الداخلية العراقية تعاقب ضابطين بسبب (تيك توك)

MENAFN - Khaberni) خبرني - توعّدت وزارة الداخلية العراقية ضباطها ومنتسبيها بإجراءات قانونية مشددة، حال ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد توجيه الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بنقل ضابطين إلى الحدود بعد ظهورهما ببث مباشر عبر تطبيق تيك توك.

وظهر الضابطين في البث بعدما عرّفا المتابعين بأنفسهما ورتبهما الأمنية أيضاً، وحين وجّه متابع سؤالاً عن وزير الداخلية، أجابه أحدهما ضاحكاً: "خذوني وخلصوني من هذه العيشة".

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان: "ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة بحق كل ضابط أو منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن الإجراءات تشمل "الإحالة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، والإحالة إلى التقاعد لمخالفة السلوك الوظيفي"، بحسب ما جاء في البيان.

وسبق أن أصدرت السلطات العراقية، في مارس (آذار) من العام الجاري، قراراً بتقييد القادة وضباط الجيش بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جاءت على إثر ظهور ضباط في مقاطع اعتبرت "مسيئة" للمؤسسة العسكرية.











