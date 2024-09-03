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الصبر انتصر

9/3/2024 3:08:55 PM
(MENAFN- Al Watan) لست مثاليا ابدا ولكني لم اسع يوما في ايذاء احد سوى نفسي، بداخلي عيوب واخطاء لكنني احاول دائما أن اصحح كل اخطائي، ولا اجيد المكر والخداع، أعيش بوجه واحد في زمن تعددت فيه الوجوه والاهواء. أشعر بالحزن عندما اتجاوز حدودي واتسبب في جرح مشاعر احدهم، لاذهب مسرعا ومعتذرا لأني تعودت أن تكون نفسي طاهرة وراضية. أعرف جيدا مرارة الجحود والخذلان وتجرعت من كاسها كثيرا، لا أعرف المستحيل، أسير في حياتي بخطوات ثابتة حتى وإن اتعبني طول الطريق وابتعاد الرفيق. أواسي الجميع واقف معهم وأشعر بمعاناتهم واعالج جروحهم، في الوقت الذي اجد نفسي عاجزا عن مواساة قلبي المتعب من هموم الحياة. أمنح غيري شموع الامل وأرسم لهم طريق الحياة الصحيح وأنا غارق في بحور اليأس والحرمان. أمنح غيري الطمأنينة وحب الحياة، وقلبي يرتجف خوفا من متاعب المستقبل. زرعت الحب والخير في كل الدروب، لا أحب الظلم بكل الوانه وأشكاله، أعيش بنفس راضية وقنوعة ،لاتهمني المظاهر ولاتخدعني الكلمات الرنانة. أكره ارتداء الاقنعة، أحب الوضوح في عالمي، أمتلك قلبا ابيض لايعرف الحقد ولا التعالي على البشر. أحب الجميع وسعادتي من سعادتهم، تنساب دموعي على خدي عندما أكون سببا في سعادة غيري، طيبتي وصراحتي هي سبب معاناتي، لأني صدمت في كثير من الجاحدين والناكرين للمعروف، ومع ذلك افتخر بنفسي كثيرا لأني لااشبههم. دائما تمتد يدي بالخير والحب والعطاء وكثير من الوفاء لمن يحتاجني. أعيش في عالمي الخاص وأسرح بخيالي في دنيا أخرى من التفاؤل والنقاء وصدق المشاعر التي افتقدها في واقعي الاليم. تبكيني دمعة طفل وحالة حزن في عيون العابرين من حولي، مسحت دموع المحرومين بمنديل الأمل، وحطمت قيودي بقوة وصبر وصمود ومعي الله سبحانه هو من يقف معي ويسمعني ويشعر بي واستمد قوتي منه سبحانه، وهو سر سعادتي وصبري. لا انتظر من أحد أن يقف معي، أعيش مع الناس، أشاركهم أفراحهم وأحزانهم وأجد السعادة في سعادتهم. أعيش بروح الامل وعنفوان الصبر وانتصرت على كثير من احزاني بفضل الله سبحانه، عشت متسامحا طيبا وارتقيت بنفسي عاليا عن تفاهات البشر واحقادهم ومكرهم، ورسمت احلامي على جدران ايامي وعاندت همومي وضمدت جراحي، وواصلت المسير في حياتي وكلي طموح وامل وحب للحياة والصبر انتصر.

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