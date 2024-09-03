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مصرع طفل بحادث سير في بلدة طمون جنوب طوباس

9/3/2024 3:14:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس /PNN- لقي، اليوم الثلاثاء، طفل (6 أعوام) مصرعه نتيجة حادث سير وقع في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير بين جرار زراعي ودراجة هوائية يقودها الطفل، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى التركي بعد إصابته بجروح خطيرة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وأضاف، إنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه

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