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الصحة قامت بدورها على اكمل وجه - جريدة الوطن السعودية

9/3/2024 3:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) يقولون: لغة الأرقام لا تكذب٠٠فعاده هي الاقرب للإقناع، وهذا ما أدركته وزارة الصحة، فجعلت من المؤشرات والأرقام متحدثا رسميا عنها في العقد الأخير.وقد توسعت في هذا الجانب حتى اعتمدتها في تقييم مستوى الأداء في كثير من مرافقها، وبالتالي رأينا هذا الاكتساح الرهيب للمؤشرات في مخرجات الوزارة.
ولأن هذه الوزارة تشكل ركنا مهما في منظومة العمل في بلادنا وعليها يعول كثيرا،فقد اهتمت حكومتنا الرشيدة بها اكثر.
و من باب الإنصاف نستطيع ان نقول ان هذه الوزارة قد نجحت بل وتفوقت حتى على واقعها، وهذا الكلام حقيقة وواقع،وليس من نسج الخيال أو من باب التطبيل أو المجاملة،على اقل تقدير وفق أبجديات الممكن والمتاح.
فما تقدمه وما وصلت اليه من خدمات وعمل ذو اهمية ، لا شك يؤكد بل ويقود للتسليم ورفع القبعة احتراما وتقديرا لهذه الوزارة ،وما تقدمه لا يمكن الوصول اليه بسهولة، فالأرقام تتحدث بقوة وثقة عن هذا المرفق الحيوي وتقدمه في افضل صورة. الامر الذي يبرز حجم العطاء والاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيده لهذا القطاع.
وزارة الصحة وعلى مستوى العالم هي الوحيدة تقريبا التي مازالت تقدم علاجا مجانيا ليس لمواطنيها فحسب
بل يشمل ذلك شريحة كبيرة من المقيمين، وتعدى ذلك إلى خارج نطاق الدولة.
لذا فنحن لا نتحدث اليوم من فراغ بل من واقع نعايشه ونلمسه ويشهد به القاصي والداني، وأن هذه الوزارة قد قامت بدورها على اكمل وجه، لا ينكر ذلك إلا جاحد أو جاهل، وإن كانت هناك من أصوات تخالف هذا المسار
فهي لا تكاد تذكر أو تؤثر في تلك الحقيقة، وفي كون وزارة الصحة قد نجحت بل وتميزت.
لقد قضت وزاه الصحة كل عمرها حتى وصلت لذلك وهي تقوم بدورها في خدمه المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية بنجاح واقتدار.

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