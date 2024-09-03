الداخلية العراقية تعاقب ضابطين بسبب (تيك توك)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - توعّدت وزارة الداخلية العراقية ضباطها ومنتسبيها بإجراءات قانونية مشددة، حال ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد توجيه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بنقل ضابطين إلى الحدود بعد ظهورهما ببث مباشر عبر تطبيق تيك توك.
وظهر الضابطين في البث بعدما عرّفا المتابعين بأنفسهما ورتبهما الأمنية أيضاً، وحين وجّه متابع سؤالاً عن وزير الداخلية، أجابه أحدهما ضاحكاً: "خذوني وخلصوني من هذه العيشة".
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان: "ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة بحق كل ضابط أو منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح أن الإجراءات تشمل "الإحالة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، والإحالة إلى التقاعد لمخالفة السلوك الوظيفي"، بحسب ما جاء في البيان.
وسبق أن أصدرت السلطات العراقية، في مارس (آذار) من العام الجاري، قراراً بتقييد القادة وضباط الجيش بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جاءت على إثر ظهور ضباط في مقاطع اعتبرت "مسيئة" للمؤسسة العسكرية.
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