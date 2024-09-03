مديرية شؤون اللاجئين السوريين تحتفي بأوائل الثانوية العامة في مخيمات اللجوء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرمت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام، برئاسة العميد الدكتور تامر المعايطة، الطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة من أبناء مخيمات اللجوء السوري، وذلك بحضور مدراء المخيمات ونائب ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأردن وممثل منظمة اليونيسف، إلى جانب مدراء تربية البادية الشمالية الغربية والزرقاء الثانية.
وأشاد العميد المعايطة خلال التكريم، الذي نظمته الشرطة المجتمعية بالتعاون مع منظمة اليونيسف في مخيم الزعتري، بجهود الطلبة المتفوقين، قائلاً: "هذا التكريم يأتي ضمن نهج مديرية الأمن العام في إيلاء الجانب المجتمعي جل الاهتمام، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بهذه النخبة المتميزة من الطلبة."
وأكد الحضور من الشركاء الدوليين والمحليين أهمية دعم الطلبة وتعزيز مسيرتهم التعليمية، مثمنين الجهود التي تبذلها المديرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للاجئين.
وعبر الطلبة وأسرهم عن شكرهم لمديرية شؤون اللاجئين السوريين ولكافة الجهات الداعمة لهذه المبادرة، مؤكدين أن هذه اللفتة تعزز لديهم روح المثابرة والنجاح.
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