ذيابات مديرا لتطوير قطاع الشباب في الاتحاد.. أندية أولى السيدات تتراجع عن قرار تعليق المشاركة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



الفيصلي يستعيد العرسان

استعاد الفيصلي يوم أمس، لاعبه السابق أحمد العرسان الذي احترف في الفترة الأخيرة في صفوف فريق كاظمة الكويتي.



وسبق للعرسان وأن لعب في الفيصلي قادما من نادي السرحان، قبل أن يحترف خارجيا ومن ثم العودة للفيصلي.



تعيين ذيابات مديرا لتطوير قطاع الشباب في اتحاد الكرة

تفيد المعلومات أن اتحاد كرة القدم، قرر رسميا تعيين المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي إسلام ذيابات، مديرا لتطوير قطاع الشباب في الاتحاد، للاستفادة من خبرته في هذا المجال.



وكشف المصدر أن ذيابات تواجد أول من أمس في منصة ملعب الأمير محمد بالزرقاء، لمتابعة مباراة منتخب الناشئين أمام منتخب لبنان ببطولة غرب آسيا، برفقة المدير الفني لاتحاد الكرة أليكس جيتزي والمدرب الهولندي لمنتخب الشباب بيتر، وذلك في أول مهمة يتولاها في مؤشر على بدء عمله الجديد.

وسبق لذيابات وأن عمل مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، وعدد من الأندية في مختلف الدرجات، كما يعتبر محاضرا آسيويا معروفا ومتمرسا.



أندية "أولى" نسوي تعود عن قرار تعليق المشاركة بالدوري

عادت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات، عن قرارها السابق بتعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على ضعف الدعم المادي، وغياب تمثيلها في اللجنة النسوية في الاتحاد.



وشهد مقر اتحاد كرة القدم يوم أمس، اجتمعا لرؤساء أندية الدرجة الأولى مع نائب أمين عام اتحاد الكرة فليح الدعجة بحضور اللجنة النسوية في الاتحاد، حيث دار نقاش موسع، انتهى برفض اتحاد الكرة لمطالب الأندية المالية، وهو الأمر الذي لم يمنع الأندية مع إعلان عودتها للدوري، رغم عدم تلبية مطالبها.



وكانت 6 أندية من أندية الدرجة الأولى، رفعت قبل أكثر من أسبوع، كتابا رسميا لاتحاد الكرة تعلن فيه تعليق المشاركة بالدوري لحين توفير دعم مادي إضافي.

بداية أجتماع أمس، شهد إعلان اتحاد الكرة صراحة أنه لا وجود لدعم مادي إضافي، وهو ما صدم أغلب ممثلي الأندية التي حضرت ( البتراء وشباب بشرى وعجلون والبترا وشفا بدران والعروبة والأهلي).



الأندية وبعد صدمة التفاصيل المالية، ذهبت للبحث عن مطالب ثانوية أخرى، قبل أن توقع على كتاب يقضي بموافقتها على المشاركة في الدوري.



وطالبت الأندية بتأخير موعد انطلاقة الدوري من 4 الشهر المقبل، إلى 15 من نفس الشهر، للحصول على فترة استعدادا أكبر.



الأندية أيضا قدمت شكوى في اتحاد كرة القدم، ضد أحد المدربين، متهمة اياه بتحريضهم على عدم المشاركة بالدوري، قبل أن يعود هو نفسه لاعلان المشاركة/ بعيدا عن موافقة بقية الأندية.



حرز الله مدربا لحراس مرمى "فئات" الرياض السعودي

باشر مدرب حراس المرمى الأردني هيثم حرز الله عمله مدربا لحراس مرمى فرق الفئات السنية لكرة القدم في نادي الرياض السعودي.



وانضم حرز الله إلى نادي الرياض، قادما من نادي أحد السعودي، علما أن هيثم يملك خبرة طويلة في الكرة السعودية، في ظل عمله الطويل في الأندية السعودية.



الرمثا يتفق مع طارق خطاب

اتفق نادي الرمثا مع لاعب فريق الوحدات السابق طارق خطاب، للعب في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الحالي.



وجاء اتفاق الرمثا مع خطاب، في ظل عدم تجديد عقده مع ناديه الوحدات، حيث يأمل نادي الرمثا في الاستفادة من طارق لتعزيز دفاعات الفريق، خاصة وأن الرمثا كان يفكر بالتعاقد مع مدافع أجنبي.



وأكد الرمثا أن اللاعب يفترض أن يكون قد وقع على كشوفات النادي مساء أمس، في حال لم يطرأ أي مستجدات.



سلطان مدربا لحراس مرمى سحاب

باشر المدرب خالد سلطان عمله مدربا لحراس مرمى فريق سحاب لكرة القدم، الذي يستعد لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.



