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انتقال أكثر من 120 شركة عالمية والمشاريع العملاقة يزيدان الاهتمام بالسوق السعودية

9/3/2024 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتبر إندكس السعودية الحدث التجاري الرائد والأكبر في مجال التصميم الداخلي والأثاث والتجهيزات في المملكة، حيث تلتقي العلامات التجارية الداخلية بمصممي الديكور الداخلي وتجار التجزئة والموزعين ومقاولي التجهيزات.
وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإن العدد المتزايد من المشاريع العقارية لعقارات التجزئة والتجارية والضيافة والعقارات السكنية، إلى جانب المبادرات الحكومية لتعزيز البنية التحتية، أدى إلى ارتفاع الطلب في سوق التصميم الداخلي في المملكة العربية السعودية.
تساهم المشاريع العملاقة مثل تروجينا Trojena و ذا لاين The Line و سنداله Sindalah و بوابة الدرعية Diriyah Gate ومشروع تطوير البحر الأحمر ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وغيرها في جذب العديد من مصممي الديكور الداخلي والتجهيزات الدوليين والإقليميين للعمل في المشاريع.
وتعليقاً على ذلك، قال جاسميت باكشي، نائب الرئيس، فعاليات التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة لمعرض إندكس السعودية: "نظراً للمجموعة المتنوعة من مشاريع التصميم الداخلي التي تغذي الطلب، فإن إندكس السعودية هي منصة مثالية لإقامة علاقات لا تقدر بثمن، وإبرام صفقات مربحة، والبقاء في طليعة الصناعة".
تزخر نسخة هذا العام من إندكس السعودية بالعروض المفضلة وعدد من الميزات الجديدة، بما في ذلك مؤتمران - محادثات إندكس للتصميم وقمة مساحة العمل (نسخة جديدة هذا العام، ستعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية) حيث سيتبادل أكثر من 120 متحدثا أراءهم في جلسات منسقة خصيصاً لمشاركة الخبرات.
أصبحت محادثات التصميم في إندكس حجر الزاوية في تقويم التصميم الإقليمي في السنوات الأخيرة. تم تصميم البرنامج بعناية لتغطية أكبر الموضوعات والاتجاهات التي تؤثر على مجتمع التصميم، ويستمر على مدار الأيام الثلاثة لإندكس السعودية. يحضر مجتمع الصناعة الشغوف من محترفي التصميم الداخلي والهندسة المعمارية والتجهيز محادثات التصميم للتواصل مع نظرائهم واجراء المحادثات الهادفة.
اكتسبت مبادرة المملكة العربية السعودية لجذب الشركات الدولية من خلال برنامج المقرات الإقليمية زخماً حيث بدأ هذا البرنامج الطموح في عام 2024، وهو يحفز الشركات العالمية على إنشاء مقارها الإقليمية في المملكة. تم السماح مؤخرا لأكثر من 120 شركة عالمية بنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2024، بزيادة مذهلة بلغت 477% عن العام السابق.
ومع زيادة عدد الشركات التي تنشئ مكاتب في المملكة، تم توقيت قمة مساحة العمل بشكل مثالي لإجراء مناقشات حول مستقبل هذه المساحات المكتبية. من قادة الفكر في الإبداع والإنتاجية إلى الخبراء الذين يقودون الحلول القائمة على التكنولوجيا، سيكون المشاركون جزءاً من النقاشات الهامة التي تشكل مستقبل مكان العمل. مع مجموعة لا مثيل لها من المتحدثين الرئيسيين، سيتم تسليط الضوء على الاتجاهات المحورية والتقنيات الرائدة والابتكارات التي تغير قواعد اللعبة والتي تحدث ثورة في أسلوب العمل. من أدوات التعاون عن بعد والواقع المعزز في مكان العمل إلى صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة، سيغطي إندكس السعودية كل شيء.
مع كشف المملكة العربية السعودية عن العديد من المشاريع الراقية التي تعيد تعريف التجارب الفخمة، ارتفع الطلب على المنتجات الداخلية المتميزة إلى مستويات لا مثيل لها. في الواقع، هناك زيادة في الطلب على الأثاث الفاخر من الطراز التقليدي حيث من المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من 3.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العقد لتطوير البنية التحتية للسياحة الفاخرة في إطار رؤية 2030، وهي خطة التنويع الاقتصادي الطموحة التي تم إطلاقها في عام 2016.
