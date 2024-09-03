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القبض على اليمني عدي محمود لتحرشه بامرأة

9/3/2024 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على المقيم من الجنسية اليمنية عدي فتح محمود لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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