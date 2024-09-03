Eaton تعرض حلول ما بعد البيع المبتكرة لسوق المركبات الكهربائية المتنامية في معرض Automechanika Frankfurt

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة إدارة الطاقة الذكية Eaton أنها ستعرض محفظتها المتنامية من حلول الجهد المنخفض ما بعد البيع لسوق المركبات الكهربائية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في معرض
Automechanika Frankfurt، في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر، في الجناح رقم D11، القاعة 3.
قال Tim Bauer، نائب الرئيس لخدمات ما بعد البيع في مجموعة Mobility Group في شركة Eaton: "نحن متحمسون لتوسيع محفظة خدمات ما بعد البيع لدينا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بإضافة مجموعة توصيلات الطاقة وحماية الطاقة وتقنيات الجهد المنخفض لخدمة مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية". "إن نمو المركبات الكهربائية في المنطقة يتفوق على معظم المناطق الأخرى في العالم، لذلك نرى فرصة كبيرة لتزويد عملائنا بمجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي يحتاجونها."
محول تيار مستمر/تيار مستمر لتخفيض الجهد إلى ملحقات الطاقة
يأخذ محول التيار المستمر/التيار المستمر من Eaton الطاقة من نظام 48 فولت ويحولها إلى 24 فولت. ثم تقوم الوحدة ثنائية الاتجاه بتحويلها إلى 12 فولت لاستخدامها في أنظمة الجهد المنخفض. تضمن وظيفة المعادل هذه، بالاشتراك مع بطارية 12 فولت أو نظام بطارية 24 فولت مقسمة، تشغيل المعدات الأساسية - بما في ذلك الفرامل المانعة للانغلاق ونظام التوجيه المعزز - في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
ثقوب Eaton - خفيفة الوزن ومقاومة للاهتزازات الشديدة
توفر ثقوب Eaton مئات التكوينات لدعم المركبات العاملة في سوق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأماكن أخرى حول العالم. تتكون الثقوب من مواد عالية الجودة لجعلها خفيفة الوزن وأكثر مقاومة للاهتزاز الشديد، وقادرة على توفير عمر خدمة طويل للمكونات يلبي متطلبات العملاء أو يتجاوزها.
أطراف البطارية المختومة
توفر أطراف البطارية المختومة من Eaton العديد من الفوائد، بما في ذلك أداء أفضل لدورة الطاقة مقارنة بالأقطاب ثنائية الصب أو المسبوكة وتوفير الوزن في العديد من التطبيقات. أقطاب البطارية المختومة قابلة للتخصيص ومتوافقة مع تكوينات عمود البطارية SAE وDIN وIEC وJIS.
صمامات EVK من سلسلة Bussmann من Eaton مصممة خصوصًا للسيارات الكهربائية عالية الطاقة
تتميز صمامات EVK من سلسلة ®Bussmann من Eaton بتصنيفات تصل إلى 1000 فولت من التيار المباشر (VDC) وما يصل إلى 600 أمبير، مما يمكنها من تلبية متطلبات الاستخدام في السيارات الكهربائية الجديدة عالية الطاقة.
تم تصميم الصمامات الهجينة والكهربائية من Eaton لإدارة وحماية أنظمة الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية التجارية ومركبات الركاب ومركبات الأداء العالي مثل السيارات الرياضية ومركبات الدفع الرباعي الكبيرة.
إدارة دائرة الطاقة العالية عبر mVEC
يوفر المركز الكهربائي متعدد الإرسال للمركبة (mVEC) مراقبة اقتصادية لشبكة CAN للدوائر عالية الطاقة في توزيع طاقة السيارة. يمكن تكوين mVEC، المُصنف بـ 200 أمبير، لتوفير العديد من وظائف حماية وتبديل دوائر OEM، باستخدام الصمامات والمرحلات والقواطع القياسية الصناعية، مع حالة كل دائرة والتحكم فيها والتي يمكن الوصول إليها من خلال رسائل J1939 CAN المفتوحة.
أجهزة التحكم عن بعد OMNEX مثالية للبيئات القاسية
تم استخدام منتجات التحكم عن بعدTMOMNEX Trusted Wireless من Eaton للتحكم اللاسلكي في الآلات عالية القيمة في البيئات القاسية، بما في ذلك أسواق التعدين والبناء والزراعة والقاطرات والبحرية، بأقصى قدر من الموثوقية والدقة والمتانة.
تعرف على المزيد حول حلول ما بعد البيع من Eaton.
Eaton هي شركة ذكية لإدارة الطاقة مكرسة لحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للناس في كل مكان. نصنع منتجات لأسواق مراكز البيانات والمرافق والصناعة والتجارة وبناء الآلات والسكن والفضاء الجوي والتنقل. نحن نسترشد بالتزامنا بأداء الأعمال بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام، ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة - اليوم وفي المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية في مجال الكهربة والرقمنة، نعمل على تسريع انتقال الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء مجتمع أكثر استدامة للناس اليوم والأجيال القادمة.
تأسست Eaton في عام 1911 وتم إدراجها في بورصة نيويورك لأكثر من قرن من الزمان. أبلغنا عن إيرادات بلغت 23.2 مليار دولار في عام 2023 ونخدم العملاء في أكثر من 160 دولة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة . تابعنا على LinkedIn .
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