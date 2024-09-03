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الصحة: وصول 350 ألف جرعة إضافية من طعومات شلل الأطفال لقطاع غزة

9/3/2024 3:14:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله
/PNN- أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان مساء اليوم الثلاثاء، وصول 350 ألف جرعة إضافية من طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة، وحفظها في مخزن للطعومات خصص لحملة التطعيم بالتنسيق مع يونيسيف.

وقال وزير الصحة أبو رمضان إن هذه هي الدفعة الثانية من المطاعيم التي وصلت للقطاع، ليصبح عدد الجرعات الواصل إلى غزة نحو مليون و600 ألف جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم كافة الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات بجرعتين من المطعوم.

‏‎وأضاف الوزير أبو رمضان أن طواقم وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف بدأت بحملة التطعيم منذ الأحد الماضي في محافظة دير البلح وستستمر الحملة في محافظة خانيونس والمناطق المجاورة، ومحافظة غزة والشمال.


وجدد الوزير مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان وتسهيل مهمة الكوادر الصحية في قطاع غزة.

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