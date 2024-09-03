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شركة نجم الراعي البلاتيني لمؤتمر ((فنتك 24))

9/3/2024 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن رعايتها البلاتينية لمؤتمر ((فنتك 24))، المتخصص في قطاع التقنية المالية، والذي يُعقد في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 3 حتى 5 سبتمبر.
تأتي رعاية نجم لهذا المؤتمر نظرًا لأهميته في دعم وتنمية قطاع الخدمات التأمينية والمالية المحلي والعالمي، كما يشكل فرصة تستعرض ((نجم)) من خلاله الحلول والخدمات التقنية التي طورتها لتحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التأمينية، مثل ((خدمة الزيارة الافتراضية))، التي تتيح للعملاء التواصل المرئي المباشر مع ممثلي خدمة العملاء، و((منظومة أسهل))، التي تقدم تجربة مميزة للعملاء بعد الحادث.
جلسات مميزة
وتشارك نجم في فنتك 24 من خلال جناحها المميز في صالة 2 الذي يعرض تعريفًا بشركة نجم ككيان فريد يعمل على تمكين قطاع التأمين وتحسين تجربة العملاء وتعزيز السلامة المرورية من خلال الحلول المتقدمة التي تطورها الشركة وتعكس خطط نجم لتوسيع أعمالها، إضافة إلى دورها في معاينة الحوادث المرورية.
وتشارك نجم أيضًا بدور مميز في فنتك 24 بحضور قياداتها لجلسات المؤتمر، ومشاركة رئيسها التنفيذي محمد الشهري في لجنة تحكيم هاكاثون هيئة التأمين لاختيار أفضل أعمال المشاركين المبتكرين، وكذلك مشاركة اثنين من كبار التنفيذيين بالشركة هما عبدالله الخلف، ورامي الغامدي، بتقديم ورقة عمل عن تكامل التقنية المالية المبتكرة لتعزيز السلامة على الطرق وإدارة الحوادث، إضافة إلى المشاركة في جلسة حوار عن أثر التقنية التأمينية في منظومة قطاع التأمين، وأهمية ابتكار الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء وإدارة المخاطر.
أحدث التقنيات
وفي هذا السياق، قال محمد الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة نجم: ((إن مشاركتنا في مؤتمر ((فنتك 24)) تعكس التزامنا بتبني أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء وتحسين جودة خدمات التأمين، حيث نسعى باستمرار إلى تقديم حلول مبتكرة تساهم في تحسين مستوى السلامة المرورية وتلبية احتياجات عملائنا بكفاءة وفعالية، فضلًا عن تحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030)).
وأضاف الشهري: ((يعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لإستراتيجية نجم؛ حيث يعزز نهجنا القائم على الابتكار في منتجاتنا وخدماتنا، ومن ثم إعادة تصور تجربة العميل، حيث نعمل على تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، والمساهمة في تخفيض المخاطر التأمينية ولنكون جزءًا من منظومة حماية العملاء والسلامة المجتمعية. إضافة إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به نجم لتوسيع النشاطات التشغيلية وخلق شراكات متنوعة تساهم في تعزيز دور الشركة بشكل يتناغم إيجابيًا مع النمو المتوقع، وتمكين قطاع التأمين السعودي من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام المتوافق مع التطورات العالمية.
يذكر أن الرياض تستضيف مؤتمر ((فنتك 24))، المتخصص في قطاع التقنية المالية، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، إضافة إلى ((فنتك السعودية)).
وتعد شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40 مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل 98% من إجمالي القوى العاملة في الشركة.

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