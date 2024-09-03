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كلام الليل يمحوه النهار - جريدة الوطن السعودية

9/3/2024 3:17:16 PM
(MENAFN- Al Watan) هذه العبارة تتجاوز حدودها اللفظية، لتغوص في أعماق النفس البشرية، حيث تكشف عن تناقضات الروح بين الظاهر والباطن، بين الخيال والحقيقة، بين الهروب والمواجهة.
في الليل، حين يختفي ضوء الشمس. وتغرق الأشياء وسط الظلام حينها تخرج الكلمات من جحورها، مُثقلة بما يعتمل في النفس من مشاعر وأحلام ووعود، وكأن الليل وحده هو الحاضن الأمين لها، يحفظها بعيدًا عن أعين النهار الساهرة التي تراقب كل شيء.
الليل يرمز إلى ذلك الحيز الذي نسمح فيه لأنفسنا بأن نكون كما نحن، بلا أقنعة، بلا تصنع. هو مساحة الحرية التي تفتح فيها النفس مغاليقها، وتبوح بما تخفيه من رغبات ومخاوف. لكن النهار، بسطوعه الصارخ، يأتي ليعيد ترتيب الفوضى العاطفية، يسلط الضوء على ما كان مختبئًا، ويواجهنا بالحقيقة المجردة. إنه يمثل الوعي الذي يُبطل سحر الليل ويجرد تلك الكلمات من رومانسيتها ويكشف هشاشتها.
كلام الليل، بما يحمله من صدق لحظي وانفعال عاطفي، لا يصمد أمام نور النهار الذي يُغربل الحقيقة من الوهم. الليل هو لحظة الهروب، أما النهار فهو لحظة المواجهة بين ما نتمناه وما نعيشه، بين ما نقوله تحت جنح الظلام وما نفعله عندما تُشرق شمس الحقيقة.

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