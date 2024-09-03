انتقال أكثر من 120 شركة عالمية والمشاريع العملاقة يزيدان الاهتمام بالسوق السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
يعتبر إندكس السعودية الحدث التجاري الرائد والأكبر في مجال التصميم الداخلي والأثاث والتجهيزات في المملكة، حيث تلتقي العلامات التجارية الداخلية بمصممي الديكور الداخلي وتجار التجزئة والموزعين ومقاولي التجهيزات.
وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإن العدد المتزايد من المشاريع العقارية لعقارات التجزئة والتجارية والضيافة والعقارات السكنية، إلى جانب المبادرات الحكومية لتعزيز البنية التحتية، أدى إلى ارتفاع الطلب في سوق التصميم الداخلي في المملكة العربية السعودية.
تساهم المشاريع العملاقة مثل تروجينا Trojena و ذا لاين The Line و سنداله Sindalah و بوابة الدرعية Diriyah Gate ومشروع تطوير البحر الأحمر ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وغيرها في جذب العديد من مصممي الديكور الداخلي والتجهيزات الدوليين والإقليميين للعمل في المشاريع.
وتعليقاً على ذلك، قال جاسميت باكشي، نائب الرئيس، فعاليات التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة لمعرض إندكس السعودية: "نظراً للمجموعة المتنوعة من مشاريع التصميم الداخلي التي تغذي الطلب، فإن إندكس السعودية هي منصة مثالية لإقامة علاقات لا تقدر بثمن، وإبرام صفقات مربحة، والبقاء في طليعة الصناعة".
تزخر نسخة هذا العام من إندكس السعودية بالعروض المفضلة وعدد من الميزات الجديدة، بما في ذلك مؤتمران - محادثات إندكس للتصميم وقمة مساحة العمل (نسخة جديدة هذا العام، ستعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية) حيث سيتبادل أكثر من 120 متحدثا أراءهم في جلسات منسقة خصيصاً لمشاركة الخبرات.
أصبحت محادثات التصميم في إندكس حجر الزاوية في تقويم التصميم الإقليمي في السنوات الأخيرة. تم تصميم البرنامج بعناية لتغطية أكبر الموضوعات والاتجاهات التي تؤثر على مجتمع التصميم، ويستمر على مدار الأيام الثلاثة لإندكس السعودية. يحضر مجتمع الصناعة الشغوف من محترفي التصميم الداخلي والهندسة المعمارية والتجهيز محادثات التصميم للتواصل مع نظرائهم واجراء المحادثات الهادفة.
اكتسبت مبادرة المملكة العربية السعودية لجذب الشركات الدولية من خلال برنامج المقرات الإقليمية زخماً حيث بدأ هذا البرنامج الطموح في عام 2024، وهو يحفز الشركات العالمية على إنشاء مقارها الإقليمية في المملكة. تم السماح مؤخرا لأكثر من 120 شركة عالمية بنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2024، بزيادة مذهلة بلغت 477% عن العام السابق.
ومع زيادة عدد الشركات التي تنشئ مكاتب في المملكة، تم توقيت قمة مساحة العمل بشكل مثالي لإجراء مناقشات حول مستقبل هذه المساحات المكتبية. من قادة الفكر في الإبداع والإنتاجية إلى الخبراء الذين يقودون الحلول القائمة على التكنولوجيا، سيكون المشاركون جزءاً من النقاشات الهامة التي تشكل مستقبل مكان العمل. مع مجموعة لا مثيل لها من المتحدثين الرئيسيين، سيتم تسليط الضوء على الاتجاهات المحورية والتقنيات الرائدة والابتكارات التي تغير قواعد اللعبة والتي تحدث ثورة في أسلوب العمل. من أدوات التعاون عن بعد والواقع المعزز في مكان العمل إلى صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة، سيغطي إندكس السعودية كل شيء.
مع كشف المملكة العربية السعودية عن العديد من المشاريع الراقية التي تعيد تعريف التجارب الفخمة، ارتفع الطلب على المنتجات الداخلية المتميزة إلى مستويات لا مثيل لها. في الواقع، هناك زيادة في الطلب على الأثاث الفاخر من الطراز التقليدي حيث من المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من 3.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العقد لتطوير البنية التحتية للسياحة الفاخرة في إطار رؤية 2030، وهي خطة التنويع الاقتصادي الطموحة التي تم إطلاقها في عام 2016.
