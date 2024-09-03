Eaton تعرض حلول ما بعد البيع المبتكرة لسوق المركبات الكهربائية المتنامية في معرض Automechanika Frankfurt

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة إدارة الطاقة الذكية Eaton أنها ستعرض محفظتها المتنامية من حلول الجهد المنخفض ما بعد البيع لسوق المركبات الكهربائية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Automechanika Frankfurt، في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر، في الجناح رقم D11، القاعة 3.

قال Tim Bauer، نائب الرئيس لخدمات ما بعد البيع في مجموعة Mobility Group في شركة Eaton: "نحن متحمسون لتوسيع محفظة خدمات ما بعد البيع لدينا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بإضافة مجموعة توصيلات الطاقة وحماية الطاقة وتقنيات الجهد المنخفض لخدمة مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية". "إن نمو المركبات الكهربائية في المنطقة يتفوق على معظم المناطق الأخرى في العالم، لذلك نرى فرصة كبيرة لتزويد عملائنا بمجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي يحتاجونها."

محول تيار مستمر/تيار مستمر لتخفيض الجهد إلى ملحقات الطاقة

يأخذ محول التيار المستمر/التيار المستمر من Eaton الطاقة من نظام 48 فولت ويحولها إلى 24 فولت. ثم تقوم الوحدة ثنائية الاتجاه بتحويلها إلى 12 فولت لاستخدامها في أنظمة الجهد المنخفض. تضمن وظيفة المعادل هذه، بالاشتراك مع بطارية 12 فولت أو نظام بطارية 24 فولت مقسمة، تشغيل المعدات الأساسية - بما في ذلك الفرامل المانعة للانغلاق ونظام التوجيه المعزز - في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

ثقوب Eaton - خفيفة الوزن ومقاومة للاهتزازات الشديدة

توفر ثقوب Eaton مئات التكوينات لدعم المركبات العاملة في سوق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأماكن أخرى حول العالم. تتكون الثقوب من مواد عالية الجودة لجعلها خفيفة الوزن وأكثر مقاومة للاهتزاز الشديد، وقادرة على توفير عمر خدمة طويل للمكونات يلبي متطلبات العملاء أو يتجاوزها.

أطراف البطارية المختومة

توفر أطراف البطارية المختومة من Eaton العديد من الفوائد، بما في ذلك أداء أفضل لدورة الطاقة مقارنة بالأقطاب ثنائية الصب أو المسبوكة وتوفير الوزن في العديد من التطبيقات. أقطاب البطارية المختومة قابلة للتخصيص ومتوافقة مع تكوينات عمود البطارية SAE وDIN وIEC وJIS.

صمامات EVK من سلسلة Bussmann من Eaton مصممة خصوصًا للسيارات الكهربائية عالية الطاقة

تتميز صمامات EVK من سلسلة ®Bussmann من Eaton بتصنيفات تصل إلى 1000 فولت من التيار المباشر (VDC) وما يصل إلى 600 أمبير، مما يمكنها من تلبية متطلبات الاستخدام في السيارات الكهربائية الجديدة عالية الطاقة.

تم تصميم الصمامات الهجينة والكهربائية من Eaton لإدارة وحماية أنظمة الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية التجارية ومركبات الركاب ومركبات الأداء العالي مثل السيارات الرياضية ومركبات الدفع الرباعي الكبيرة.

إدارة دائرة الطاقة العالية عبر mVEC

يوفر المركز الكهربائي متعدد الإرسال للمركبة (mVEC) مراقبة اقتصادية لشبكة CAN للدوائر عالية الطاقة في توزيع طاقة السيارة. يمكن تكوين mVEC، المُصنف بـ 200 أمبير، لتوفير العديد من وظائف حماية وتبديل دوائر OEM، باستخدام الصمامات والمرحلات والقواطع القياسية الصناعية، مع حالة كل دائرة والتحكم فيها والتي يمكن الوصول إليها من خلال رسائل J1939 CAN المفتوحة.

أجهزة التحكم عن بعد OMNEX مثالية للبيئات القاسية

تم استخدام منتجات التحكم عن بعدTMOMNEX Trusted Wireless من Eaton للتحكم اللاسلكي في الآلات عالية القيمة في البيئات القاسية، بما في ذلك أسواق التعدين والبناء والزراعة والقاطرات والبحرية، بأقصى قدر من الموثوقية والدقة والمتانة.

تعرف على المزيد حول حلول ما بعد البيع من Eaton.

Eaton هي شركة ذكية لإدارة الطاقة مكرسة لحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للناس في كل مكان. نصنع منتجات لأسواق مراكز البيانات والمرافق والصناعة والتجارة وبناء الآلات والسكن والفضاء الجوي والتنقل. نحن نسترشد بالتزامنا بأداء الأعمال بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام، ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة - اليوم وفي المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية في مجال الكهربة والرقمنة، نعمل على تسريع انتقال الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء مجتمع أكثر استدامة للناس اليوم والأجيال القادمة.

تأسست Eaton في عام 1911 وتم إدراجها في بورصة نيويورك لأكثر من قرن من الزمان. أبلغنا عن إيرادات بلغت 23.2 مليار دولار في عام 2023 ونخدم العملاء في أكثر من 160 دولة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة . تابعنا على LinkedIn .

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