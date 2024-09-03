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إصابة طفل برصاص الاحتلال شمال قلقيلية

9/3/2024 3:14:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN-
أصيب مساء اليوم الثلاثاء، طفل بجروح
برصاص الاحتلال الحي، في مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت
الرصاص الحي صوب طفل "13 عاما"، خلال تواجده بالقرب من المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية، ما أدى لإصابته بالقدم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

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