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ساحة صراع جديدة بين ماسك والبرازيل

9/3/2024 3:17:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تصاعد التوتر بين البرازيل وإمبراطورية أعمال إيلون ماسك، بعد أن هددت هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد باستهداف شركته ((ستارلينك)) التي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وذلك بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا قرارا مثيرا للجدل بحظر منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) في البلاد.
وعبر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن دعمه قرار قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، تعليق المنصة. وقد خلص القاضي إلى أن موقع ((إكس)) سمح بنشر رسائل كراهية وأكاذيب حول نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، مما قوض الديمقراطية.
وقال لولا في مقابلة مع شبكة ((سي. إن. إن - البرازيل)) نُشرت الاثنين: ((ربما أعطى القضاء البرازيلي إشارة مهمة على أن العالم ليس ملزما بتحمل أيديولوجية ماسك اليمينية المتطرفة لمجرد أنه ثري)).
وردا على خطوة سابقة اتخذها القاضي بتجميد حسابات ((ستارلينك))، لاستخدامها المحتمل في سداد غرامات على ((إكس))، قال ماسك في منشور على المنصة إنه سيسعى إلى الاستيلاء على أصول برازيلية، لكنه لم يذكر كيف.
ووجدت ((ستارلينك)) نفسها مجددا في صراع مع السلطات البرازيلية بسبب رفض الشركة الامتثال لأمر القاضي مورايس لجميع مقدمي خدمة الإنترنت بحجب منصة ((إكس)) محليا.
وقال مسؤول كبير في وكالة تنظيم الاتصالات الوطنية (أناتل) إن العقوبات التي ستستهدف الشركة بسبب عدم الامتثال قد تشمل إلغاء ترخيص عملها.
وأفاد آرثر كويمبرا، مفوض ((أناتل))، ((رويترز)) بأن الهيئة التنظيمية تتفقد جميع شركات الاتصالات البرازيلية، للتأكد من أنها حجبت المنصة.
وأضاف كويمبرا أن ((ستارلينك)) هي الشركة الوحيدة التي أبلغت ((أناتل)) بأنها لن تمتثل لحكم القاضي.
وأكدت الهيئة التنظيمية لـ((رويترز)) أن ((ستارلينك)) أبلغتها، في وقت سابق، بأنها لن تحجب منصة ((إكس)) قبل إلغاء تجميد حساباتها المصرفية بالبرازيل.
وجمد مورايس، الأسبوع الماضي، حسابات ((ستارلينك))، لأن منصة ((إكس)) لم تدفع غرامات مفروضة عليها بسبب عدم امتثالها للأوامر القضائية.

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