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إطلاق برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ

9/3/2024 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق "برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ"، الذي يهدف إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، تتوافق مع مستهدفاتهم، ومساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج أو مواجهة تحديات تطوير أعمالهم، وذلك حرصاً من الوزارة على تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأكّدت الوزارة أن إطلاق البرنامج يأتي في ظل حرص الوزارة على التوسع في الفرص الاستثمارية الصناعية، وإتاحة برامج تُسهم في مساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج وتعزيز قدراتها التنافسية.
كما يُتيح "برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ" ثلاث مزايا، تشمل: تعزيز عمليات الاستحواذ في القطاع الصناعي، وتوفير سيولة للشركات الصناعية، وإتاحة فرص مناسبة للمستثمرين. وتشمل رحلة المتقدم لبرنامج "تسهيل الاستثمار والاستحواذ" مجموعة من الخطوات، تتضمن: تقديم الطلبات من الطرفين (مستثمرين وشركات)، وإرفاق المستندات المطلوبة عبر نموذج التسجيل الإلكتروني المخصص، وتحليل الطلبات المقدمة لحصر عدد المهتمين من الطرفين وتحديد التوافق، وفي حال وجود توافق بين اهتمامات المستثمر وإحدى الشركات المتقدمة يتم الربط بينهما، ويبدأ المستثمر بتحليل الشركة وتقييمها وتقديم عرض للاستثمار أو الاستحواذ لصاحب الشركة، في حال توافق التقييم مع رؤيته الاستثمارية.
ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الراغبين في التقديم لزيارة الرابط .

MENAFN03092024000089011017ID1108632280

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