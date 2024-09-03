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عمق التجربة وسعة الأفق

9/3/2024 3:08:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ( هذا ماجناه أبي عليَّ وما جنيت على أحد ). العبارة التي اختارها ابو العلاءالمعري لتكتب على قبره، تمثل فلسفة شيخ المعرة ونظرته للحياة. كان المعري يؤمن أن الحياة هي ديمومة أخطاء لا تنتهي، فعمَّق فكرته هذه أن يستأصل الأمر من جذره، فاستعف عن الزواج لينقطع عقبه.
المؤسف أن نهج المعري الذي يقوم على تعظيم السلبية والنظر للجانب المظلم، من الأمور لازال قائمًا بين الناس اليوم. نعم الإنسان هو تراكمات من الأخطاء تقوده إلى الصواب، ودروب من الجهل تحمله إلى سبل العلم، وكثير من الشك يُسلمه إلى اليقين.
إن شرطية الوجود تلزم اقتراف الأخطاء والولوج في دروب مظلمه، ولهذا أنزل الخالق جل في علاه التوبة والاستغفار والصبر. فوجود هذه المراتب الايمانية يلزم شرطية الخطأ، الأمر الذي أخفق فيه المعري وهو تقبل هذه المُسلَّمة الوجودية.
فهم ثنائية الخطأ والتوبة تجعل الإنسان متصالحًا مع تناقضات الحياة. إن تراكمات الأخطاء هي جزء من الكمال البشري التي تُكسب الإنسان عمق التجربة وسعة الأفق، متى ما كانت هناك محاسبة عميقة للنفس ،تشجعه على الإقدام وتحجمه عن تكرار الخطأ ذاته.

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