زراعة الوسطية تدعو المزارعين لري أشجار الزيتون



وقال مدير المديرية المهندس قتيبة عبيدات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن شهري آب وأيلول من أكثر الفترات التي تحتاج فيها أشجار الزيتون للماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونتيجة تصلب أو تخشب النواة، وشدة التبخر والتي تصل للحد الأعلى.



وبين أن تلك الفترة تشهد زيادة معدل عملية النتح وهي خروج الماء على شكل بخار من أجزاء النبات المعرضة للهواء وخصوصاً الأوراق وظهور علامات الذبول عليها، والفترة الحالية فترة نمو اللب الثانية والتي تأتي بعد تصلب النواة وتستمر حتى قبل القطف بأسبوع إلى أسبوعين، حسب المنطقة.



وأوضح أنه من الضرورة توفير الماء للأشجار في هذه الفترة، من أجل زيادة حجم لب الثمار وكمية الزيت، وفصل الخريف هي فترة ينشط فيها النمو الخضري لمحصول السنة التالية؛ حيث تكون منافسة مع النمو الثمري على الماء. اربد

