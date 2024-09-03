زراعة الوسطية تدعو المزارعين لري أشجار الزيتون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت مديرية زراعة الوسطية في محافظة اربد، المزارعين لري أشجار الزيتون بالماء خلال الفترة الحالية.
وقال مدير المديرية المهندس قتيبة عبيدات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن شهري آب وأيلول من أكثر الفترات التي تحتاج فيها أشجار الزيتون للماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونتيجة تصلب أو تخشب النواة، وشدة التبخر والتي تصل للحد الأعلى.
وبين أن تلك الفترة تشهد زيادة معدل عملية النتح وهي خروج الماء على شكل بخار من أجزاء النبات المعرضة للهواء وخصوصاً الأوراق وظهور علامات الذبول عليها، والفترة الحالية فترة نمو اللب الثانية والتي تأتي بعد تصلب النواة وتستمر حتى قبل القطف بأسبوع إلى أسبوعين، حسب المنطقة.
وأوضح أنه من الضرورة توفير الماء للأشجار في هذه الفترة، من أجل زيادة حجم لب الثمار وكمية الزيت، وفصل الخريف هي فترة ينشط فيها النمو الخضري لمحصول السنة التالية؛ حيث تكون منافسة مع النمو الثمري على الماء. اربد
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