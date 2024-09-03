القبض على اليمني عدي محمود لتحرشه بامرأة

القبض على اليمني عدي محمود لتحرشه بامرأة
التاريخ
9/3/2024 3:08:54 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على المقيم من الجنسية اليمنية عدي فتح محمود لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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