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مديرية شؤون اللاجئين السوريين تحتفي بأوائل الثانوية العامة في مخيمات اللجوء

9/3/2024 3:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كرمت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام، برئاسة العميد الدكتور تامر المعايطة، الطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة من أبناء مخيمات اللجوء السوري، وذلك بحضور مدراء المخيمات ونائب ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأردن وممثل منظمة اليونيسف، إلى جانب مدراء تربية البادية الشمالية الغربية والزرقاء الثانية.
وأشاد العميد المعايطة خلال التكريم، الذي نظمته الشرطة المجتمعية بالتعاون مع منظمة اليونيسف في مخيم الزعتري، بجهود الطلبة المتفوقين، قائلاً: "هذا التكريم يأتي ضمن نهج مديرية الأمن العام في إيلاء الجانب المجتمعي جل الاهتمام، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بهذه النخبة المتميزة من الطلبة."

وأكد الحضور من الشركاء الدوليين والمحليين أهمية دعم الطلبة وتعزيز مسيرتهم التعليمية، مثمنين الجهود التي تبذلها المديرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للاجئين.

وعبر الطلبة وأسرهم عن شكرهم لمديرية شؤون اللاجئين السوريين ولكافة الجهات الداعمة لهذه المبادرة، مؤكدين أن هذه اللفتة تعزز لديهم روح المثابرة والنجاح.

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