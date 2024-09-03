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27 عملة رومانية بجزيرة نائية

9/3/2024 3:17:28 PM
(MENAFN- Al Watan) عثر علماء آثار على 27 عملة فضية رومانية على جزيرة نائية في جنوب إيطاليا؛ يُعتقد أنها كانت مخبأة من القراصنة، حسبما أفادت السلطات المحلية يوم الإثنين.
تعود العملات، التي تتراوح تواريخها بين عامي 94 و74 قبل الميلاد، إلى نفس المنطقة التي عُثر فيها على 107 عملات أخرى في عام 2010 على جزيرة بانتيليريا النائية، الواقعة على امتداد ضيق من البحر بين تونس وصقلية.
ويقع المكان أيضا بالقرب من الموقع الذي تم فيه العثور على رؤوس التماثيل الشهيرة لقيصر وأجريبينا وتيتوس قبل بضع سنوات.
وعثرعلماء الآثار، بقيادة توماس شافر من جامعة توبنجن الألمانية، على العملات الفضية أثناء تنفيذ مشروع تنظيف وترميم في أكروبوليس سان ماركو وسانتا تيريزا، حسبما أفادت منطقة صقلية في بيان صحفي.
ووفقا لشافر، ظهرت بعض العملات الفضية بعد الأمطار، بينما تم العثور على الأخرى تحت صخرة كبيرة أثناء استمرار أعمال الحفر.
وأعرب شافر عن اعتقاده بأن الكنز الصغير قد يكون خُبئ خلال هجوم للقراصنة، وهو ما كان شائعا في تلك الفترة، ثم لم يتم استرداده لاحقا.
وقال فرانسيسكو باولو سكاربيناتو، المستشار الإقليمي: ((إضافة إلى القيمة الجوهرية للاكتشافات، توفر هذه الاكتشافات معلومات قيمة لإعادة بناء الأحداث والاتصالات التجارية والعلاقات السياسية التي شكلت البحر الأبيض المتوسط في عصر الجمهورية)).

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