البلقاء التطبيقية تنفذ مشروع حصاد مائي بقيمة 300 ألف يورو



وبينت عميدة كلية الزراعة التكنولوجية الدكتورة أمل العبادي، أن الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه ستقوم بعمل 3 سدود لتجميع مياه الأمطار، و400 متر مصاطب، و500 دونم فاليراني، وزراعة 10 آلاف شجرة وإنشاء 10 حواجز حجرية، ويتوقع أن تكون السدود جاهزة لتجميع المياه قبل تشرين الثاني من العام الحالي.



وأشارت إلى أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على البيئة من خلال عمل سدود لتجميع المياه، والمحافظة على التربة وتحسين نوعيتها ومنع انجرافها من خلال عمل مصاطب طبيعية، وإيجاد حلول مبنية على الطبيعة للتمكن من تطوير العمل الزراعي والبيئي في المحطة.



وأضافت أنه نظرا للتحديات البيئية في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي للبحوث التكنولوجية التابعة للكلية والمتمثلة في شح المياه وتدهور التربة والغطاء النباتي الطبيعي، عقدت كلية الزراعة التكنولوجية عدة اجتماعات مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، بالإضافة لعمل عدة جولات ميدانية في المحطة، للاطلاع على التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وإيجاد الحلول المناسبة.

وقدمت الدكتورة العبادي، الشكر للشبكة الإسلامية ممثلة بالمدير التنفيذي الدكتور مروان الرقاد، لدعمه المستمر لكلية الزراعة التكنولوجية والعمل على التعاون في إيجاد الحلول للتحديات البيئية، لافتة إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الشبكة لتحقيق الكثير من الأهداف لخدمة القطاع الزراعي والمائي في الأردن.

-- (بترا)

