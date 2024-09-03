الصحة: وصول 350 ألف جرعة إضافية من طعومات شلل الأطفال لقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله
/PNN- أعلن وزير
الصحة ماجد أبو رمضان مساء اليوم الثلاثاء، وصول 350 ألف جرعة إضافية من طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة، وحفظها في مخزن للطعومات خصص لحملة التطعيم بالتنسيق مع يونيسيف.
وقال وزير الصحة أبو رمضان إن هذه هي الدفعة الثانية من المطاعيم التي وصلت للقطاع، ليصبح عدد الجرعات الواصل إلى غزة نحو مليون و600 ألف جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم كافة الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات بجرعتين من المطعوم.
وأضاف الوزير أبو رمضان أن طواقم وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف بدأت بحملة التطعيم منذ الأحد الماضي في محافظة دير البلح وستستمر الحملة في محافظة خانيونس والمناطق المجاورة، ومحافظة غزة والشمال.
وجدد الوزير مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان وتسهيل مهمة الكوادر الصحية في قطاع غزة.
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