تكشف نسخة 2024 من إندكس السعودية عن مجموعة إندكس الجديدة، وهي قسم منسق مخصص لماركات الديكورات الداخلية والأثاث والديكور المتميزة. محجوزة للعلامات التجارية الفاخرة الأكثر احتراماً في العالم، توفر مجموعة INDEX فرصة لا مثيل لها لمقابلة المصممين وأكثر من 70علامة تجارية تقدم الأفضل في التصميم الداخلي. تشمل بعض العلامات التجارية المميزة BEGA و Rugberry و Lasvit و New Terracotta و Panzeri و Furnivita و The Lino و Mariner و Casadora و Huda Lighting وغيرها الكثير.
تأسر هذه المنصة التي لا مثيل لها المشترين والمتحمسين المميزين الذين يبحثون عن قمة تطور التصميم الداخلي. مع مجموعة منتقاة من العلامات التجارية المرادفة للجودة الاستثنائية والتصميم والرفاهية، تضمن مجموعة إندكس وجود الزوار بين الفئة الأفضل من رواد الصناعة.
مع تطور قطاع التصميم الداخلي في المملكة العربية السعودية ونموه باستمرار استجابة لرؤية 2030، هناك طلب متزايد على المصممين المهرة في جميع أنحاء البلاد. لتمكين الجيل القادم من قادة التصميم، تقدم دي إم جي إيفنتس مسابقة "إندكس السعودية لنجوم المستقبل" هذا العام، وهي مسابقة جديدة مخصصة لدعم طلاب التصميم الداخلي والهندسة المعمارية الموهوبين في جميع أنحاء المملكة.
بالشراكة مع ArchiNet، شبكة المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، المسابقة مفتوحة لطلاب التصميم الداخلي في السنة النهائية والخريجين الجدد من الجامعات في المملكة العربية السعودية الذين أكملوا دراستهم في الأشهر الستة الماضية.
ويقول باكشي: "بصفتنا الحدث الرائد في مجال التصميم الداخلي في المملكة، نحن ملتزمون بإثراء الأعمال الإبداعية والمؤسسات التعليمية والمصممين الأفراد من خلال توفير مجتمع داعم وشامل."
ويضيف باكشي بالقول: "تضم لجنة تحكيم برنامج نجوم المستقبل في إندكس السعودية كلاً من المهندسة زينة الشيخ، المدير العام لشركة آراك ِARAC، و محمد المشهراوي، مؤسس مبادرة ArchiNet، و بن ديسوزا، المؤسس المشارك لشركة Love That Design، و داليا مهندس، مدير أول التصميم الداخلي، هيئة تطوير بوابة الدرعية، و إيمان أبو الجدايل، مؤسس شركة "In Detail Design" وأماني الإبراهيم، الشريكة والمديرة التنفيذية في شركة كريستينا زانيك للاستشارات Kristina Zanic Consultants ".
سيقام معرض إندكس السعودية في موقع مشترك مع معرض الفنادق والضيافة، ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة، وهو الحدث الوحيد المخصص للمشترين للحصول على الأثاث والمفروشات، والمنسوجات، والديكورات الداخلية. يعد أكبر حدث لهذا العام على الإطلاق بمشاركة أكثر من 750 عارضاً في جميع الفعاليات، وأكثر من 45 دولة إلى جانب تسع قطاعات انتاجية مختلفة في أرض المعرض بما في ذلك: الأثاث والمفروشات. خدمات التجهيز، مساحات العمل، المطابخ والحمامات، الملحقات والديكور والأدوات المنزلية، فن التصميم، المنسوجات، الأسطح والتشطيبات، والأسرة و المفروشات.
وتشمل العلامات التجارية الرائدة في المعرض كوهلر، سانيلوكس، برافات، سيدار، إن جي سي نفيس، جيبريت، سانيبكس، مصدر، بريستو، فريزا، العقيل، ايديال ستاندرد، ميزون آر آند إف، ماجستيك وبيستول.
انضم إلى هذا المجتمع النخبوي من صناع القرار وصانعي الاتجاهات الذين يشكلون مشهد الديكورات الداخلية الفاخرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. من مصممي الديكور الداخلي ومشتري التجزئة إلى مطوري العقارات وأصحاب الفنادق والمطاعم ، تواصل مع المشترين البارزين الذين يبحثون عن قطع حصرية وتعاون مربح.
ويعد معرض إندكس أطول فعالية في مجال التصميم الداخلي في الشرق الأوسط، حيث يحظى بثقة الشركات والعلامات التجارية لتقديم جودة وحجم الجمهور الذي سيضمن تجاوز عائد الاستثمار لأعمالهم.
التسجيل مفتوح مع الدخول المجاني لمحترفي التجارة والصناعة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
MENAFN03092024000089011017ID1108632276