وسبق لسلطان وأن عمل مدربا لفرق الفئات السنية في نادي النصر السعودي، كما عمل في عدة أندية محلية، قبل أن ينتقل أخيرا إلى فريق سحاب الطامح بالعودة إلى مصاف أندية المحترفين.



يشار إلى أن المدرب كامل جعارة، يتولى الإدارة الفنية لفريق سحاب.



جلال مدربا لفريق قدامى الأمانة

قررت أمانة عمان الكبرى، تكليف إسلام جلال بتدريب فريق قدامى الأمانة لكرة القدم، إضافة إلى تكليفه بمتابعة دوامهم خلال ساعات العمل.



وأصدرت الأمانة كتابا رسميا بذلك، في ظل التغييرات التي شهدتها دائرة المرافق والبرامج الرياضية في الأمانة.



ويضم فريق قدامى أمانة عمان، نخبة من نجوم الكرة الأردنية المعتزلين.

ويعتبر جلال من المدربين المعروفين الذين يملكون عدة تجارب تدريبية في أندية المحترفين، إضافة إلى خبرات خارجية من خلال الإشراف على تدريب فرق في فلسطين.

كواليس النجوم

. مصدر في نادي الوحدات، أكد أن قرارات استقطابات اللاعبين المحليين والأجانب، وقرارات استبعاد لاعبين، تأتي بتنسيب من الجهاز الفني ولا علاقة للإدارة بها.. المصدر أكد أن الجهاز الفني مقتنع باداء المحترفين الأجانب، رغم الهجمة التي تعرضوا لها من قبل الجمهور، بعد الخسارة أمام الحسين إربد.

. فريق الحسين إربد يستعد لاستقطاب محترف أجنبي، في ظل الحديث عن اتفاق لانهاء عقد المحترف السنغالي عبدالعزيز انداي بالتراضي بين الطرفين.

. اجتماع إدارة نادي الجزيرة الذي امتد لساعة متأخرة ليلة أول من أمس، شهد تضاربا في الاراء حول انهاء عقد المدير الفني لفريق كرة القدم عثمان الحسنات، رغم أن البعض تحدث مع أكثر من مدرب لاستمزاج رايه في الإشراف على تدريب الفريق.. المتحمسون لاستبدال المدرب شعروا بخيبة أمل لعدم حصول ما أرادوا، رافضين فكرة منح المدرب فرصة أخرى في المباراة المقبلة بالدرع.. أحد اعضاء الإدارة احتج أيضا على توجه المدرب للسفر خارج البلاد في الفترة الحالية، الأمر الذي قد يعيد الأزمة بين الإدارة والمدرب للمربع الأول.

. أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، تلقت كتابا من اتحاد الكرة لتحديد الوان قمصانهم والملاعب البيتية استعدادا للدوري.. الأندية رفضت الرد على اتحاد الكرة، مؤكدة تمسكها بقرار تعليق المشاركة بالدوري لحين توفير دعم مالي أكبر... اتحاد الكرة سبق وأن اخترق اجماع أندية الدرجة الأولى بشأن تعليق المشاركة بالدوري، فيما لم يستطع حتى الآن اختراق أندية الدرجة الثانية.

. مسؤول في أحد أندية المحترفين، تساءل عن قانونية أن يتقاضى عضو الإدارة في الأندية راتبا شهرية من النادي أو من رئيس النادي أو من اعضاء إدارة آخرين.. المسؤول أشار إلى أن قناعته تتلخص في ضرورة أن يكون عضو الإدارة بعيدا عن أي مكافآت مالية، لكي يكون مجدا وصادقا في عمله، من خلال إظهار الحقائق أمام الجمهور، وعدم طمس أو اخفاء هذه الحقائق من أجل مصلحة النادي بالدرجة الأولى، إلى جانب عدم التستر على أي خطأ قد يلحق الضرر بالنادي.

. العديد من المدربين والإداريين في الاتحادات الرياضية والأندية، يجسدون حالات التناقض المنتشرة في الأيام الحالية.. المدرب أو الإداري يدخل في حقل تمجيد النادي وسياسة إدارته أو الاتحاد الذي يعمل فيه، ولكن سرعان ما ينقلب على الإدارة والاتحاد عندما يتم ابعاده من منصبه.. كلمات المدرب أو الإداري يحكمها المجاملة والمصالح الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة.

. إداري في أحد أندية المحترفين، يتهم رئيس النادي بالتمسك بالجهاز الفني، مناكفة بعدد من جماهير النادي التي تطالب بالتعاقد مع جهاز فني جديد قبيل استئناف منافسات الدوري.

. قرارات الحكومة بمنع الإجازة من دون راتب، تسببت في ضياع فرصة تدريب خارجية لمدرب أردني.. المدرب أكد لـ"الغد" رفضه لعرض تدريبي جيد في السعودية، في ظل صعوبة حصوله على إجازة من عمله في الأردن.









المدرب الوطني إسلام ذيابات - (أرشيفية)