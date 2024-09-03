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بيت وكلوني نادلان بمطعم

9/3/2024 3:17:28 PM
(MENAFN- Al Watan) عاش نجما هوليوود جورج كلوني، وبراد بيت، لحظات من السعادة والمرح خلال وجودهما في مهرجان البندقية السينمائي برفقة زوجتيهما، في أثناء عرض فيلمهما ((الذئاب))، في الدورة الـ81 من المهرجان.
وخلال وجودهما في البندقية، استأجر الثنائي مطعمًا اعتاد جورج كلوني وزوجته أمل ارتياده سابقًا، إلا أن هذه المرة لعب جورج كلوني وبراد بيت دور نادلين يستضيفان، أمل كلوني، وإينيس دي رامون، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في خدمة ((آبل تي في)) التليفزيونية.
وقام نجما هوليوود بزيارة مطعم (Da Ivo) في البندقية، يوم السبت، وقاما باستئجاره كاملاً لبضع ساعات، حسبما ورد في مجلة بيبول الأمريكية، وتولى كلوني إدارة المطعم لمدة نصف ساعة، قام فيها بدور نادل يتلقى طلبات الحضور، وعقب انتهاء الحفلة، حرص النجمان على التقاط صورة مع الموظفين في المطعم.

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