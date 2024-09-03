مصرع طفل بحادث سير في بلدة طمون جنوب طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس /PNN- لقي، اليوم الثلاثاء، طفل (6 أعوام) مصرعه نتيجة حادث سير وقع في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس.
وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير بين جرار زراعي ودراجة هوائية يقودها الطفل، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى التركي بعد إصابته بجروح خطيرة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.
وأضاف، إنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه
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