إصابة طفل برصاص الاحتلال شمال قلقيلية

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب طفل "13 عاما"، خلال تواجده بالقرب من المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية، ما أدى لإصابته بالقدم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

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