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تقاطع يهدد سكان عليا املج - جريدة الوطن السعودية

9/3/2024 3:17:16 PM
(MENAFN- Al Watan) ﻿ بعض الأحيان تستغرب من رد فعل رئيس بلدية أملج ، يعدنا بكلام في مكتبه، ونستبشر خيرا به وبكلامه الجميل الذي أقنعنا به، ولكنه وبعد انتظاريطبق على الواقع عكس ما وعدنا به، ولم يحقق لنا ماطالبنا به،
وكان رد فعله على كثرة مطالبنا تقفيل تقاطع الحي وزيادة الخطر على أبنائنا الذاهبين للمدارس .
وتكمن المشكلة ان في محافظة أملج و في حي العليا وشارع الملك سعود تحديدا، الشارع الفرعي توجد به تقاطعات لمداخل الحي، و اكبر التقاطعات واهمها لا يوجد عنده مطب، فطالبنا بعمل مطلب للحد من سرعة السيارات، خاصة وأن المدارس قريبة من التقاطع والطلاب حركتهم كثيرة .
منذ سنوات ونحن بين المرور والبلدية حتى اكتمل الطلب . وجاء رئيس بلدية املج الجديد فذهبنا إليه في مكتبه ووعدنا بعمل مطب وفق المواصفات وأن كل شي مكتمل هذا .
و كلما نراجعه يقول ( قريبا) وطال الأمر والوعد وزادت الطلبات وخاصة بعد بداية المدارس، ولكن للأسف نتفاجأ انه بدل عمل مطب كما وعدنا .. تم قفل التقاطع .
فاتصلنا به وتقدمنا بطلب لمحافظ املج ،ولكن العمل جاري في قفل المطب، وهذا فيه زيادة للخطر والمعاناة لسكان الحي. فكيف يذهب أبناؤنا للمدرسة المجاورة وهم مثلا يسحبون شنطهم ، وكيف تعبر الأم بعربة ابنها الصغير؟ وكيف تعبر عربات ذوي الظروف الخاصة وكبار السن ، وكذلك الدراجات والسكوتر وغيرها؟ .
فهذا شارع حي والتقاطع ليس حديثا، له سنوات وسنوات يخدم سكان الحي ، وباقفاله تزيد المعاناة وتصبح حركة السيارات خطرا على أبناء الحي .
لذلك نتمنى من أمين أمانة منطقة تبوك ...التكرم بإبقاء التقاطع الحيوي الذي يخدم سكان حي العليا، وذلك حفاظا على سلامة ساكني الحي والتسهيل عليهم .. آمل تجاوب من يهمه الأمر قبل اكتمال إققال التقاطع .

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