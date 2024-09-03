إصابة طفل برصاص الاحتلال شمال قلقيلية

إصابة طفل برصاص الاحتلال شمال قلقيلية
التاريخ
9/3/2024 3:14:43 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية /PNN-
أصيب مساء اليوم الثلاثاء، طفل بجروح
برصاص الاحتلال الحي، في مدينة قلقيلية.
وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت
الرصاص الحي صوب طفل "13 عاما"، خلال تواجده بالقرب من المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية، ما أدى لإصابته بالقدم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.
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