تكشف نسخة 2024 من إندكس السعودية عن مجموعة إندكس الجديدة، وهي قسم منسق مخصص لماركات الديكورات الداخلية والأثاث والديكور المتميزة. محجوزة للعلامات التجارية الفاخرة الأكثر احتراماً في العالم، توفر مجموعة INDEX فرصة لا مثيل لها لمقابلة المصممين وأكثر من 70علامة تجارية تقدم الأفضل في التصميم الداخلي. تشمل بعض العلامات التجارية المميزة BEGA و Rugberry و Lasvit و New Terracotta و Panzeri و Furnivita و The Lino و Mariner و Casadora و Huda Lighting وغيرها الكثير.
تأسر هذه المنصة التي لا مثيل لها المشترين والمتحمسين المميزين الذين يبحثون عن قمة تطور التصميم الداخلي. مع مجموعة منتقاة من العلامات التجارية المرادفة للجودة الاستثنائية والتصميم والرفاهية، تضمن مجموعة إندكس وجود الزوار بين الفئة الأفضل من رواد الصناعة.
مع تطور قطاع التصميم الداخلي في المملكة العربية السعودية ونموه باستمرار استجابة لرؤية 2030، هناك طلب متزايد على المصممين المهرة في جميع أنحاء البلاد. لتمكين الجيل القادم من قادة التصميم، تقدم دي إم جي إيفنتس مسابقة "إندكس السعودية لنجوم المستقبل" هذا العام، وهي مسابقة جديدة مخصصة لدعم طلاب التصميم الداخلي والهندسة المعمارية الموهوبين في جميع أنحاء المملكة.
بالشراكة مع ArchiNet، شبكة المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، المسابقة مفتوحة لطلاب التصميم الداخلي في السنة النهائية والخريجين الجدد من الجامعات في المملكة العربية السعودية الذين أكملوا دراستهم في الأشهر الستة الماضية.
ويقول باكشي: "بصفتنا الحدث الرائد في مجال التصميم الداخلي في المملكة، نحن ملتزمون بإثراء الأعمال الإبداعية والمؤسسات التعليمية والمصممين الأفراد من خلال توفير مجتمع داعم وشامل."
ويضيف باكشي بالقول: "تضم لجنة تحكيم برنامج نجوم المستقبل في إندكس السعودية كلاً من المهندسة زينة الشيخ، المدير العام لشركة آراك ِARAC، و محمد المشهراوي، مؤسس مبادرة ArchiNet، و بن ديسوزا، المؤسس المشارك لشركة Love That Design، و داليا مهندس، مدير أول التصميم الداخلي، هيئة تطوير بوابة الدرعية، و إيمان أبو الجدايل، مؤسس شركة "In Detail Design" وأماني الإبراهيم، الشريكة والمديرة التنفيذية في شركة كريستينا زانيك للاستشارات Kristina Zanic Consultants ".
سيقام معرض إندكس السعودية في موقع مشترك مع معرض الفنادق والضيافة، ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة، وهو الحدث الوحيد المخصص للمشترين للحصول على الأثاث والمفروشات، والمنسوجات، والديكورات الداخلية. يعد أكبر حدث لهذا العام على الإطلاق بمشاركة أكثر من 750 عارضاً في جميع الفعاليات، وأكثر من 45 دولة إلى جانب تسع قطاعات انتاجية مختلفة في أرض المعرض بما في ذلك: الأثاث والمفروشات. خدمات التجهيز، مساحات العمل، المطابخ والحمامات، الملحقات والديكور والأدوات المنزلية، فن التصميم، المنسوجات، الأسطح والتشطيبات، والأسرة و المفروشات.
وتشمل العلامات التجارية الرائدة في المعرض كوهلر، سانيلوكس، برافات، سيدار، إن جي سي نفيس، جيبريت، سانيبكس، مصدر، بريستو، فريزا، العقيل، ايديال ستاندرد، ميزون آر آند إف، ماجستيك وبيستول.
انضم إلى هذا المجتمع النخبوي من صناع القرار وصانعي الاتجاهات الذين يشكلون مشهد الديكورات الداخلية الفاخرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. من مصممي الديكور الداخلي ومشتري التجزئة إلى مطوري العقارات وأصحاب الفنادق والمطاعم ، تواصل مع المشترين البارزين الذين يبحثون عن قطع حصرية وتعاون مربح.
ويعد معرض إندكس أطول فعالية في مجال التصميم الداخلي في الشرق الأوسط، حيث يحظى بثقة الشركات والعلامات التجارية لتقديم جودة وحجم الجمهور الذي سيضمن تجاوز عائد الاستثمار لأعمالهم.
التسجيل مفتوح مع الدخول المجاني لمحترفي التجارة والصناعة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

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