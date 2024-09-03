بيت وكلوني نادلان بمطعم

(MENAFN
- Al Watan)
عاش نجما هوليوود جورج كلوني، وبراد بيت، لحظات من السعادة والمرح خلال وجودهما في مهرجان البندقية السينمائي برفقة زوجتيهما، في أثناء عرض فيلمهما ((الذئاب))، في الدورة الـ81 من المهرجان.
وخلال وجودهما في البندقية، استأجر الثنائي مطعمًا اعتاد جورج كلوني وزوجته أمل ارتياده سابقًا، إلا أن هذه المرة لعب جورج كلوني وبراد بيت دور نادلين يستضيفان، أمل كلوني، وإينيس دي رامون، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في خدمة ((آبل تي في)) التليفزيونية.
وقام نجما هوليوود بزيارة مطعم (Da Ivo) في البندقية، يوم السبت، وقاما باستئجاره كاملاً لبضع ساعات، حسبما ورد في مجلة بيبول الأمريكية، وتولى كلوني إدارة المطعم لمدة نصف ساعة، قام فيها بدور نادل يتلقى طلبات الحضور، وعقب انتهاء الحفلة، حرص النجمان على التقاط صورة مع الموظفين في المطعم.
MENAFN03092024000089011017ID1108632429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.