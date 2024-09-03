تقاطع يهدد سكان عليا املج - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
بعض الأحيان تستغرب من رد فعل رئيس بلدية أملج ، يعدنا بكلام في مكتبه، ونستبشر خيرا به وبكلامه الجميل الذي أقنعنا به، ولكنه وبعد انتظاريطبق على الواقع عكس ما وعدنا به، ولم يحقق لنا ماطالبنا به،
وكان رد فعله على كثرة مطالبنا تقفيل تقاطع الحي وزيادة الخطر على أبنائنا الذاهبين للمدارس .
وتكمن المشكلة ان في محافظة أملج و في حي العليا وشارع الملك سعود تحديدا، الشارع الفرعي توجد به تقاطعات لمداخل الحي، و اكبر التقاطعات واهمها لا يوجد عنده مطب، فطالبنا بعمل مطلب للحد من سرعة السيارات، خاصة وأن المدارس قريبة من التقاطع والطلاب حركتهم كثيرة .
منذ سنوات ونحن بين المرور والبلدية حتى اكتمل الطلب . وجاء رئيس بلدية املج الجديد فذهبنا إليه في مكتبه ووعدنا بعمل مطب وفق المواصفات وأن كل شي مكتمل هذا .
و كلما نراجعه يقول ( قريبا) وطال الأمر والوعد وزادت الطلبات وخاصة بعد بداية المدارس، ولكن للأسف نتفاجأ انه بدل عمل مطب كما وعدنا .. تم قفل التقاطع .
فاتصلنا به وتقدمنا بطلب لمحافظ املج ،ولكن العمل جاري في قفل المطب، وهذا فيه زيادة للخطر والمعاناة لسكان الحي. فكيف يذهب أبناؤنا للمدرسة المجاورة وهم مثلا يسحبون شنطهم ، وكيف تعبر الأم بعربة ابنها الصغير؟ وكيف تعبر عربات ذوي الظروف الخاصة وكبار السن ، وكذلك الدراجات والسكوتر وغيرها؟ .
فهذا شارع حي والتقاطع ليس حديثا، له سنوات وسنوات يخدم سكان الحي ، وباقفاله تزيد المعاناة وتصبح حركة السيارات خطرا على أبناء الحي .
لذلك نتمنى من أمين أمانة منطقة تبوك ...التكرم بإبقاء التقاطع الحيوي الذي يخدم سكان حي العليا، وذلك حفاظا على سلامة ساكني الحي والتسهيل عليهم .. آمل تجاوب من يهمه الأمر قبل اكتمال إققال التقاطع .
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