدارة احتج أيضا على توجه المدرب للسفر خارج البلاد في الفترة الحالية، الأمر الذي قد يعيد الأزمة بين الإدارة والمدرب للمربع الأول.
. أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، تلقت كتابا من اتحاد الكرة لتحديد الوان قمصانهم والملاعب البيتية استعدادا للدوري.. الأندية رفضت الرد على اتحاد الكرة، مؤكدة تمسكها بقرار تعليق المشاركة بالدوري لحين توفير دعم مالي أكبر... اتحاد الكرة سبق وأن اخترق اجماع أندية الدرجة الأولى بشأن تعليق المشاركة بالدوري، فيما لم يستطع حتى الآن اختراق أندية الدرجة الثانية.
. مسؤول في أحد أندية المحترفين، تساءل عن قانونية أن يتقاضى عضو الإدارة في الأندية راتبا شهرية من النادي أو من رئيس النادي أو من اعضاء إدارة آخرين.. المسؤول أشار إلى أن قناعته تتلخص في ضرورة أن يكون عضو الإدارة بعيدا عن أي مكافآت مالية، لكي يكون مجدا وصادقا في عمله، من خلال إظهار الحقائق أمام الجمهور، وعدم طمس أو اخفاء هذه الحقائق من أجل مصلحة النادي بالدرجة الأولى، إلى جانب عدم التستر على أي خطأ قد يلحق الضرر بالنادي.
. العديد من المدربين والإداريين في الاتحادات الرياضية والأندية، يجسدون حالات التناقض المنتشرة في الأيام الحالية.. المدرب أو الإداري يدخل في حقل تمجيد النادي وسياسة إدارته أو الاتحاد الذي يعمل فيه، ولكن سرعان ما ينقلب على الإدارة والاتحاد عندما يتم ابعاده من منصبه.. كلمات المدرب أو الإداري يحكمها المجاملة والمصالح الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة.
. إداري في أحد أندية المحترفين، يتهم رئيس النادي بالتمسك بالجهاز الفني، مناكفة بعدد من جماهير النادي التي تطالب بالتعاقد مع جهاز فني جديد قبيل استئناف منافسات الدوري.
. قرارات الحكومة بمنع الإجازة من دون راتب، تسببت في ضياع فرصة تدريب خارجية لمدرب أردني.. المدرب أكد لـ"الغد" رفضه لعرض تدريبي جيد في السعودية، في ظل صعوبة حصوله على إجازة من عمله في الأردن.
المدرب الوطني إسلام ذيابات - (أرشيفية)
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