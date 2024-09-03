تحذير المزارعين من ذبابة ثمار الزيتون



وقال مدير المديرية المهندس قتيبة عبيدات اليوم الثلاثاء، إن ذبابة ثمار الزيتون تعتبر من اكثر الحشرات خطرا علي الزيتون.



وبين أن الذبابة تتسبب بسقوط الثمار قبيل النضج، وتستهلك نسبة كبيرة من اللحم الداخلي للثمرة من خلال تغذية يرقاتها



وتتسبب بزيادة حموضة الزيت ومن ثم انخفاض القيمة التسويقية لثمار الزيتون.

وأشار الى أن برنامج المكافحة خلال فصل الخريف وقبل القطاف، يتمحور في جمع الثمار المصابة وعصرها وحدها واستعمال الزيت لصناعة الصابون، وتركيب المصائد الصفراء اللزجة في ظل الشجرة بمعدل مصيدة لكل شجرة.